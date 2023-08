Con el ausentismo y la incertidumbre por los resultados de fondo, Kicillof hará un sprint final de recorridas en distritos clave

Axel Kicillof pasará sus últimos días antes de las PASO en plena recorrida (Gobierno PBA)

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, delineó una serie de recorridas y actividades que incluyen fin de semana y tres distritos en un día. Todo, en el marco de lo que será el cierre de campaña de Unión por la Patria y a la espera de coordenadas de cómo será el dispositivo final del peronismo antes de que inicie la veda electoral el próximo viernes a partir de las 00:00 h.

Este sábado el mandatario bonaerense estará en el distrito de San Vicente, donde gobierna el peronista Nicolás Mangetazza. El domingo participará del cierre de campaña de uno de los candidatos de Unión por la Patria en La Plata. Se trata del ministro de Justicia bonaerense, Julio Alak, quien ya gobernó la capital provincial durante 16 años y volverá a competir. El respaldo de Kicillof a su precandidatura es total.

“Soy uno de los candidatos de Axel. Él tiene cinco en la ciudad y yo soy uno de ellos. Lo que sí tengo es una relación de cercanía en la gestión porque soy el único que es ministro y nuestra lista está integrada por otra funcionaria que es Florencia Saintout (presidenta del Instituto Cultural). Es la lista de los ministros de Kicillof. Pero él tiene otros candidatos que son compañeros de Unión por la Patria”, dijo el ministro candidato en una reciente entrevista con Infobae. El acto será a las 15 en la Plaza Malvinas de la capital bonaerense.

El ministro de Justicia bonaerense y uno de los precandidatos a intendente de UP para La Plata (AG La Plata)

Luego, el lunes, Kicillof recorrerá la Primera sección electoral. Estará en tres distritos en un día: Morón, Ituzaingó y José C. Paz. Siempre acompañado por los intendentes Lucas Ghi -Morón-, Alberto Descalzo y el candidato actual, Pablo Descalzo -Ituzaingó- y Mario Ishii en José C. Paz.

El rol de los intendentes es clave para la campaña tanto provincial como nacional. La hipótesis con la que trabajan en base a distintas mediciones es que en los distritos, los intendentes tienen mayor conocimiento que los candidatos Sergio Massa y Axel Kicillof y que acumulan más intención de votos.

“Tenemos que tratar de acumular lo que junten los intendentes”, dicen en la gobernación, donde reconocen que efectivamente el caudal de votos va “de abajo hacia arriba”. También advierten que “la moneda ya está en el aire”, y que pese a las encuestas el resultado de lo que pueda pasar el próximo 13 de agosto es incierto.

Axel Kicillof en la entrevista con Infobae (AG La Plata)

Otro tema que no dejan de observar es el temor a una baja participación electoral y que de acá hasta el acto de cierre que se vaya a realizar, Kicillof insistirá sobre ese punto. Los antecedentes recientes en las elecciones provinciales con un alto nivel de ausentismo son una foto del momento político. “Es bastante llamativo que tal vez por hechos más generales, más allá de la coyuntura loca, que suceda. Cristina lo llamaba la insatisfacción democrática como que el sistema político y el sistema institucional no lograba dar todos los resultados que la sociedad demandaba. Si vos no vas a votar otro elige por vos, no es que nadie elige, no me importa y queda ahí. Alguien elige por vos”, le dijo el gobernador a Infobae.

Te puede interesar: La pelea bonaerense que desvela a La Cámpora y la jugada de Cristina Kirchner y Sergio Massa en el distrito más populoso del conurbano

Además del conurbano, en la última semana, la campaña electoral de UP en la provincia de Buenos Aires llegará con Kicillof a la cabeza a la ciudad de Bahía Blanca. Será el próximo martes. Bahía es la ciudad cabecera de la Sexta sección electoral y gobernada por Juntos; con la particularidad de que su actual intendente, Héctor Gay, no irá por la reelección. Por el contrario, será el candidato al Parlasur en la lista de Patricia Bullrich. La disputa interna por la candidatura a la intendencia de Juntos se disputará entre los senadores bonaerenses Andrés De Leo -con la boleta de Horacio Rodríguez Larreta y Diego Santilli- y Nidia Moirano -que irá en la lista de Bullrich presidenta, Néstor Grindetti gobernador-.

Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich y el resto de los dirigentes de Juntos

El candidato a intendente de UP en Bahía es el presidente del Puerto de Bahía y ex senador bonaerense y titular de la Confederación Argentina de Basquet, Federico Susbielles. En el equipo de campaña de Kicillof, advierten que Bahía es un distrito clave en el que, con cierto optimismo, sostienen que podría haber una sorpresa. Por eso, diagramaron una actividad similar a la que llevaron adelante esta semana que pasó en Mar del Plata con la candidata local, Fernanda Raverta, cuando el gobernador y buena parte de su gabinete recorrieron distintos puntos del municipio de General Pueyrredón, terminando con una charla en la Universidad Nacional de Mar del Plata.

El miércoles y jueves no hay todavía actividades definidas. Por ahora se despejaron las agendas para esos días a la espera de la diagramación de los actos de cierre. En La Plata aguardan por lo que defina el comando central de campaña: es decir Sergio Massa. Cuando se decida cómo será el cierre de campaña nacional de UP, se ordenará lo bonaerense. La posibilidad de que el cierre sea en la provincia de Buenos Aires pone a Kicillof en un rol co-estelar.

También había una ventana para en el medio sumar una actividad de campaña en el distrito de Olavarría, otra localidad donde gobierna Juntos y es cabecera de sección; en este caso la Séptima sección. Se definirá en las próximas horas su presencia allí. En los últimos días quién estuvo en Olavarría fue Bullrich que a nivel local irá a una interna contra el intendente Ezequiel Galli. El candidato de la ex ministra de Seguridad es Daltón Jáuregui.

Seguir leyendo: