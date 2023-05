“Los argentinos somos rehenes de su incapacidad de gobernar”: la reacción de la oposición al mensaje de Alberto Fernández

Alberto Fernández emitió un mensaje por cadena nacional este miércoles

Con un mensaje transmitido por cadena nacional, Alberto Fernández se refirió por primera vez este miércoles a la decisión de la Corte Suprema de suspender las elecciones a gobernador en las provincias de San Juan y de Tucumán. Lo hizo acusando a los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz de “seguir respondiendo a las órdenes” del expresidente Mauricio Macri.

La reacción de la oposición a las declaraciones del jefe de Estado no tardaron en llegar: el primero en hacerse eco de sus dichos fue Horacio Rodríguez Larreta, quien a través de su cuenta de Twitter lo acusó de atentar contra la división de poderes.

“Presidente, un cambio total y duradero lo incluye a usted dejando de atentar contra la división de poderes. Acá los únicos rehenes somos los argentinos, rehenes de su incapacidad de gobernar”, escribió en su posteo el jefe de Gobierno porteño y precandidato a presidente por Juntos por el Cambio.

El tuit de Horacio Rodríguez Larreta tras los dichos de Alberto Fernández

Lo siguió Patricia Bullrich, quien citó el mensaje del Fernández en sus redes sociales y en la misma línea que su competidor señaló: “Los que violan la ley siempre tienen problemas con los jueces”.

María Eugenia Vidal, por su parte, acusó al mandatario de amenazar a los jueces y cuestionó su discurso en el contexto de crisis económica que atraviesa el país: “El dólar en $470, la inflación interanual en 104,3%, la pobreza en 39%… ¿El Presidente? En Cadena Nacional amenazando a los jueces de la Corte Suprema”, criticó la legisladora.

Otro de los que se refirió a las declaraciones emitidas por cadena nacional fue el diputado Mario Negri: “Sr Presidente, no es esta la primera vez que se entromete en facultades de la Justicia y por ello hay pedidos de juicio político en su contra en el Congreso que Usted ordena que no se traten. Quien viola la Constitución es usted cuando no acata fallos de la Corte Suprema”, publicó también en Twitter.

Patricia Bullrich sobre la cadena nacional de Alberto Fernández

Y añadió en otro posteo: “Otra cosa más señor Presidente: deje de repetir las mentiras kirchneristas. Los jueces Rosatti y Rosenkrantz tuvieron el aval de 60 y 58 senadores respectivamente, el grueso de ellos eran del Partido Justicialista que usted preside. Estos son los hechos”.

Su compañero de recinto y precandidato a jefe de Gobierno porteño por Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, le respondió a Alberto Fernández haciendo referencia a las próximas elecciones: “Es sumamente lógico que el gobierno integrado por una condenada a prisión, ataque jueces. La República está por encima de los caprichos del kirchnerismo. Se lo vamos a demostrar en las urnas”.

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica, dijo que “el Presidente incumple y desconoce que la Corte Suprema tiene la obligación de garantizar el sistema representativo y republicano en todas las provincias”.

La reacción de Mario Negri

“En 1853/60 las provincias acordaron ser parte de una república, no de una monarquía feudal. El resto del país no puede dejar a sus ciudadanos desprotegidos frente a los abusos de pequeños tiranos locales”, indicó el diputado.

Luego enfatizó: “El Presidente debería dejar de lesionar la investidura presidencial y abandonar los discursos inconducentes. No hay democracia sin respeto a la Constitución, alternancia en el poder y límites a los vicios antidemocráticos como lo son las re-reelecciones”.

Martín Lousteau, por su parte, acusó al jefe de Estado de mentir. “Otra vez, el Presidente miente. La democracia se fortalece defendiendo las instituciones, la división de poderes y acatando los fallos judiciales. El federalismo es respetar las autonomías provinciales, pero dentro de un régimen republicano establecido por la Constitución Nacional”, tuiteó.

Cristian Ritondo y una chicana a Alberto Fernández

Con un mensaje irónico dirigido a Fernández, el legislador Cristian Ritondo también se hizo eco de la cadena nacional: “El profesor de derecho sale por cadena nacional a repetir mentiras y bastardear la división de poderes. Aunque les duela, vamos a seguir denunciando sus intentos de llevarse puesta la República”.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió este martes suspender las elecciones pautadas para el domingo próximo en las provincias de Tucumán y San Juan, donde los mandatarios provinciales se postulaban para ser reelectos: Juan Manzur y Sergio Uñac, respectivamente.

