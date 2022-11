Luis Juez insistió en su reproche hacia el pueblo argentino: “Soy parte de esta sociedad que no reacciona”

El senador cordobés Luis Juez insultó al "pueblo argentino" por reclamar más a la Selección que a su dirigencia política

El senador nacional de Juntos por el Cambio, Luis Juez, ratificó sus dichos peyorativos contra la ciudadanía, a la que calificó de “pueblo de mierda” por reclamarle más a la Selección Argentina de fútbol en vez de a sus dirigentes. Sin embargo, aclaró que es también él es “parte de esta sociedad que no reacciona” y le pidió disculpas a la “gente honorable”.

En una nueva declaración pública, el legislador cordobés reconoció en tono de autocrítica: “Me hago cargo. Yo soy parte de este pueblo. Estoy en este país, no en Australia, y soy parte de esta sociedad que no reacciona, que le pide a Messi que se mate en la cancha y a la dirigencia no le exige nada”.

Luego, continuó: “A ver, uno que me desafíe y que me diga que lo que estoy diciendo yo es mentira. No estoy diciendo que ustedes son una mierda, estoy diciendo nosotros. Nos faltan huevos y coraje para exigir a nuestra dirigencia política, sindical y empresaria lo que nos merecemos como nación. Eso sí, la Selección tiene que entregar todo. Nos va la vida en eso”.

Días atrás, el senador dijo en LN+ que los argentinos están dispuestos a “hacer quilombo” si el plantel que conduce Lionel Scaloni queda eliminado de la Copa del Mundo, y que por eso era un “pueblo de mierda”. “Si no ganábamos ya había comentarios de que podía haber disturbios. Esa es la sociedad nuestra, una sociedad capaz de exigirle a los jugadores de fútbol lo que no le exige a su dirigencia política”, planteó. “Te roban un país, te saquean la educación, te roban el futuro de tus hijos y no nos movemos de casa. Así somos los argentinos”, dijo.

Te puede interesar: Causa Potenciar Trabajo: el titular de la AFIP ratificó en la Justicia los informes con las irregularidades detectadas

Tras ese impromperio, el cordobés prosiguió con sus críticas hacia la pasividad de la sociedad, que no reacciona por el deterioro de la educación y de la salud, donde “cualquier planero con dos planes gana más que un médico” en la provincia de Córdoba. “Queremos salud pública pero les pagamos como a cartoneros”, afirmó, y prosiguió: “Somos cínicos e hipócritas y por eso molesta que se diga como somos”.

El senador de Juntos por el Cambio, Luis Juez, ratificó sus definiciones sobre la sociedad argentina

En su descargo, Luis Juez insistió que “siento que hemos fracasado” y que “estamos en deuda como democracia”. “Llevo 40 años explicando el fracaso”, subrayó en diálogo con el periodista Eduardo Feinmann por radio Mitre.

El senador sostuvo que “no estoy buscando un voto” y que no tiene en mano la calculadora “sumando cuando sumo y cuanto resto” con sus intervenciones públicas. “Me dijeron boludo, pero no estoy pensando en la campaña”, dijo. Y siguió: “Una sociedad que le exige más al fútbol que a sus dirigentes no es buena”.

“Ayer le entregaron un premio a Ginés González García. Se murieron 129 mil personas”, recordó Juez sobre el desempeño de la gestión sanitaria durante la pandemia, al referirse al homenaje que se le hizo al ex ministro de Salud en la Casa Rosada. “En Córdoba se vacunó toda la dirigencia política cuando había un puñado de vacunas. Y los discapacitados esperando, Somos un pueblo maravilloso”, afirmó.

“Probablemente, muchos se merezcan una disculpa y allá va: para los honestos y honorables, mis disculpas”, dijo Juez, al ser consultado sobre aquellos que pudo haber ofendido con sus declaraciones. “Se generaliza y es horrible, es cierto”, admitió, pero reafirmó su pensamiento: “Pero tengo que sostener a rajatabla que tenemos una sociedad muy complicada que no se anima a reclamar”.

La crítica de Alberto Fernández hacia el senador, hace semanas, por otra declaración controversial en la que cuestionó el sistema democrático

“Tenemos una sociedad que se calla la boca y es genuflexa con el poderoso, a los que les gusta hacerse los estúpidos. Yo en el 83 tenía 17 años y he visto a mis amigos, que son millonarios, multimillonarios, y empezamos junto a hacer política”, continuó. Y concluyó: “Entonces, digo ‘no seamos cínicos’”.

Luis Juez viene subiendo el tono de sus afirmaciones en las últimas semanas, con controversias que se instalan en la agenda pública. En el presidente Alberto Fernández ya lo había cuestionado por las declaraciones del senador en las que que menospreciaron el valor de la democracia, luego de que el cordobés dijera que el sistema democrático “no ha mejorado la vida” de los argentinos.

“Espero que se retracte. Dentro de la democracia, lo que quieran. Afuera, nada”, consideró entonces el jefe de Estado, y remarcó: “Son una falta de respeto a la historia del país”.

Seguir leyendo: