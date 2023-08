Juan Grabois cerrará hoy su campaña en el estadio Malvinas Argentinas

(Adrián Escándar)

Juan Grabois cerrará hoy su campaña electoral de cara a las elecciones PASO del domingo próximo. Disputará con Sergio Massa la precandidatura presidencial de Unión por la Patria. El acto, en el estadio Malvinas Argentinas, está previsto para las 17 horas y la consigna es: “Votá con el corazón”.

El líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) estará acompañado por su compañera de fórmula, Paula Abal Medina y será presentado por la legisladora porteña Ofelia “Ofi” Fernández.

El microestadio cerrado del “bicho” de la Paternal tiene capacidad para 6.200 personas, pero como se espera una militancia mayor, instalarán pantallas sobre la calle Gutemberg 350.

A lo largo de la campaña electoral Massa y Grabois se diferenciaron de la oposición: evitaron lanzarse dardos envenenados, no se destrataron y en caso de realizar alguna crítica, el sociólogo se manifestó contra algunas políticas económicas aplicadas por el jefe del Palacio de Hacienda: la alta inflación y el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario internacional.

El precandidato presidencial del oficialismo Juan Grabois llama a hacer “una buena elección” para “tener una gran capacidad de condicionar al sistema político”

“Se firmó un acuerdo malo (con el FMI). Pagamos con yuanes, con lo que podamos rascar de cualquier lado”, expresó. De todos modos, la sangre no llegó al río, y cuestionamientos parecidos o más punzantes ya realizaba antes de ser precandidato presidencial.

El precandidato presidencial del oficialismo también llamará a hacer “una buena elección” para “tener una gran capacidad de condicionar al sistema político”. Ya lo hizo en un encuentro con estudiantes secundarios, terciarios y universitarios en la Facultad de Ciencias Sociales, junto a Ofelia Fernández.

Ante cientos de estudiantes el militante social planteó: “¿Quién dijo que no vamos a ganar? Si ganamos hackeamos la matrix. Ahora si nosotros hacemos una buena elección, aunque perdamos, vamos a tener una gran capacidad de condicionar al sistema político, a las políticas públicas, incluso las negociaciones viles que se hacen a nivel internacional y es lo que realmente les molesta. Y precisamente por eso tenemos que hacer una muy buena elección, para ponerles un límite”, un mensaje que se entiende, está dirigido hacia dentro del espacio que integra.

“No podemos dejar a los pibes sin escuela porque es inmoral, pero también es la principal correlación con la criminalidad violenta", propone Juan Grabois que participó en un acto junto al gobernador Axel Kicillof

Las propuestas

Desde el estrado, el también referente del Frente Patria Grande desgranará sus principales propuestas, como por ejemplo, contra la inseguridad y el narcotráfico “en tres niveles”. La deserción escolar cero y reincidencia cero en el nivel más bajo, el control y bienestar policial “por el medio” y en el nivel más alto el cortar la ruta del dinero y terminar con la impunidad de los que lavan activos. “Nosotros combatimos la inseguridad y enfrentamos a los narcos en los barrios todos los días”, describe el dirigente al hablar del tema.

En las últimas horas, Grabois utilizó sus intervenciones para hablar sobre varios temas que suelen esquivar el resto de los precandidatos presidenciales. “No podemos dejar a los pibes sin escuela porque es inmoral, pero también es la principal correlación con la criminalidad violenta. La segunda correlación -afirma- es la reincidencia. Por eso es fundamental una política de formación y trabajo adentro de los penales y cuando salen de los penales”, sostiene. Y detalla la experiencia “de más de 3.000 hombres y mujeres que a la cárcel no vuelven más porque no delinquen, porque están en los polos de liberados”.

De esta manera, el precandidato de Unión por la Patria abordó el tema de la inseguridad desde una visión opuesta a la de Patricia Bullrich, la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio y que enfrentará en las elecciones PASO de ese espacio, al alcalde porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Juan Grabois y el entonces presidente de la Cámara de Diputados junto a sindicalistas durante la pandemia. Hoy disputan la candidatura presidencial por el oficialismo

Grabois aseguró que: “No nos puede cuidar un policía que tiene problemas de salud mental, altas tasas de suicidio y estrés crónico”. Además, planteó “controlar a las fuerzas con un verdadero mapa de la policía”. “Tenemos que hacer un plan de trazabilidad de las armas y municiones porque la bala que a vos te mata, la pagas con tus impuestos. Sale de las comisarías, las armerías y las fiscalías”, afirmó Grabois y remarcó que “también hay que terminar con la burocracia penal y con esos jueces que se preocupan por sus negocios y no por la seguridad de la gente”.

Por último, propuso que “cada voto sea un voto para combatir la inseguridad. Que cada voto sea un voto contra la narcoestructura. Que cada voto sea un grito de rebelión contra la resignación y la incertidumbre”.

Estas propuestas, las cuales resumirá hoy en el cierre de campaña en el club dónde se formó el astro Diego Armando Maradona, se suman a las cinco anteriores en las cuales abordó la problemática del trabajo, la creación de la Moneda Sur, el Fondo soberano del litio para la educación, y un plan de viviendas comprendidas en el proyecto de ley “Tierra, Techo y Trabajo”.

Según pudo reconstruir Infobae el líder del MTE, una de las organizaciones que integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), también mencionará su propuesta para disminuir el precio de los alimentos.

El precandidato presidencial Juan Grabois durante su recorrida por el partido bonaerense de La Matanza

Ya lo hizo a través de un vídeo publicado en sus redes sociales en el cual el abogado y dirigente sostuvo que “en el país de las vacas y el trigo, tenemos que garantizar alimentos más baratos”. Para ello, explica el precandidato, la primera iniciativa consiste en la creación de polos de abastecimiento local de frutas, verduras, lácteos y carnes. Y sostuvo que “con eso, debilitamos a los monopolios de producción y comercialización que le sacan al laburante la plata del bolsillo”. Además, planteó que “la gente no puede seguir viviendo precariamente y presa de arrendamientos informales y leoninos. Tiene que tener su propia tierra. Eso también baja los precios y nos permite comer alimentos más sanos”.

Terminado el acto en la Ciudad de Buenos Aires, Grabois viajará a la ciudad santafecina de Rosario dónde visitará un polo productivo.

El militante social sabe que la interna que lo enfrenta al ministro de Economía es “cuesta arriba”, que sería un “batacazo” si gana la nominación en Unión por la Patria, sin embargo, no deja de destacar que Juan Monteverde, el líder rosarino de Ciudad Futura, y aliado al Movimiento Evita, se impuso en la interna peronista de Juntos Avancemos a su rival Roberto Sukerman.

“Rosario votó por un futuro sin miedo”, sostiene Grabois repitiendo la frase del edil rosarino que enfrentará en octubre al actual intendente Pablo Javkin que busca su reelección y que también se impuso en la interna de Juntos por el Cambio.

