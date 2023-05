Victoria Tolosa Paz: “No hay ninguna posibilidad que se eviten las PASO”

Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social

En sintonía con Alberto Fernández y en disidencia con el Kirchnerismo, Victoria Tolosa Paz sostuvo de forma contundente que “no hay ninguna posibilidad que se evite las PASO”. Sin el Presidente ni Cristina Kirchner encabezando la boleta del Frente de Todos, la ministra de Desarrollo Social señaló que no hay un candidato de síntesis.

Tolosa Paz apuesta a jugar fuerte en las elecciones de este año y una vez más volvió a plantear la importancia de fortalecer la discusión interna en el oficialismo compitiendo en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias.

“Creo que no hay ninguna posibilidad que se evite el escenario que se está construyendo, que es de PASO. Yo hablo con gobernadores, intendentes y movimientos sociales, recorro la Argentina y todos y cada uno de los que me cruzo es ‘si Alberto no es candidato, si Cristina no es candidata, no hay síntesis’”, afirmó en el programa Muy Lunes, de Radio Con Vos.

La titular de la cartera de Desarrollo Social fundamentó su posición haciendo referencia a todos los dirigentes que se anotaron en la carrera presidencial dentro del oficialismo y que se mostraron a favor de resolver las diferencias en las PASO a través del voto popular. “Esto lo expresa claramente Daniel Scioli en una posición clara y contundente. También Rossi (Agustín) que se lanzó esta tarde (lunes), lo explicita Juan Grabois y también lo viene diciendo públicamente Máximo Kirchner”.

Al respecto del hijo de la vicepresidenta, durante el último congreso del Partido Justicialista bonaerense opinó que antes de resolver las candidaturas el FdT debe resolver su plan de gobierno. “Es un instrumento -la PASO-, es como la guitarra, depende quién la agarre suena bien o suena mal. Entonces creo que para no depender tanto de las virtudes del guitarrista, lo mejor es tener una buena partitura y la partitura debe ser un buen programa de gobierno que sea por PASO o por síntesis, se cumpla a partir del 10 de diciembre de 2023″, manifestó el líder de La Cámpora.

Tolosa Paz respalda la postura de Alberto Fernández de cara a la definición de candidatos del Frente de Todos

Tolosa Paz también apuntó que “la única persona que se ha manifestado que quisiera lista única es Sergio Massa”. En efecto, en sus últimas apariciones públicas, el ministro de Economía señaló que “no hay que perder el tiempo en internas estériles que sólo resuelven vanidades políticas”.

En tanto, la ministra de Desarrollo Social dijo que “para el 14 se va a constituir un frente con reglas de juego, que definan cuál es el piso y cuál es la proporcionalidad que pretendemos quienes decimos que haya una integración que nos permita llegar todos unidos al 28 de octubre”. Y agregó que el objetivo es “darle volumen al Frente de Todos y una posibilidad de canalizar las diversidades de miradas que tuvimos en los últimos 3 años”.

Para Tolosa Paz la integración de las minorías “es un punto clave a atender” para que quien triunfe en la interna pueda “atraer” los votos de los otros precandidatos. “Gildo Isfrán tiene la enorme tarea de reflejar la voluntad de todos los congresales que le dimos la confianza para poder establecer reglas de juego constitucionales y con una mirada que siempre tuvo el peronismo, de representación de las minorías”, expresó la funcionaria albertista que tiene aspiraciones en territorio bonaerense.

“Si tenemos que ir a las PASO contra Wado (De Pedro), no quiere decir que al día siguiente nos abrecemos y caminemos juntos”, pero volvió a insistir: “Hay una empatía, que es que estamos en el Frente de Todos, que tenemos distintas posiciones y que la mejor manera de saldarlas es con el voto popular”.

Para Tolosa Paz definir las candidaturas en las PASO no tiene por que dejar heridos. “Estamos en otra etapa, los actores son diferentes y entendemos la política como una construcción que tiene que ser de suma”, reflexionó.

