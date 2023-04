Convencer para ganar: quiénes son los estrategas de campaña detrás de los precandidatos a presidente de JxC

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich

“Gobernar es comunicar bien” es un apotegma que no falta en ningún manual de comunicación política. Desde el auge de la espectacularización de la política en los 90′ y lo que el politólogo italiano Giovanni Sartori definió como “videopolítica”, las campañas electorales se profesionalizan a pasos agigantados. Los estudios en opinión pública ganan autonomía y para los principales candidatos es clave contratar los servicios de gurús y expertos en discurso político y comunicación estratégica. Este año no es la excepción y cada presidenciable cuenta con su equipo de asesoramiento en estos temas.

Desde la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, en 2015, la figura de Jaime Durán Barba ganó popularidad: su nombre se convirtió en sinónimo de “gurú” político. Aunque no exento de contradicciones. En JxC hay tantos dirigentes que lo elogian como quienes lo consideran uno de los responsables de la derrota del 2019. Sin el ecuatoriano presente, en Juntos por el Cambio (JxC) los candidatos a presidente aceleran sus campañas para las próximas elecciones y no dejan detalle librado al azar. Quién es el Durán Barba de cada presidenciable.

Horacio Rodríguez Larreta

Rodríguez Larreta sumó al catalán Yago De Marta como asesor en comunicación estratégica de su campaña (Foto: Franco Fafasuli)

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, es quien tiene comunicación política más sistematizada. En ese sentido, quien lidera la mesa política larretista de comunicación estratégica es Federico Di Benedetto. Se trata del funcionario que piensa y diseña cómo comunicar la estrategia electoral. Es el secretario de Comunicación, Contenidos y Participación Ciudadana del Gobierno porteño y trabaja en el Gobierno porteño desde el 2007, durante la primera gestión de Macri.

Di Benedetto trabajó en las anteriores campañas del jefe de Gobierno porteño y estuvo a cargo de coordinar la comunicación de la Ciudad durante la pandemia. El laboratorio electoral larretista aplica un método de segmentación de públicos muy específico. Se trata de llegarle a cada votante por el medio y con el mensaje preciso. Con esa idea, diseñan milimétricamente cada posteo en redes, selecciona cada evento, bajada a territorio y tácticas de posicionamiento. Para determinar esas estrategias, las encuestas y los estudios de opinión pública son un insumo permanente.

Un refuerzo internacional

A ese equipo, Larreta decidió sumar un refuerzo de escala internacional. El jefe de Gobierno incorporó a Yago De Marta, el consultor catalán que asesora a un grupo de presidentes de la región. Con técnicas de discurso y media training, en su página oficial se define como “preparador de candidatos”.

El español ha “coacheado” a candidatos como Daniel Scioli, el ex presidente mexicano Enrique Peña Nieto, el presidente de Guatemala, Alejandro Giamattei, y el mandatario de El Salvador, Nayib Bukele. Sus técnicas se orientan a perfeccionar el discurso y las tácticas de comunicación para debates y campañas presidenciales. Con base en el márketing y la psicología política, De Marta entrena a sus clientes en la argumentación, persuasión, oratoria y puesta en escena.

Larreta consultará a De Marta para pulir detalles de su discurso y perfeccionarse de cara al sprint final de la campaña, donde enfrentará debates, entrevistas y situaciones en las que cada palabra es determinante.

Patricia Bullrich

Dereck Hampton es el estratega de campaña de Patricia Bullrich (Foto: Franco Fafasuli)

Patricia Bullrich también cuenta con su mesa política. Y la comunicación estratégica es un punto que tampoco descuida. El referente de la ex ministra de Seguridad en esos temas es el salteño Dereck Hampton. Es licenciado en Relaciones Internacionales por la UCA y se graduó en Gestión Política en la Universidad George Washington. Trabaja en campañas presidenciales y comunicación gubernamental en países de América Latina desde hace más de 10 años.

Hampton cultiva un perfil muy bajo y ejerce un rol de “consultor externo” en la estrategia de Bullrich. “Tiene una mirada estratégica de la campaña. La idea es que no esté tan dentro del proceso para que pueda tener una visión más amplia”, le revela a Infobae un dirigente cercano a la ex ministra.

Luego, desde la mesa chica bullrichista, quienes también aportan su mirada a la comunicación política de la campaña son Juan Pablo Arenaza, jefe de campaña, Federico Angelini, hombre de confianza de Macri que se ocupa de la articulación política con el PRO, Hernán Lombardi, diputado nacional, y Damián Arabia, armador federal. Los martes es el día que los bullrichistas destinan para tener una reunión respecto a la comunicación y los detalles estratégicos de la campaña.

Si bien la mesa política y Hampton tienen un rol clave, Bullrich misma es determinante en su propia comunicación. “Ella es difícil de coachear. A Patricia no le podés dar un libreto y que lo repita, ella opina y define todo el tiempo”, detalla un operador bullrichista.

Te puede interesar: Mauricio Macri, atrapado en su laberinto: desafiado por Larreta y con el dilema de cederle el paso o tomarse revancha

María Eugenia Vidal

María Eugenia Vidal definirá su futuro político a fin de mes

María Eugenia Vidal se mueve como presidenciable desde el año pasado. En febrero abrió su búnker de campaña, en Retiro, y hasta fin de mes seguirá en ese sentido. A principios de mayo dará a conocer su futuro político, sobre si bajará su candidatura o continuará adelante.

Mientras tanto, la ex gobernadora también cuenta con un staff político que la asesora en temas de comunicación. Federico Suárez es la persona que está a cargo de pulir los discursos de Vidal. Fue secretario de Comunicación de su gobierno en provincia de Buenos Aires y asesor y hombre de confianza de Marcos Peña. Suárez pilotea el márketing político y la estrategia de comunicación del vidalismo.

En tanto, Matías Lev es quien se ocupa de la creación y diseño de contenidos para las redes sociales. Se trata de un joven experto en programación, que reside en Dubai, y desde allí lleva adelante la ejecución de la táctica digital de la diputada nacional. Darío Nieto, articulador político federal de su proyecto presidencial y hombre de confianza de Macri, también aporta su visión a la comunicación de la ex gobernadora. También reciben asesoramiento y encuestas de una consultora reconocida de la Ciudad de Buenos Aires.

Gerardo Morales

Gerardo Morales, candidato a presidente de la UCR (Foto: Franco Fafasuli)

Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, es uno de los candidatos a presidente de la Unión Cívica Radical (UCR). El jujeño cuenta con una mesa política amplia integrada por dirigentes de casi todas las provincias. El jefe de campaña y coordinador de ese equipo es Guillermo “Willy” Hoerth, otrora armador de Ricardo Alfonsín.

En relación con la comunicación política, Morales no tiene un estratega o gurú predilecto. Consultan encuestas, sondeos de opinión y diseñan tácticas de posicionamiento electoral. Tiene equipos específicos trabajando en esa temática, aunque en su entorno lo mantienen de forma reservada.

Entre los dirigentes que integran la mesa política de Morales sobresalen Ángel Rozas, Ramón Mestre, Federico Storani, Inés Brizuela y Doria y José Cano; los senadores nacionales Daniel Kroneberger, Eduardo Costa, Silvia Giacoppo y Julio Martínez; los diputados nacionales Ricardo Buryaile, Roberto Sánchez, Julio Cobos, Miguel Bazze, Francisco Monti.

Por la provincia de Buenos Aires, el principal exponente es Gustavo Posse, intendente de San Isidro. En tanto que en la Ciudad de Buenos Aires, Morales tiene una alianza con el senador y candidato a jefe de Gobierno Martín Lousteau y su dispositivo político, Evolución radical.

Facundo Manes

Facundo Manes es el otro presidenciable del radicalsimo

El otro presidenciable de la UCR es el diputado nacional Facundo Manes. Un tanto distanciado de Morales, y al margen de la interna política del PRO, el neurólogo construye su propia estrategia. En ese sentido, un equipo de campaña pergeña su táctica comunicacional.

Quien está al frente de su estrategia de comunicación es Mateo Niro, licenciado en Letras de la Universidad de Buenos Aires que se desempeñó como subsecretario de Gestión y Difusión del Conocimiento de la provincia de Buenos Aires. Es alguien de confianza de Manes. De hecho, escribieron juntos los libros “Usar el cerebro” y “El cerebro argentino”.

Otros dirigentes claves en el búnker electoral de Manes son los politólogos Manuel Terrádez y Ana Iparraguirre. En tanto que su hermano y presidente de la Convención nacional de la UCR, Gastón Manes, es su persona de mayor confianza y uno de sus armadores. Mientras que Jesús Rodríguez, presidente de la Auditoría General de la Nación y dirigente histórico de la UCR, es fuente de consulta permanente.

Elisa Carrió

Elisa Carrió anunció en febrero su candidatura presidencial

Elisa Carrió no es amiga del márketing político. La líder de la Coalición Cívica confirmó en febrero que será candidata a presidenta. Aún no dejó trascender si sostendrá su postulación hasta el final o no. Mientras tanto, se mueve políticamente en el armado político de su partido.

La ex diputada nacional se caracteriza por no tolerar coacheos. De hecho, fue una de las grandes críticas de Durán Barba. No comulga con el marketing político que despliega el PRO y se maneja con el asesoramiento de su mesa política de siempre.

Cerca de ella están los diputados nacionales Maximiliano Ferraro, Juan Manuel López, Paula Olivetto y Mariana Zuvic. Además, alguien del círculo chico de la dirigente es el politólogo Fernando Sánchez. En la provincia de Buenos Aires, sus legisladores y personas de confianza son Maricel Etchecoin y Andrés De Leo. Mientras que en la Ciudad se suman los legisladores porteños Hernán Reyes y Facundo Del Gaiso.

Cada candidato con su equipo y su manual se preparan para acelerar sus campañas electorales. Las próximas semanas serán claves para ordenar la oferta política previo al cierre de listas nacionales que tendrá lugar el 24 de junio.

Seguir leyendo: