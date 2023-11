Elecciones 2023, en vivo: “La venta de órganos no es una propuesta de La Libertad Avanza”, aseguró Diana Mondino

Fernando “Chino” Navarro: “Muchos están enojados porque cometimos errores y no resolvimos problemas”

“Hay muchos que votaron a Milei o Bullrich que no son ni locos ni fachos. Están enojados porque hemos cometido errores, porque no hemos resulto problemas. Porque la política no le resolvió problemas a millones de argentinos”, manifestó el dirigente peronista en diálogo con AM 750.