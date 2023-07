Horacio Rodríguez Larreta: “El slogan de Bullrich es seguir por el mismo camino que ya no funcionó”

Horacio Rodríguez Larreta volvió a marcar la diferencia con Patricia Bullrich

De cara a la elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la interna dentro del PRO, el precandidato a presidente Horacio Rodríguez Larreta se diferenció de su principal contrincante dentro del partido, Patricia Bullrich, al asegurar: “El slogan que plantea es seguir por el mismo camino que ya no funcionó”. Por el contrario, aseguró que él plantea “algo distinto”.

El jefe de Gobierno porteño indicó que su propuesta es “la Argentina de los hechos”, a través de la implementación de políticas públicas que aspiran a resolver las problemáticas con “acciones”.

Con respecto a las propuestas de Bullrich, Larreta consideró que los ideales de la presidenta del PRO con uso de licencia arengan años de política Argentina que “fracasaron”, puesto que sostienen que “los adversarios son enemigos y el que no piensa como uno hay que matarlo”, de acuerdo con sus declaraciones.

Una vez que se conocieron los primeros spots de la campaña, Bullrich apostó por el lema: ‘Todo o nada’. Al ser consultado al respecto, el mandatario porteño aseguró: ”El slogan es seguir por el mismo camino que ya no funcionó”, por lo que argumentó que “los gritos” y las “peleas” no son su estilo.

Te puede interesar: A un mes de la PASO, Larreta se volvió a diferenciar de Bullrich: “No es a las trompadas, en la historia del país eso no funcionó”

“Yo nunca me puse a gritar ´yo voy a sacar a los de la droga´, no. Los saqué y punto. Yo propongo algo diferente. Salir de esta tela de araña en la que estamos paralizados”, afirmó sobre el modelo de gobierno que funciona hace varios años y no permite un avance “sostenido en el tiempo”.

Sin embargo, Larreta sostuvo: “Yo no me peleo con Patricia. No hay un solo comentario crítico, negativo o alusiones personales a nadie de Juntos por el Cambio. No lo hago porque la unidad está por encima de todo y es necesaria para ganarle al kirchnerismo”.

En este sentido, resaltó que lo que sacará al país adelante será realizar un “trabajo en equipo”, no de “un solo líder mesiánico”, de acuerdo con sus declaraciones en un diálogo con TN.

Horacio Rodríguez Larreta, junto a su compañero de fórmula, Gerardo Morales

A pesar que hoy no haya definiciones certeras sobre ello, Larreta confesó que en caso de ganar, no podría decir que “le ofrecerá un cargo a Bullrich”, ya que cree que eso hoy “sería una falta de respeto”. “No me gusta que lo hagan conmigo, no lo hago con otros”, dijo.

Aunque no quiso adelantar cómo estaría conformado su gabinete, el mandatario porteño recordó que varios de los referentes a fines a él iniciaron en la política de la mano del peronismo. “Miguel Pichetto viene del peronismo, Diego Santilli viene del peronismo, Ritondo viene del peronismo, Marcelo Rego viene del peronismo”, enumeró.

<br/>

Las propuestas de Larreta para controlar la economía

“Yo voy a ser el primer presidente argentino, si la gente me elige, economista”, aseguró y agregó que aún no tiene confirmado quién será el ministro de economía, pero que actualmente está trabajando con Hernán Lacunza, quien coordina la Fundación Pensar y a un equipo de casi 100 economistas.

Larreta analizó la situación económica actual, por lo que señaló que “no hay soluciones mágicas”. “El que le diga que se soluciona de un día a otro es un mentiroso. Yo para ganar un voto más no voy a venir a mentirle a la gente”, aclaró.

El jefe de Gobierno porteño competirá en las PASO contra Patricia Bullrich

Según explicó hay cuatro claves fundamentales para bajar la inflación. En primer lugar, reducir el gasto; en segundo lugar, “terminar de emitir”; en tercer lugar, sancionar una “ley de independencia del Banco Central”, y por último, “lograr un shock de exportaciones y que, a través de ellas entren dólares”. Con respecto a este último, mencionó la relevancia del litio en el norte, la producción de alimentos en la zona céntrica del país, así como también del gas y del petróleo de Vaca Muerta.

Sobre el dólar, planteó: “Vamos a unificar el tipo de cambio”. “El valor del dólar depende de los dólares que entren por exportación con respecto a los que salgan por importaciones. Cuando más dólares logremos exportar, la Argentina puede o va a duplicar sus exportaciones entre 6 y 8 años, con eso se acaba el problema del dólar para toda la vida en Argentina”, explicó. Larreta adelantó que, en el caso de convertirse en presidente, pondrá en marcha estas medidas “lo antes posible”.

Seguir leyendo: