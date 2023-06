Qué partidos sumó Juntos por el Cambio respecto de 2019 y cuáles dejó de lado

Los titulares de los partidos que conformaron Juntos por el Cambio en la reunión en que se conformó la alianza (Juan Vargas)

Finalmente la amenaza de ruptura que sobrevoló la semana pasada sobre Juntos por el Cambio, por el intento de Horacio Rodríguez Larreta y el ala acuerdista de la UCR de sumar a Juan Schiaretti, se disipó y ayer se oficializó la inscripción del principal frente opositor ante el Juzgado electoral a cargo de María Servini. En medio de las peleas internas que viene atravesado la coalición, en las negociaciones previas al cierre de alianzas electorales reinó la paz y se decidió mantener el mismo nombre usado en 2019 y 2021. Por sobre las diferencias entre los distintos sectores, prevaleció la idea de que era una marca ya reconocida por el electorado.

Juntos por el Cambio ya no es solo el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica-ARI, las tres fuerzas fundadoras de Cambiemos en 2015 a las que luego se sumó en 2019 el entonces partido Unión Popular, de Miguel Ángel Pichetto, compañero de fórmula de Mauricio Macri en las presidenciales de ese año. Para las PASO del 13 de agosto y las generales del 22 de octubre, se sumó el GEN, de Margarita Stolbizer; UNIR, el partido del diputado de origen nacionalista Alberto Aseff; y José Luis Espert, con su espacio Avanza Libertad.

El entonces partido de Pichetto, Unión Popular, fue reemplazado ahora por Encuentro Republicano Federal, la agrupación que lidera y que creó en 2021. Sigue siendo parte de Juntos por el Cambio el Partido Demócrata Progresista, pero ya no está el histórico Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), el Partido del Diálogo, ni el Partido Fe, del fallecido Gerónimo “Momo” Venegas.

El ingreso de Espert se demoró estas últimas semanas por las resistencias del sector de Patricia Bullrich, tras el aval que había recibido de Rodríguez Larreta; del titular de la UCR, Gerardo Morales; de la líder de la CC, Elisa Carrió; y de Pichetto. Finalmente se destrabó la semana pasada, en medio de la disputa por el posible ingreso a Schiaretti a una PASO de Juntos. Sin embargo, Avanza Libertad no figura como partido entre las firmantes de la documentación presentada ante la Justicia Electoral, ya que no tiene reconocimiento nacional. El diputado liberal promovía una modificación del nombre de la alianza para que sea “Juntos por el Cambio y la Libertad”, pero finalmente esa propuesta no prosperó y la oficialización del frente ante la Justicia electoral se hizo con el nombre original, manteniendo los mismos colores que se usaron en las últimas dos elecciones.

El logo y colores inscriptos por Juntos por el Cambio repetirán los de 2019 y 2021

La firma del acta de la constitución de la alianza se realizó ayer en la sede del Comité nacional de la UCR, en Alsina al 1700. No hubo tensiones ya que existió un acuerdo previo entre los Larreta y Bullrich sobre los principales puntos en discusión, que incluyó un llamado de la ex ministra de Seguridad al jefe de Gobierno porteño para asegurar que no habría complicaciones y despejar la desconfianza interna tras el “affair Schiaretti”. Entre esos puntos acordados figuran, el reglamento interno y la conformación de la Junta Electoral de la alianza.

Si bien tanto el acta firmada a mano, como la plataforma bajo el lema “La Argentina que podemos ser”, el reglamento interno, el logo, los color y los anexos con las alianzas en los 24 distritos se enviaron a la Justicia electoral ayer por la tarde por el sistema Lex 100, toda la documentación escaneada también se llevó en forma física al Juzgado a cargo de Servini. Infobae accedió a la constancia de esa presentación.

Fue el primer paso formal de cara a las PASO aunque el cierre de listas con las precandidaturas es el próximo 24 de junio. En los próximos 10 días continuarán las negociaciones para definir las fórmulas de los precandidatos a presidente y la conformación de las distintas listas de legisladores nacionales y parlamentarios del Mercosur.

Constancia de la inscripción ante la Justicia Electoral formalizada ayer

El reglamento acordado

En cuanto al reglamento, el principal punto a resolver era el piso de votos a partir del cual la lista interna perdedora puede “colar” sus candidatos en la lista de los 18 parlamentarios del Mercosur que se eligen por distrito único en las elecciones generales. Se acordó que fuera del 20% (el PRO quería que fuera más alto ya que confiaban en poder incluir más candidatos propios), y que se utilizará el sistema D’Hondt para su integración. En tanto, para las listas de diputados y senadores nacionales, cada distrito determinará su reglamento electoral.

También se formalizaron los “acuerdos de adhesión” con boletas de las alianzas transitorias de Juntos por el Cambio en cada distrito, con los nombre respectivos para competir en las PASO.

Los acuerdos de adhesión entre las alianzas transitorias en los distintos distritos y Juntos por el Cambio a nivel nacional

De la reunión en que se firmó el acta de la alianza - que se extendió desde el mediodía hasta las primeras horas de la tarde de ayer - participaron, además de los apoderados partidarios, el titular del PRO, Federico Angelini; el secretario del partido, Eduardo Macchiavelli; Morales como titular de la UCR y dueño de casa; Maximiliano Ferraro por la CC; Pichetto por Encuentro Republicano Federal; Espert por Avanza Libertad; Sergio Abrevaya, presidente del GEN a nivel nacional; Assef por UNIR, y el presidente de este partido, César Matas; y Ricardo Maqueda como apoderado del Partido Demócrata Progresista.

Se acordó que el órgano de gobierno de la alianza estará integrado por Macchiavelli y Jorge Enríquez (PRO), Morales y Ramón Mestre (UCR), Ferraro, y Paula Oliveto (CC); y Pichetto y Jorge Franco (Encuentro Republicano Federal). Se definieron, también, los apoderados por las principales fuerzas que integran JxC: Santiago Alberdi, Lucas Incicco y Sebastián García D`Onofrio por el PRO, Mariano Genovesi y Gustavo Atilio Lema por la UCR, y Juan Manuel López y Mariana Stilman por la CC.

La presentación ante la Justicia electorla con la firma de los apoderados partidarios

El peronismo opositor

Finalmente, luego de las idas y venidas con el sector moderado de Juntos, Schiaretti decidió inscribir su propia alianza “Hacemos por Nuestro País”. El nombre retoma el del partido que creó en su provincia “Hacemos por Cordoba” y por el que fue reelecto en 2019.

A diferencia de lo que había resuelto en 2019 cuando prescindió de jugar en el armado nacional en el frente Consenso Federal que integraron Roberto Lavagna y Juan Manuel Urtubey, está vez el gobernador cordobés decidió competir para presidente él mismo por un espacio peronista no kirchnerista. Si bien con Urtubey había anunciado una interna para ver quién sería el candidato por “una tercera vía” peronista, la posibilidad de conformar un “frente de frentes” con Juntos, alejó al ex gobernador salteño.

El gobernador Juan Schiaretti irá al final con alianza propia en las PASO para presidente

En la alianza de Schiaretti “Hacemos por Nuestro País”, conservó dos de los 7 partidos nacionales que integraban Consenso Federal, el Partido Socialista y el Demócrata Cristiano, y sumó al partido Autonomista, así como a otras fuerzas provinciales. No la integran el partido Tercera Posición, de Urtubey; el GEN; el partido Celeste y Blanco; Libres del Sur; ni el Partido Federal, que sí habían sido parte del frente que llevó como candidatos presidenciales a la fórmula de Lavagna-Urtubey.

