Resultados elecciones generales y PASO 2023 en Santa Cruz: ¿quién ganó?

Las elecciones en Santa Cruz se desarrollaron desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde

Santa Cruz fue a las urnas para elegir autoridades locales provinciales este 13 de agosto, en sintonía con las PASO 2023 a nivel nacional. Acá todos los resultados, minuto a minuto.

Los resultados en las elecciones generales provinciales de Santa Cruz

En las PASO nacionales, estuvieron habilitadas para votar 265.330 personas (un 0,75% del padrón electoral del país), además de los candidatos a presidente, vice y representantes del Parlasur, 3 senadores y 2 diputados nacionales. En tanto, en las elecciones locales, Santa Cruz eligió gobernador y vicegobernador, 24 diputados provinciales y 1 representante del pueblo ante el Consejo de la Magistratura.

Por otra parte, el 22 de octubre, en los comicios locales de Santa Cruz se definirán los cargos de 14 intendentes, 5 comisionados de fomento y 97 concejales.

Este 13 de agosto, los electores de Santa Cruz participaron de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En esta votación se elegió a nivel nacional las listas de los candidatos y las coaliciones políticas que llegarán a los comicios generales del 22 de octubre. En las elecciones 2023, el país elige presidente, vicepresidente, representantes del Parlasur, 130 diputados nacionales y 24 senadores para el Congreso de la Nación.

Pero Santa Cruz es una de las jurisdicciones que tuvo elecciones locales el mismo día que las PASO 2023. Este domingo, la provincia del sur del país eligió la fórmula de gobernación de los próximos cuatro años, diputados provinciales, legisladores municipales y representantes del pueblo para el Consejo de la Magistratura. el sistema de lemas o “doble voto simultáneo”, una especie de unificación de la lógica de las PASO y el de las elecciones generales.

Te puede interesar: Resultados elecciones PASO 2023, en vivo: quién ganó, provincia por provincia

¿Quiénes fueron los candidatos a gobernador en Santa Cruz?

En las elecciones en Santa Cruz se presentaron 5 lemas y 13 sublemas. Los candidatos son, lema por lema:

Lema Unión por la Patria

Pablo Grasso (sublema Construyamos Juntos)

Héctor Javier Belloni (sublema Nace una Esperanza)

Guillermo Polke (sublema Unidos por Santa Cruz)

Lema Cambia Santa Cruz

Roxana Reyes (sublema Juntos por Santa Cruz

Mirey Zeidán (sublema El Cambio Verdadero)

Lema Frente de Izquierda y de Trabajadores

Juan Manuel Valentín (sublema Frente de Izquierda y de Trabajadores:

Lema Movimiento al Socialismo

Gustavo Daniel Naruto (sublema Izquierda Anticapitalista

Lema Por Santa Cruz

Daniel Gardonio (sublema Encuentro por Santa Cruz)

Rubén Ferrara (sublema MILEI - Movimiento Integración Liberal e Independiente)

Mario Markic (sublema Consenso Pro Santa Cruz)

José María Carambia (sublema Cambiando Santa Cruz)

Sergio Acevedo (sublema Somos Santa Cruz)

Claudio Vidal (sublema Santa Cruz Puede)

¿Qué pasa si no voté en Santa Cruz?

Si un elector habilitado no vota en las PASO 2023, deberá justificar su ausencia ante la Justicia Nacional Electoral dentro de los 60 días desde la elección. En caso de no hacerlo, se lo incorporará al Registro de Infractores al Deber Votar y no podrá hacer trámites durante un año. Además, deberá pagar una multa económica.

Seguir leyendo