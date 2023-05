Cayetana Álvarez de Toledo: “El espectacular vuelco político de España puede servir a América Latina”

Cayetana Álvarez de Toledo consideró que la victoria del Partido Popular puede ser un anticipo de un cambio de ciclo para América Latina (Nicolás Stulberg)

La diputada española Cayetana Álvarez de Toledo aseguró que “el vuelo político espectacular de España puede servir a América Latina para un cambio de ciclo”. La dirigente habló horas después del arrasador triunfo que tuvo el Partido Popular, que obligó al presidente del gobierno, el socialista Pedro Sánchez, a convocar a elecciones anticipadas.

Álvarez de Toledo, que tiene familiaridad con Buenos Aires por ser hija de madre argentina y haber vivido varios años aquí, fue una de las invitadas estelares en el encuentro virtual que organizó la Fundación Libertad con el Grupo Libertad y Democracia, que reunió a los ex presidentes Mauricio Macri, Sebastián Piñera (Chile) e Iván Duque (Colombia).

En ese encuentro por zoom, del que participó Infobae, unos 150 dirigentes, intelectuales y referentes sociales y empresarios de Iberoamérica abordaron los desafíos que enfrenta ante elecciones clave para países como la propia España, Argentina, Ecuador y México, entre otros. El Grupo Libertad y Democracia se propone coordinar la acción política de los partidos de centro y centroderecha para enfrentar a las fuerzas de la izquierda y el “progresismo”. Se trata, en los hechos, de un polo rival al Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla.

Te puede interesar: El Grupo Libertad y Democracia anunció una cumbre con Macri de anfitrión y celebró la victoria del Partido Popular en España

Cayetana Álvarez de Toledo: "El vuelco político espectacular de España puede servir a América Latina”

La victoria del Partido Popular y el giro a la derecha de España que se inició este domingo con la victoria rotunda en las elecciones municipales y autonómicas reconfigura las relaciones políticas no sólo entre Buenos Aires y Madrid, sino que tiene un impacto más extenso, debido a que el gobierno de Pedro Sánchez iba a tener a cargo, entre julio y diciembre, la presidente semestral del Consejo de la Unión Europea.

Desde esa posición, y por la sintonía del derrotado PSOE con el gobierno kirchnerista de Argentina y con Lula en Brasil, se esperaba retomar el diálogo entre el Mercosur y la Unión Europea. Por el ruidoso tropezón electoral del socialismo español, toda esa agenda quedó en suspenso.

En este contexto es que se da la charla de hoy de Cayetana Álvarez de Toledo, una profunda conocedora de la realidad política de Argentina -por sus relaciones y vínculos familiares- pero también de otras geografías que está atravesadas por crisis políticas y disputas sin cuartel entre sectores de izquierda y de derecha.

Durante su discurso, la diputada por Barcelona apuntó con dureza contra “la izquierda reaccionaria”, pero también puso un asterisco para condenar lo que dio en llamar “populismo de derecha o derecha anti política”. Su cuestionamiento es relevante, debido a que en Argentina quedó definido un escenario de tercios, donde pujan con equivalente fuerza electoral el Frente de Todos de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Alberto Fernández; Juntos por el Cambio de Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta; y los libertarios de Javier Milei, que ataca a la casta.

Te puede interesar: Cayetana Álvarez de Toledo: “Cristina Kirchner es una política acabada y se viene un cambio político en Argentina”

Discurso con impacto

La diputada Cayetana Álvarez de Toledo participó del encuentro virtual del Grupo Libertad y Democracia

Cayetana Álvarez de Toledo habló en el inicio de la reunión del Grupo Libertad y Democracia, tras las palabras de presentación que dio el presidente de la Fundación Libertad, Gerardo Bongiovanni, y antes de que tomaran la palabra Piñera, Duque, Macri, la candidata presidencial venezolana Corina Machado, y el ex juez y actual senador federal brasileño Sergio Moro.

La diputada, que celebró además de la victoria del Partido Popular -y más precisamente de Madrid, donde se impusieron Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez-Almeida, en la Comunidad y el Ayuntamiento, respectivamente- sino también la declinación aparentemente definitiva de Podemos.

Álvarez de Toledo destacó que en el caso de ayer de España “ha sucedido un vuelco político espectacular en todo el país, pero muy imbuido de un ejemplo y de una manera de encarar el debate político que ha sido el de la Comunidad de Madrid, donde se ha obtenido una mayoría absoluta arrolladora, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento, donde se plantearon el batallar ideológico de una manera muy nítida”.

“Se dijo ahí primero socialismo o libertad y ahora en estas elecciones se ha dicho Sánchez o España, que es realmente donde se jugaba la batalla política. Eso ha funcionado no solamente para movilizar al votante tradicional del centro derecha, sino para avanzar dentro de un votante de centroizquierda. Con mucho coraje, con mucha claridad. Y ahora el presidente del gobierno se ha visto obligado a convocar a unas elecciones de alto riesgo para el 23 de julio, que yo tengo toda la convicción de que van a servir para iniciar el cambio político en España”, afirmó.

Según la diputada por Barcelona, “el cambio político en España y lo que hagamos nosotros desde aquí, puede servir para toda Latinoamérica, para todo Iberoamérica, para tu Hispanoamérica, para marcar un cambio de ciclo. Aprovechemos esta fuerza para cambiar el ciclo político”.

Te puede interesar: La política argentina se miró en el espejo de España: mensajes ante un rotundo giro a la derecha

“A partir de algunos movimientos que ha habido ya en la región y de lo que va a pasar en España, hay que establecer ya nuestro calendario de actuaciones. Tenemos elecciones en Argentina decisivas y habrá elecciones en México y hay tantas otras. Hay que empezar a actuar realmente como un solo ‘ejército político intelectual y moral’ para llevar a nuestros ciudadanos a la victoria para defender la democracia en toda nuestra región”, continuó.

Para Álvarez de Toledo, lo que está en juego es “la propia democracia liberal”, que definió como “la obra más importante que ha alumbrado la razón humana y que hoy se encuentra gravísimamente amenazadas”.

“Se encuentra amenazada desde el exterior, por un modelo iliberal que pueden promover encabezar potencias como China y Rusia. Pero sobre todo se encuentra amenazada desde el interior, por el populismo, el separatismo, las políticas identitarias y los movimientos autocráticos”, afirmó.

La dirigente española alertó que “se impugnan los hechos, se rechaza la objetividad, se desprecia la verdad, se retuercen las leyes, se atropellan los contrapesos, se ataca a los jueces, se reduce el pluralismo político, se antepone la idea de la voluntad popular por encima del propio Estado de Derecho, se contrapone pueblo a instituciones, se impone la ley del más fuerte o de la mayoría por encima de las leyes acordadas y el respeto las minorías”.

“Todo esto está pasando en nuestros países. El propio concepto de democracia está siendo sustituido por una vieja y peligrosa apelación al derecho presunto de una mayoría a imponer su visión del mundo y su política sobre el conjunto de la sociedad. El último ejemplo y más impresionante fue el caso de Chile”, completó.

En el encuentro donde habló Álvarez de Toledo de la Fundación Libertad estuvieron Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

“Ese retroceso está pasando en muchos países del mundo, en muchas regiones, es especialmente visible en Iberoamérica en nuestra región. Hay una izquierda reaccionaria, podríamos llamarla así, con una nítida vocación autoritaria que está avanzando -ha avanzado ya en buena parte del continente- sin que el espacio de la democracia liberal, de la razón, de la Ilustración haya sido capaz ni de contener, ni de ofrecer una alternativa eficaz”, continuó.

Y afirmó que “cuando no hay una alternativa racional liberal, clara y combativa, lo que pasa es que las elecciones se acaban dirimiendo entre extremos. Elección tras elección, hemos ido obligando a nuestros compatriotas -y yo lo he dicho muchas veces- a votar con la nariz tapada a elegir entre la peor versión de la izquierda y la peor versión de la presunta derecha. El resultado es un avance al final de la izquierda autoritaria y de la antipolítica”.

Te puede interesar: Pedro Sánchez convoca elecciones generales el 23 de julio

“La respuesta correcta a esa izquierda reaccionaria y destructiva no es la derecha antipolítica, no es un populismo de signo contrario, si no es la política en el sentido más profundo, decente, grande de la palabra. Y para eso necesitamos rearmar moral y políticamente a ese espacio liberal. Necesitamos mejores defensores, más convencidos, más inteligentes y más valientes”, consignó.

Según Cayetana Álvarez de Toledo “ese tiene que ser el objetivo del Grupo Libertad y Democracia y me da la impresión de que ese es el espíritu que lo inspira, que es la construcción de alternativas y yo quiero enfatizar con el añadido alternativas, no solamente intelectuales, no solamente ideológicas, sino políticas, en la acción política”.

“Tenemos que dar un vuelco total a la región y ese vuelco es perfectamente posible. Ha quedado en evidencia en algunos ejemplos pequeños y sobre todo creo que quedó de manifiesto ayer en el espectacular resultado, que se ha producido en España. Por eso yo creo que tenemos que hacer dos cosas: aprender de los errores y aprender de nuestros aciertos”.

“El primero de los aciertos, de las lecciones que hemos tenido de las últimas 24 horas casi, de los últimos meses, pero que se consumaron ayer en España, es la importancia de dar la batalla de las ideas. Hemos pecado muchas veces de pretender ganar las elecciones a pesar de nuestras ideas en lugar de gracias a ellas y hemos acabado perdiendo la batalla cultural y política por incomparecencia. Ahí también a veces en las derechas creemos que los ciudadanos son máquinas materialistas a las que solamente les importa el bolsillo, la economía y no es verdad: nos importa el bolsillo la economía, lógicamente, pero los seres humanos tenemos ideas, ideales aspiraciones, somos animales morales”, continuó.

“En general, también ha habido unas derechas que se empeñan en distinguir las ideas de la gestión, como si la buena gestión no fueran ideas buenas encarnadas; y como si las ideas de la libertad, las nuestras no fueran precisamente las que sacan a la gente de la pobreza aunando justicia, progreso y dignidad”.

“Muchas veces nos ha pasado dejarnos intimidar y hasta definir por la izquierda, buscando que nos llamarán ‘moderados’, cuando la moderación se ha convertido en esa medalla que te coloca la izquierda en la solapa, cuando cuando te portas bien, es decir, cuando haces lo que a ella le conviene”, explicó la dirigente española.

Te puede interesar: Ayuso cree que Sánchez se ha rendido e inicia sus ataques al PSOE presagiando una coalición con Bildu

“Esa idea que hemos visto en tantos de nuestros países, de una izquierda que detesta -esto pasa en España- detesta a la derecha e intenta destruirla, mientras que hay una derecha que admira la izquierda y se intenta parecer a ella. Eso nos ha llevado por mal camino”, dijo.

“La solución evidentemente no es el odio recíproco, porque sería caer en el guerracivilismo que busca un sector de la izquierda, precisamente, si no que es trabajar para nivelar el tablero político, dar la batalla cultural e ideológica. ¿Eso es conflictivo? Sí, es conflictivo, pero entre la disyuntiva en la que nos está colocando la izquierda en nuestros países, que es sumisión o conflicto, la respuesta inevitablemente tiene que ser conflicto, en el mejor sentido de la palabra, es decir dar la batalla ideológica, dar la batalla política”.

“Tenemos que para empezar a rescatar a la política de su descrédito contemporáneo, articular movimientos políticos en todos nuestros países y también un movimiento político de ámbito internacional, en toda nuestra región. Un espacio nuevo, una familia política nueva, que actúe como un paraguas de líderes intelectuales, de empresarios, gente del mundo económico, la sociedad civil, de la Universidad, el periodismo y que sea referente para millones de ciudadanos en todas nuestras regiones”, manifestó.

En el último tramo, agregó: “La izquierda sí está articulada, organizada, financiada cuando alguien de aquí de podemos tiene un problema en España inmediatamente salen el presidente Boric, sale AMLO, sale Kirchner a ayudarles a defenderles. Nosotros a veces parecemos como digo el ejército de Pancho Villa, cada uno por su lado, desconectados, ni siquiera nos conocemos, no y a poder hacer organizar, articular, bajo un paraguas común y ayudarnos mutuamente me parece imprescindible”.

Seguir leyendo: