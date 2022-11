Patricia Bullrich no descartó dolarizar la economía si llega a ser presidenta

Patricia Bullrich, presidenta del PRO

La titular del PRO, Patricia Bullrich, habló de las medidas económicas que intentará aplicar en caso de llegar a la Presidencia de la Nación y no descartó avanzar hacia la dolarización si el contexto inflacionario es dramático.

Entrevistada por Luis Novaresio en LN+, la ex ministra de Seguridad planteó diferentes medidas para distintos escenarios. En su ideal, en un marco de cierta estabilidad “hay que pensar en una economía bi monetaria que te permita mantener el peso”; en una situación más complicada mencionó como receta “un plan de shock como la convertibilidad”, y es un escenario de hiperinflación dijo que no descarta la doralización de la economía.

Para Bullrich, el país se encuentra sumido en “fracasos que no tienen que ver con los distintos signos ideológicos, sino con la incapacidad de los argentinos de entender que necesitamos vivir en un país cuyo eje sea la producción, no la renta, cuyo eje sea entender que tiene que haber mas privado que público, que no podemos financiar cualquier Estado”. “Siempre hemos vivido así y si mirás los distintos signos políticos es una constante que se repite y que hay que romper. Nunca nos animamos a cortar por lo sano”, expresó.

Al momento de analizar al oficialismo, opinó que Cristina Kirchner es la que “concentra el poder” y “maneja con más rigor al peronismo”, pero que “el único rasgo de Gobierno que existe es Sergio Massa”. “Cristina definió que este no era su gobierno” y “Alberto Fernández deambula”.

No obstante, advirtió que “al peronismo hay que tenerle siempre respeto”: “Hay que estar muy atentos y nosotros ser muy competitivos”. Y manifestó que si se cruzara a la Vicepresidenta le diría: “Te voy a ganar”.

La interna de Juntos por el Cambio

De cara al 2023, al ser consultada sobre si declinaría su candidatura si Mauricio Macri decide competir nuevamente por la Presidencia, Bullrich descartó esa posibilidad. Aclaró que “en principio” su ex jefe político “no es candidato” y que ella “hace un tiempo largo” tomó “el compromiso con la sociedad”: “Voy a seguir adelante, voy a ir a las PASO, voy a trabajar por Juntos por el Cambio hasta el final”. “No puedo depender de otros. Ya tomé un compromiso con la sociedad”, enfatizó.

Con respecto a Horacio Rodríguez Larreta, su potencial rival en la interna del año que viene, la presidenta del PRO le reclamó que “compita con lealtad”. Al mismo tiempo le lanzó dardos al jefe de Gobierno por su administración del Poder Ejecutivo porteño: “La Ciudad necesita algunos cambios más profundos en lo que hace a la administración, los impuestos, las habilitaciones... en todo lo que hace a la transparencia, la veo atrasada”.

En este marco, se metió de lleno en la interna de la Capital Federal y si bien resaltó que le gusta Fernán Quirós como candidato a suceder a Larreta, consideró que al ministro de Salud no lo ve “tan convencido”: “Por ahí lo obligaron a salir a la cancha”. “No entiendo porque a Horacio le molestó que un ministro suyo (por Jorge Macri) sea candidato y que yo lo apoye”, expresó la diferencia. No obstante, dijo que la situación “se resolverá”, y que “lo importante es que el PRO tiene competencia y democracia interna”.

También fue consultada por el senador radical Martín Lousteau, otro de los aspirantes la Jefatura de Gobierno porteña: “Es una persona valiosa, muy capaz, pero tiene una mirada de crítica siempre al PRO; necesitamos mas claridad respecto hacia dónde va”.

En el plano nacional, manifestó su deseo de encabezar un fórmula junto a Alfredo Cornejo -”me encantaría”- pero aclaró: “No quiero adelantar candidaturas ni hablar por otros”.

También opinó sobre Javier Milei y consideró que ahora el legislador libertario “no tiene que entrar a Juntos por el Cambio”. “Nosotros tenemos una fuerza con potencia para ser gobierno y condiciones para generar gobernabilidad, diputados, senadores, gobernadores, intendentes... “, destacó. No obstante, destacó del economista haber abierto “el camino a las ideas de la libertad” y en ese sentido manifestó que “no hay que negarle la posibilidad que sus diputados y los nuestros actúen en conjunto”.

Por último se refirió a la pelea que mantuvo con el jefe de Gabinete de Larreta, Felipe Miguel, a quien tiempo atrás amenazó con romperle la cara. Consideró que su reacción fue un exabrupto pero “si me insultaste, bancatela”. “No me agarres de atrás y me abraces como si fueras amigo de toda la vida. No me gusta la hipocresía”, concluyó.





