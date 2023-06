En medio de versiones cruzadas, Axel Kicillof resiste para llegar al cierre de listas como candidato a la reelección

Axel Kicillof durante una actividad en Arrecifes

Perfil bajo. O de gestión. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, transita la semana previa al cierre de listas en ese plan. Poca exposición mediática que pueda insinuar un cambio en su hoja de ruta trazada desde finales del año pasado: ser el candidato del Frente de Todos para ir por la reelección en la provincia de Buenos Aires.

Este martes, el gobernador cargó su agenda con actividades en el distrito de Luján. Hará lo propio el miércoles, jueves y viernes. Todo, circunscrito al territorio bonaerense. En el medio, claro, hay llamados telefónicos y chats en contexto del cierre de listas. También hay reuniones, pero el objetivo es imprimirle presencia a las recorridas de gestión.

Te puede interesar: Tensión y negociaciones antes del cierre de alianzas: Larreta y Bullrich no se ponen de acuerdo con el reglamento electoral

“Por más que haya momento político convulsionado lo que hay que darle a la sociedad son respuestas y que se vean”, dijo en declaraciones a El Destape Radio. El gobernador reconoce y sabe de las versiones cruzadas que lo vuelven a posicionar en una disputa presidencial. Una idea empujada por La Cámpora que va atada a diferentes encuestas.

Kicillof, mantiene línea directa y habitual con la vicepresidenta Cristina Kirchner. Las reuniones entre ambos dirigentes ocurren más de lo habitual y con frecuencia en estos días previos a los cierres de listas, como la que se dio a finales de la semana pasada. “Cada uno tiene un tipo de contacto, vínculos, sí. Todos todos hablamos con todos”, reconocía Kicillof el jueves último tras la reunión que mantuvo con los intendentes peronistas de la Primera y Tercera sección electoral; donde se buscó un pronunciamiento para que los intendentes exijan, como los gobernadores, la concreción de una lista única dentro del peronismo para, en principio, la elección presidencial.

El gobernador se reunió con Cristina Kirchner la semana pasada

Con anclaje bonaerense, por estos días Kicillof comparte actividades con referentes de los distintos sectores del Frente de Todos. Este martes se mostró con intendentes en el marco del Encuentro por el Hábitat Popular en la Provincia de Buenos Aires. Se trató de una actividad en el municipio de Luján donde el mandatario además encabezó el acto de provincialización del Hospital Nuestra Señora de Luján y la inauguración del nuevo centro comunitario Open Door.

Hasta en el discurso repasa su gestión provincial. “Sucedió en la provincia durante los cuatro años en los que hubo un Gobierno que decía con orgullo que no iba a abrir hospitales y que iba a cerrar escuelas rurales”, dijo en alusión a los cuatro años del gobierno de María Eugenia Vidal. Remarcó, también, que “ahora el Estado está nuevamente presente para planificar y expandir los derechos de las y los bonaerenses”.

Este miércoles, el mandatario tendrá actividades en el municipio de Olavarría. El distrito es la cabecera de la séptima sección electoral. Se trata de una ciudad que termina inclinando la elección legislativa provincial. Este año el peronismo pondrá en juego tres bancas en la Cámara de Diputados bonaerense por la Séptima sección. Quién encabezó la lista en 2019 fue el actual presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara baja, César Valicenti. Está previsto que Valicenti, que es el referente de La Cámpora en la Séptima, acompañe a Kicillof durante sus gira en Olavarría como así también el concejal Maximiliano Wesner, quién será uno de los precandidatos a la intendencia por el Frente de Todos. El piso para conseguir una banca legislativa es del 16,6 por ciento.

El jueves, el gobernador se mostrará con dirigentes del Frente Renovador de Sergio Massa, cuando llegue hasta Presidente Perón. Habrá entrega de notebook, bajo el programa Conectar Igualdad bonaerense. El distrito de Presidente Perón está gobernado por Blanca Cantero, que forma parte de las filas del espacio massista y además es la esposa del cotitular de la CGT, Carlos Acuña; quién ya pidió por el ministro de Economía como candidato presidencial y tuvo ubicación preferencial en el congreso del Frente Renovador del último sábado, junto al gobernador de Chubut, Mariano Arcioni y la titular de la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini.

Sergio Massa en el congreso del Frente Renovador. Abajo, los principales dirigentes de su espacio (Gustavo Gavotti)

El viernes, Kicillof estará en la Sexta sección electoral. En Alsina participará de la inauguración de un hospital. Hacia el fin de semana se acelerará la discusión de candidaturas, ya superado la presentación de alianzas; que será una muestra de la voluntad real de que el oficialismo se someta a una PASO para definir candidaturas o se impondrá la idea de listas únicas.

No dar pistas de que habrá otro camino que no sea la Provincia y que suceda lo que tenga que ser. De eso se trata el plan trazado para estas horas frenéticas. Ni siquiera hubo un saludo público a Osvaldo Jaldo y Juan Manzur por la victoria del peronismo en Tucumán. De eso se encargaron el resto de los presidenciables del peronismo como Daniel Scioli, Agustín Rossi y Sergio Massa. Ese día, Kicillof posaba con el Chiqui Tapia y el titular de la FIFA, Gianni Infantino, en la final del mundo de fútbol masculino sub 20, que se disputó en la ciudad de La Plata. Si el objetivo se consigue y el actual gobernador se convierte en el candidato provincial del peronismo, su campaña saldrá con énfasis. Por el momento, todo se mantiene stockeado.

Seguir leyendo: