La Asociación Conciencia celebró su encuentro anual: ”No necesitamos héroes ni fanáticos, sino personas que conecten con lo que le pasa a la gente”

La presidenta y la directora de Conciencia se refirieron a la importancia de sostener la democracia (fotos: Nicolas Stulberg)

La Asociación Conciencia celebró este martes su evento anual de recaudación de fondos, esta vez en el marco de los 40 años de democracia ininterrumpida en el país. Por eso el cuidado y el sostén de la estabilidad democrática fueron las claves de los discursos que brindaron la presidenta Silvana Vives y la directora Anabella Serignse.

El encuentro se desarrolló en el predio de la Rural y asistieron dirigentes políticos, empresarios y periodistas. Estuvieron los gobernadores Gerardo Morales (Jujuy) y Gustavo Bordet (Entre Ríos), los legisladores Mario Negri, Luis Petri, Martín Lousteau, Emilio Monzó, Rogelio Frigerio, Roberto García Moritan y Ramiro Marra; y los intendentes Julio Zamora (Tigre) y Ariel Sujarchuk (Escobar).

También estuvo la precandidata presidencial del PRO, Patria Bullrich; el ministro de Gobierno porteño, Jorge Macri; el Secretario de Proyección Federal del gobierno porteño y principal armador de la candidatura de Rodríguez Larreta, Eduardo Macchiavelli; el ex gobernador Juan Manuel Urtubey y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina.

Hubo también ex funcionarios del gobierno de Cambiemos como los ex ministros Hernán Lacunza, Francisco Cabrera y Carolina Stanley, y el ex jefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai. Además, por parte del gobierno nacional, participaron el ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus; y el Subsecretario de Asuntos de América Latina, Gustavo Martínez Pandiani.

El ministro de Ciencia y Tecnología, Daniel Filmus

En el comienzo del evento la presidenta de Conciencia aseguró durante su discurso que es “un momento muy difícil de nuestro país, que nos obliga a comprometernos y ofrecer nuestro voluntariado” y advirtió que “las instituciones deben trascender a las personas”.

“Creemos en formar ciudadanos para que la democracia no sea solo ir a votar. La democracia se construye todos los días y es de responsabilidad de todos”, expresó. La idea de su presentación fue remarcar la importancia que tiene cada sector de la sociedad y cómo todos deben contribuir en la convivencia democrática día a día.

En otro pasaje de discurso hizo hincapié en el rol de los jóvenes y dijo que los adultos tienen “la obligación de escucharlos” y de “crear espacios para que crezcan”. En ese sentido, remarcó: “Tenemos que motivarlos para que se animen a tomar la responsabilidad de liderar a las futuras generaciones con una mirada generosa y comprometida”.

El momento más trascendente de su alocución fue en el final. “Tenemos que dar testimonio que el costo de vivir sin democracia es demasiado alto. No necesitamos héroes ni fanáticos. Necesitamos personas que bajen al llano y que puedan conectar con lo que le pasa a la gente. No necesitamos refundar la patria cada cuatro años”, afirmó, y se llevó el aplauso cerrado de todo el auditorio.

En tanto, la directora de Conciencia sostuvo que desde la organización están “convencidos que el proyecto de democracia necesita de liderazgos que inspiren” y aseguró que “los 40 años de democracia nos dejan una red de asociaciones de la sociedad civil que no paró de crecer en el país”. Y agregó: “No estamos acá para dar diagnóstico sino para dar respuestas. Esta red es la que sostiene y robustece la democracia”.

El gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet

<b>La mirada política sobre la coyuntura</b>

En la antesala del encuentro el gobernador de Entre Ríos, Gustavo Bordet, le concedió una entrevista a Infobae. Consultado sobre la tensión cambiaria que hubo en el mercado durante el día de ayer, el mandatario dijo que “es una de las tantas corridas cambiarias a las que nos tiene acostumbrado nuestro país” y que “las variables por las que se producen son múltiples”.

En ese sentido, respaldó al ministro de Economía, Sergio Massa, y al gobierno nacional, y señaló que “hay que trabajar fuertemente para reducir la incertidumbre y encausar la economía”. Bordet indicó que “de esto se sale con mesura y diálogo” y que no hay que “agravar la situación en momentos críticos de corrida cambiaria porque no contribuye en nada a la situación del país”.

El gobernador entrerriano reconoció que este momento “termina desfavoreciendo al sector asalariado, que es el más golpeado por la inflación, y al sector más humilde, que no puede resguardar sus ingresos que, de por sí, son muy bajos”.

Respecto a la influencia de la oposición en la corrida cambiaria dijo que “no hay que focalizar en una sola variable”, pero reconoció que “quizás algunas tengan que ver con alguna agitación”. “Hay que tener responsabilidad porque lo que está en juego es el futuro de los argentinos”, señaló.

Por último, sostuvo que “hay que encontrar un proceso que estabilice el país” pero que “no es sencillo porque hay un proceso electoral por delante” y destacó que “es importante que los dirigentes tengan la responsabilidad necesaria para llevar la democracia a buen puerto”.

Respecto al pedido que hizo el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, de que exista una reunión entre Alberto Fernández, Cristina Kirchner y Sergio Massa, compartió el planteo y aseguró que “es tiempo de dar certidumbre, dar la cara y decirle a la sociedad qué es lo que pensamos, cómo lo pensamos y cómo lo vamos a resolver”.

El diputado de la UCR Mario Negri

Otro de los entrevistados por este medio fue el diputado radical Mario Negri, quien analizó la compleja jornada de ayer y dijo que “el Gobierno trata de confundir aumentando la incertidumbre”. “Dejen de buscar en la oposición lo que no pueden resolver ustedes. El Gobierno es un rumor. Es un quirófano donde todos los días se hacen operaciones unos con otros”, sentenció

“El Gobierno cree que la teoría conspirativa le puede hacer algo a la gente. Estamos en un verdadero momento de dificultad. El Gobierno está en un tobogán y todos los días tiene más velocidad. En vez de solucionar buscan a quién culpar”, sentenció.

Además, señaló que existen incongruencias en la gestión del oficialismo. “Massa le pide al Fondo que le flexibilice las condiciones que hay que cumplir y por otro lado arman un acto (Cristina Kirchner en La Plata) para decir que hay que tirar al FMI por la ventana”, expresó

“Nunca vimos un nivel tan alejado de la realidad como el que hoy se ve del Gobierno. Tienen que frenar. No quiero pensar qué va a pasar si la debilidad y la incertidumbre aumentan por un resultado electoral adverso”, afirmó.

El legislador del PRO Rogelio Frigerio

También fue entrevistado por Infobae el diputado nacional Rogelio Frigerio, que es el principal postulante para la gobernación de Entre Ríos. “Todos los días se suman más pobres a la Argentina producto de la inflación. Esta escalada del dólar va a traer más inflación. Y la falta de dólares provoca una recesión muy importante en los sectores productivos. Mientras pasa todo esto tenemos un gobierno ausente y sin conducción”, explicó.

Para el legislador entrerriano “sin conducción política, no hay ninguna posibilidad de que un plan funcione”. En ese sentido, recalcó que “no hay dirección política en este gobierno” y que “lo único que hace el kirchnerismo es buscar culpables en otro lado”. “En lugar de buscar culpables, tienen que asumir que son gobierno hace tres años”, sentenció.

Por último, sostuvo que “lo primero que debe hacer el Gobierno es mostrar que tiene vocación de hacer algo en los ocho meses que le quedan” y que sería importante que muestren “una hoja de ruta”. Además, consideró que “no hay margen” para el diálogo con el oficialismo porque “lo único que han hecho es acusar a la oposición de todo lo mal que ellos hicieron”.

