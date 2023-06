Elecciones en Formosa 2023: quiénes son los candidatos a gobernador que intentarán desplazar a Gildo Insfrán

Gildo Insfrán, el hombre que permanece desde hace más de tres décadas en el poder de Formosa, buscará el domingo su octavo mandato consecutivo como gobernador. Será la oportunidad para este referente peronista de cumplir 32 años como mandatario provincial si gana estos comicios y termina su mandato en 2027. Aunque la tendencia de las anteriores elecciones provinciales fue favorable para los oficialismos, el calendario electoral para los gobernadores que buscaron reelecciones también estuvo marcado por la intervención de la Corte Suprema.

Formosa no es la excepción. La oposición impugnó la candidatura de Insfrán ante la Corte al reclamar que se declare inconstitucional la reelección indefinida en esa provincia, que fue permitida con la modificación de la Constitución realizada en 2003, cuando este dirigente peronista ya gobernaba el distrito con amplia mayoría. Pero la máximo tribunal todavía no se expidió sobre este tema que, aunque parece similar, es distinto a las situaciones de otras provincias como San Juan y Tucumán. En ese caso, la justicia no permitió que Juan Manzur y Sergio Uñac se presentaran a elecciones al considerar que forzaban una interpretación de la legislación local que, en esos casos, no avalaba la reelección indefinida, como sí ocurre en Formosa.

La candidatura de Insfrán, entonces, continúa en curso. El caudillo peronista repetirá la fórmula junto a su vicegobernador y sobrino, Eber Solís, una dupla que arrasó en las elecciones de 2019 con el 70,64% de los votos. Si vuelve a imponerse en estos comicios, los números de Insfrán volverán a sorprender a todo el país: si se cuentan los dos mandatos como vicegobernador de Formosa que ocurrieron inmediatamente antes de que ganara sus primeras elecciones provinciales como cabeza del Poder Ejecutivo, allá por 1995, acumulará 36 años en el poder.

Su larga trayectoria lo acercó a todos los presidentes peronistas en las últimas décadas y también le dio espalda para construir su propio poder: a pesar de las acusaciones en su contra por falta de libertades y clientelismo en la provincia, Insfrán fue reelecto presidente del Congreso Nacional del Partido Justicialista en mayo pasado durante un acto partidario en el estadio de Ferrocarril Oeste. La pandemia del Covid expuso a este dirigente como uno de los gobernadores más cuestionados del país por el “estado de excepción” que instauró en Formosa.

Su mano de hierro en las restricciones por el coronavirus le valió numerosas denuncias por violaciones a los derechos humanos por las condiciones instauradas en los centros de aislamiento sanitario y le costó la vida a familiares desesperados por ver a sus seres queridos. Los reclamos llegaron hasta la Corte, que falló en su contra y le obligó a flexibilizar las restricciones, y también hubo denuncias en tribunales internacionales.

El rival del gobernador en estas elecciones será el diputado nacional Fernando Carbajal, que será el candidato del Frente Amplio Formoseño, una alianza que aglutina a varios partidos opositores como la Unión Cívica Radical y al PRO. “Si ganamos las elecciones, Insfrán no va aceptar la derrot,a porque ellos no son democráticos”, dijo Carbajal en declaraciones radiales.

El candidato de la UCR en un acto partidario

Antes de convertirse en referente de la oposición formoseña, Carbajal se había desempeñado como juez electoral de la provincia hasta 2021, meses antes de asumir como diputado nacional por el radicalismo. “Si elegimos competir, aunque sea con trampas y un sistema perverso pensado para que una sola persona gane siempre, tenemos que jugar con esas reglas. La gente se encontrará con 65 boletas de ellos y con 17 de las nuestras. No competimos en igualdad de condiciones, pero lo aceptamos”, dijo el legislador en declaraciones radiales.

El candidato opositor ya definió que será acompañado en la fórmula por la escribana radical María Fernanda Insfrán (no tiene parentesco con el gobernador), que fuera directora del Anses en la localidad de Clorinda durante la gestión de Mauricio Macri. Carbajal también estuvo activo en la pelea legal detrás de estos comicios provinciales. Presentó amparos ante la Corte para solicitar que se suspendan las elecciones (como ocurrió en San Juan y Tucumán) hasta tanto se expida el tribunal sobre la cuestión de fondo.

Mientras que la Corte no se expida sobre Formosa, Carbajal tendrá la difícil misión de desplazar a Insfrán del poder. Referentes radicales como el senador Luis Naydenoff y Francisco Nazar no pudieron derrotar al líder peronista que en las últimas elecciones ha superado con holgura el 70% de los votos.

La grilla de candidatos se completa con dos nombres que, en principio, aparecen más rezagados en la carrera electoral. Francisco Paoltroni, un productor agropecuario que tomó relevancia después de su presentación ante la Corte para intentar evitar la reelección de Insfrán. Creó un nuevo partido, Libertad, Trabajo y Progreso, y se presentará en las elecciones del domingo. Su compañera de fórmula será la médica Noemí Argañaraz, que cobró relevancia pública por su postura anti-aborto.

Su figura volvió a tomar relevancia cuando el propio Insfrán lo cuestionó públicamente con una frase que trascendió la elección provincial y llegó a los medios de comunicación nacionales. “Vienen en nombre de los porteños y los porteños son unos reverendos hijos de su madre”, lanzó Insfrán hace algunos días, en alusión a Paoltroni. En las elecciones legislativas de 2021, el ingeniero agrónomo ya había llamado la atención al ofrecer ayuda financiera a todos los formoseños que no tuvieran recursos para volver a la provincia para votar. En ese momento, el productor agropecuario anunció que pensaba fundar un partido para intentar que se termine el eterno mandato de Insfrán, promesa que finalmente concretó.

El Frente de Izquierda - Unidad también presentará su candidato para estas elecciones provinciales. Fabián Servín, dirigente del Polo Obrero, será el representante de esta alianza de izquierda. Servín lideró varias protestas públicas en Formosa contra el gobierno de Insfrán por problemas económicos, pero también por supuestos ataque contra los pueblos originarios.

Visualización: Andrés Snitcofsky

