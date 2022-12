Mauricio Macri: “Prefiero a Messi campeón del Mundial que ser presidente de nuevo”

La respuesta del ex Presidente (Crédito: Instagram @marca)

A horas del partido entre la Selección Argentina y la de los Países Bajos por los cuartos de final del Mundial que se está desarrollando en Qatar, el ex presidente Mauricio Macri, que se encuentra en el país asiático, aseguró que prefiere que Lionel Messi levante la copa el próximo 18 de diciembre a ser electo para una segunda gestión al frente de la Casa Rosada.

Así lo manifestó durante una entrevista con el diario deportivo español Marca, en la que también respaldó al DT del equipo, Lionel Scloni, y a su cuerpo técnico, y dio su punto de vista sobre el rendimiento del plantel y el de su capitán.

“Messi campeón, las prioridades hay que tenerlas muy claras”, sostuvo el ex mandatario nacional al ser consultado por el mencionado medio sobre sus preferencias respecto de esos dos escenarios hipotéticos.

Además, el ex jefe de Estado habló sobre lo que fue la competencia hasta el momento y opinó que, “en la cancha, es un Mundial cada vez más parejo”, ya que “nadie ganó todo, con equipos candidatos que pierden, como España, Brasil o Portugal”.

Te puede interesar: Fue stripper, vive en Australia y organiza la hinchada argentina en el Mundial de Qatar 2022: quién es “El Patovica de la Selección”

“Estoy entusiasmado con lo que se ve, con cómo nos han recibido en Doha, con la infraestructura que tienen. El fútbol es cada vez más una fiesta de reunión y aquí nadie quiere perder, todo el mundo lo vive como el fin del mundo. Pasión, pura pasión”, agregó.

Mauricio Macri viajó a Qatar para ver el Mundial (Télam)

Sobre la Selección Argentina, Macri consideró que “está entre las cinco o seis mejores” del certamen, aunque aclaró que “hay otros que pintan más sólidos” y “puede pasar cualquier cosa” en lo que queda del torneo.

“Hoy se le ve un poquito más arriba a Francia y Brasil, pero hay que ir de menor a mayor y, además, el que gana siempre debe tener una cuota de suerte, un partido que no mereces ganar y lo ganas, y Argentina aún no gastó esa cuota de suerte. En cambio, otros ya han usado un poquito de suerte, como Francia contra Polonia. Y luego tenemos a Leo Messi, que no solo es el mejor del mundo, sino que el 80% de la gente que está en Doha quiere que Messi sea campeón mundial”, analizó.

En este sentido, el ex presidente destacó que el rosarino, “tal vez, físicamente, uno no lo ve con esa explosión y esa capacidad de hacer esos goles de arco a arco como se los hacía al Real Madrid”, pero está “mucho más maduro, hace jugar a todos y en el momento importante está, como por ejemplo en el partido de México, que estaba muy cerrado”.

Te puede interesar: Lionel Scaloni habló antes del cruce con Países Bajos: cómo están De Paul y Di María y la posibilidad de definir por penales

“Leí el otro día que estaba disfrutando y eso es lo importante, que disfrute. Es el mejor jugador de la historia moderna, lo que él genera no lo genera nadie. La mitad del estadio es celeste y blanco, pero menos de la mitad son argentinos. El resto son extranjeros usando la camiseta de Messi y eso lo genera él. Es lo que todos soñaríamos, ser un segundo Leo y tener la capacidad de sacar esos pases con taco de billar, que la pelota no se despega del piso y le llega al compañero perfecta. Estamos todos disfrutando después de un comienzo que puso a prueba el temple del equipo. Ahora, queda Holanda, que siempre fue dura, pero tengo fe”, señaló.

Por último, Macri remarcó que “lo más importante es que el equipo disfrute” y celebró el “buen clima” dentro del plante, que sostuvo que “es mérito de Scaloni” y del cuerpo técnico, al que calificó como “gente sana”.

“Primero, hay que ganarle a Holanda, luego a Brasil... Partido a partido. Algunos dramáticos decían que nos íbamos a ir en la primera ronda, que teníamos el peor equipo del mundo... todos esos disparates extremistas que se generan a partir del fútbol. Hoy estamos de menor a mayor y cada vez mejor”, cerró.

Seguir leyendo: