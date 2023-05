Victoria Villarruel: “En Argentina, si vos defendés determinadas ideas sos Satanás”

Victoria Villarruel, diputada nacional de La Libertad Avanza

La diputada nacional de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, habló este jueves sobre las organizaciones guerrilleras de los años ‘70 y opinó que, “en Argentina, si vos defendés determinadas ideas sos Satanás”.

La compañera de banca de Javier Milei, que suena como su posible candidata a vicepresidenta, consideró que en el país “los derechos humanos son para algunos” y aseguró que “cuando Montoneros o ERP atacaron a la población, tuvieron apoyo estatal”. Además, se preguntó: “Si no fueron 30.000 desaparecidos, ¿por qué estamos defendiendo eso?”.

“Yo lo que hago es poner en el foco de la luz a personas que fueron eliminadas de la historia porque fueron torturadas y asesinadas por fuerzas militares terroristas”, aclaró la dirigente opositora, que preside el Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (CELTYV).

“Hay que hablar de todo. Yo hablo de las víctimas con tanto énfasis porque son las únicas que no tienen verdad, justicia, reparación; en el Día de la Memoria no se las recuerda, en el Museo de la Memoria no están, no hay registro de ellas, no nacieron... quiero igualdad ante la ley, que sean reconocidas y tengan un lugar en la memoria pública. No pretendo eliminar la historia, pretendo completarla”, precisó sobre su posición durante una entrevista con Luis Novaresio en LN+.

Te puede interesar: Un estratega digital contó cómo organizó las primeras marchas opositoras desde las redes y reveló que crean “trolls” con inteligencia artificial

Asimismo, contó que su “familia fue víctima del terrorismo” y, más precisamente, que a su “padre lo torturó y secuestró el ERP en 1973, en el gobierno de Lastiri”, mientras que su abuelo sufrió “cuatro tentativas de bomba”.

“En Argentina hablar de estos temas es políticamente incorrecto, es tabú”, consideró la legisladora nacional. “Parece que si vos defendés determinadas ideas sos Satanás, y si vamos a estar defendiendo la corrupción, el robo, el pasarle por arriba a las instituciones del Estado... si todo eso va a ser el status quo de la política, definitivamente soy de derecha en el sentido de que yo no estoy de acuerdo con ese tipo de cosas”, sentenció.

Al participar del programa +Entrevistas, Villarruel señaló que, si bien “todavía” no es la compañera de fórmula presidencial de Milei, si el líder del partido se “lo propone, por supuesto que aceptaría”. “Todavía faltan unos días para que Javier anuncie quien va a acompañarlo en la fórmula presidencial; yo lo voy a acompañar en la posición que sea y en el lugar donde pueda ser más útil”, manifestó.

La diputada junto a su compañero de banca y líder del espacio, Javier Milei

Sin embargo, reconoció que no está de acuerdo con el economista en algunas cosas: “Javier sabe que no estoy a favor filosóficamente de la venta de órganos o niños. El cuerpo no debe ser una mercancía”, señaló.

Además, la diputada apuntó duramente contra el resto de la oposición, incluso contra la titular del PRO, Patricia Bullrich, una persona de quien Milei suele hablar bien. Por el contrario, Villarruel remarcó que la ex ministra de Seguridad “está en el Estado desde hace 30 años”, por lo que “es parte de la casta, como Vidal y Carrió”.

Te puede interesar: Cómo les fue a los candidatos a gobernador de Javier Milei que compitieron hasta el momento

Por último, la diputada también generó polémica al hablar sobre la relación entre el líder de su espacio y su hermana, Karina Milei, jefa de campaña, y al respecto sostuvo que le “repugna que digan lo que dicen” de ese vínculo.

En este sentido, cuestionó de esta manera las versiones que circularon en el último tiempo en las redes sociales, sobre el tipo de lazo afectivo que tendrían ambos.

El dirigente opositor fue criticado por haber dicho en una entrevista televisiva que, si gana las próximas elecciones y llega a la Casa Rosada, su hermana cumpliría el rol de “Primera Dama”, históricamente reservado para las parejas de los mandatarios.

Seguir leyendo: