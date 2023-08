Después de ocho años, se vuelve a votar para el Parlasur: quiénes pueden entrar y los nombres de peso que se van

La Argentina renueva 43 bancas para el Parlasur

Una de las elecciones que pasará más desapercibidas este domingo es la de los legisladores al Parlasur. A pesar de que reviste una baja importancia en comparación con el resto de los cargos que se comienzan a definir en estas Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, su estratégica ubicación en la boleta -al lado de la de los candidatos a Presidente y Vice- ha llevado a que todas las fuerzas políticas presenten candidatos destacados al menos en lo que se refiere al conocimiento popular.

Este año será la tercera vez desde la creación del Parlasur que Argentina elige representantes. La primera vez fue en 2011, luego en 2015 y en 2018, cuando debían renovarse, la administración de Mauricio Macri decidió suspenderlas.

En esta oportunidad, se elegirán 43 parlamentarios, uno por cada provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y los 19 restantes se elegirán considerando al país como un distrito único.

El impacto de la elección de los representantes es, en términos prácticos, poco relevante, ya que las resoluciones tomadas por el cuerpo con sede en Montevideo, Uruguay, conformado por parlamentarios del país anfitrión, Brasil, Paraguay y Argentina -la participación de Venezuela está suspendida por la cláusula democrática-, no son vinculantes. Es decir, pueden impulsar recomendaciones y emitir resoluciones que tienen como destinatario el Consejo del Mercosur, pero los países no tienen obligación de ponerlas en práctica.

Los que buscan llegar

En estas elecciones hay 459 precandidatos titulares y 751 suplentes en todas las listas que buscan integrar el Parlasur. Los que se destacan son aquellos que, por su trayectoria y conocimiento, son personalidades de carácter nacional.

En el caso del oficialismo Unión por la Patria, donde la competencia en las PASO solo se da en el casillero de Presidente y Vice entre Sergio Massa y Juan Grabois, la boleta presidencial tendrá a su lado el nombre de la cantante Teresa Parodi, ex ministra de Cultura de Cristina Kirchner. Luego, le siguen el gobernador de Chubut, Mariano Arcioni, la ex titular del INADI Victoria Donda, y el diplomático y ex embajador en Ecuador, Gabriel Fuks.

Teresa Parodi, la candidata de Unión por la Patria

Por la Ciudad de Buenos Aires, el precandidato de UxP es el vicepresidente de Enacom y presidente del partido FORJA, Gustavo López, mientras que, para la provincia, se incluyó al director de Vialidad y ex intendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta.

Por otra parte, en la lista del Parlasur del precandidato a presidente de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, se presenta Elisa Carrió, que, tras una serie de idas y vueltas, competirá por su lugar en el órgano deliberativo y, junto a ella, estará el diputado Waldo Wolff.

En cambio, en la boleta de Patricia Bullrich figura el nombre del actor y ex diputado Luis Brandoni, seguido por la ex legisladora santafesina Lilia Puig y el diputado Álvaro de Lamadrid.

También integrará la boleta la ministra de Educación, Soledad Acuña -quien irá como precandidata al Parlasur en representación de la Ciudad- junto a la legisladora radical Danya Tavela.

Elisa Carrió y Luis Brandoni, los elegidos de Larreta y Bullrich, respectivamente

En Hacemos por Nuestro País, el espacio liderado por Juan Schiaretti y Florencio Randazzo, la propuesta nacional de precandidatos al Parlasur está conformada por el exgobernador de Corrientes, José Antonio Romero Feris, y la chubutense Alexandra Vanessa Rugura, en segundo término.

Por La Libertad Avanza, la coalición política encabezada por Javier Milei y Victoria Villarruel, se presentan el titular de la Convención Nacional del espacio, Patricio Gabriel Villegas, seguido por la concejal Miriam del Carmen Niveyro.

Asimismo, por la lista del frente Principios y Valores, el partido de Guillermo Moreno, uno de los precandidatos titulares al Parlasur es el empresario Pablo Marón Challú, quien se desempeñó como secretario de Comercio Interior durante el menemismo y fue funcionario del gobierno de Eduardo Duhalde.

Por su parte, el Movimiento al Socialismo (MAS) propone en su boleta a Cesar Luis Rojas Esquivel y a Alicia María Szapiro como aspirantes a representar al país en el Parlasur.

Los que se van

La elección implica también que 43 representantes que forman parte del Parlasur desde 2015 -algunos casos ingresaron más tarde porque los titulares renunciaron para ocupar otros cargos- abandonan el cargo de la legislatura con sede en Montevideo. Por el lado de Juntos por el Cambio, el caso más rutilante es el de Fabián “Pepín” Simón Rodríguez. De estrecha confianza del ex presidente Mauricio Macri, está en el Parlasur desde 2015, mientras alternaba el cargo con el de asesor de la Presidencia de la Nación. El amigo de Macri que vive en Montevideo tiene el carácter de prófugo de parte de la justicia de Argentina y, aunque pidió asilo político en Uruguay, se le fue negado. En varias oportunidades se debatió expulsarlo del cuerpo, pero finalmente llegará al fin de su mandato.

En esa línea -de los nombres más conocidos-, y formando parte del mismo bloque, se encuentra María Teresa Del Valle González Fernández. La ex Secretaria de Cultura y Medios de Comunicación durante el gobierno de Fernando De la Rúa. Es la ex esposa del canciller Felipe Solá.

Por su trayectoria partidaria, otro de los nombres importantes que culmina su mandato es María Luisa Storani. Formando parte del bloque de Cambiemos, la ex diputada nacional por la Unión Cívica Radical abandona su cargo en el Parlasur el próximo 10 de diciembre.

Por este bloque también se retiran Armando Abruza, ex diputado provincial por la Coalición Cívica, Norma Aguirre, que responde políticamente al gobernador Gerardo Morales, Marcela Crabbe, de la Coalición Cívica, Marcelo Elías, ex diputado provincial de origen radical que lidera el partido vecinal de Bragado, Gabriel Fidel, vicerrector de la Universidad de Mendoza y de origen radical, Walter Nostrala del Frente Cívico de Córdoba, Emilio Magnaghi por Mendoza y por último, la ex diputada nacional por Santa Fe Lilia Puig. En este bloque también está Humberto Benedetto, que es del Frente Cívico Córdoba.

Fabián “Pepín” Rodríguez Simón

Por el Frente de Todos, entre los nombres más rutilantes de la política nacional que terminan su mandato en el Parlasur se encuentra Jorge Vanossi. El ex cuatro veces diputado nacional y ministro de Justicia de la Nación durante el gobierno de Eduardo Duhalde llegó al parlamento en la lista que llevaba a Sergio Massa como candidato a Presidente en 2015.

En ese rango también está Víctor Santa María, titular del sindicato de encargados de edificios (SUTERH), ex presidente del Partido Justicialista porteño y empresario de medios.

El resto de los legisladores del FdT que termina su mandato son Carlos Alfredo Béliz Pereira, secretario General del Sindicato de Empleados de Comercio de Chubut, Cristian Alberto Bello, ex periodista de Entre Ríos, Cecilia Britto por la provincia de Misiones, Rubén Brizuela, asesor en el Instituto Provincial de la Vivienda de la provincia de Catamarca, Jorge Cejas, que representa a Río Negro, donde fue diputado provincial del PJ, Hernán Cornejo, ex gobernador de Salta, Elena Corregido, ex senadora nacional por el Chaco, Miguel Ángel Cusi Cruz, ex presidente de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande, Tierra del Fuego, Nancy D’auria, ex intendenta de 7 de abril, Tucumán, Marina Femenia mendocina que responde a Anabela Fernández Sagasti, Carlos Gleadell, por Santa Cruz, Gastón Harispe Secretario General del Movimiento Octubre, Alejandro Karlen de la provincia de Corrientes, Juan Pablo Baggio, del PJ de Mercedes provincia de Buenos Aires, Ricardo Oviedo en representación de Formosa, Ramón Solano Rioseco, ex intendente de Cutral Có, Neuquén, Julio René Sotelo, ex concejal y diputado provincial de Chaco, Karolina Bobadilla referente de Nuevo Encuentro y Tomás José Strada, ex funcionario de San Juan.

Por el PJ, el representante es Eduardo Nelson Nicoletti, en representación de La Pampa. Herman Olivero de Unidos Por Una Nueva Alternativa de la provincia de Córdoba, en representación del oficialismo provincial.

También termina su mandato Julia Perié del Partido Solidario, ex diputada nacional por Misiones por el Frente para la Victoria.

Por el partido tucumano Unidos por una Nueva Alternativa termina su mandato María Prado Budeguer, en la misma situación está Daniel Ramundo, del Movimiento Asociativo Italianos En El Exterior.

Por último, está el representante de San Luis, Justo Marco Sosa, que ingresó por la Alianza Compromiso Federal y responde al gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá.

Seguir leyendo: