Se complica el intento del kirchnerismo para aprobar el pliego de la jueza del caso Hotesur

Los principales referentes del bloque oficialista en el Senado

El interbloque de Senadores del Frente de Todos tenía previsto reunirse esta tarde pero finalmente no hubo encuentro. Ahora, los legisladores buscarán avanzar en una convocatoria a sesión mañana al mediodía, a fin de avanzar con la aprobación de un paquete de pliegos judiciales. Entre ellos se destaca el de la jueza Ana María Figueroa, la magistrada de Casación Penal que tiene la causa Hotesur y que el próximo miércoles 9 de agosto, de no mediar una sesión que apruebe el pliego, se jubilará.

El jefe del interbloque, José Mayans, decidió ganar tiempo para tratar de conseguir el senador que le permita alcanzar el numero necesario y lograr abrir la sesión. “Se cayó todo, la reunión del bloque porque faltaban de los nuestros y también la posibilidad de sesionar mañana”, reconoció un legislador del Frente de Todos.

“La reunión era para ver si llegamos a los 37 que se necesitan para el quórum. Hasta ahora no los tenemos”, explicó un senador oficialista en horas de la tarde. El propio Mayans aseguró esta mañana que no tenían el número pero que el bloque “está listo y preparado para sesionar mañana si es posible”.

En la reunión de esta tarde también se esperaba una fuerte discusión entre los miembros del interbloque del Frente de Todos que se muestran imposibilitados de poder avanzar por falta de quórum.

El pliego de Ana María Figueroa, actual magistrada de Casación Penal, implica la posibilidad de que siga en su cargo cinco años más, hasta que cumpla 80, y es un pedido de Cristina Kirchner, ya que se trata de una de las magistradas que tiene a su cargo definir si se eleva a juicio oral o no la causa Hotesur, en donde la Vicepresidenta está denunciada por lavado de activos.

La jueza Ana María Figueroa

El problema que ahora se le presentó al kirchnerismo es que un aliado en la Cámara alta, el senador y electo gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, anunció que no prestará quorum hasta después de las PASO que se disputarán el próximo domingo 13 de agosto. Y, en ese escenario, suponiendo que lograra sumar voluntades por afuera del interbloque, queda en 36 y necesita 37 para poder abrir la sesión.

Además, los 36 senadores se alcanzarían después de una de las reuniones de comisión más extrañas que se vio en los últimos tiempos en el Senado de la Nación. Esta mañana sesionó la Comisión de Minería, Energía y Combustibles, presidida por Rubén Uñac, en donde se debatió el proyecto del ex miembro del bloque oficialista Edgardo Kueider para aliviar la carga de la tarifa eléctrica sobre Entre Ríos teniendo en cuenta que la provincia es generadora de energía.

Lo extraño es que el Frente de Todos definió acompañar el proyecto con dictamen positivo, pero lo hizo firmando con disidencias. Y lo hizo luego de varias críticas respecto del andamiaje legal que presenta la norma. “Esto fue para sumar a Kuider, pero si pasa en el Senado no pasa en Diputados”, explicaron a Infobae.

Pero aunque el Frente de Todos sumó aliados de otros bloques, sigue llegando a 36 legisladores, por lo que le falta uno y la llave para poder abrir la sesión la tiene Alberto Weretilneck. El problema es que el rionegrino ya adelantó que no está dispuesto a dar quórum en la previa a las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO) del próximo 13 de agosto.

Si el interbloque del Frente de Todos no logra convocar a Weretilneck y hacerlo cambiar de opinión, el “plan b” podría ser el correntino Carlos Camau Espínola, algo que parece poco probable por dos razones: la primera es que el legislador está en su provincia, en Corrientes, y no llegaría para sesionar mañana y la segunda, y más importante, es que el ex deportista olímpico hoy es muy cercano al pre candidato a presidente Juan Schiaretti, opositor al kirchnerismo.

