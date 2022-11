Gerardo Milman rechazó la acusación de CFK: “Está viendo una película de ficción”

Gerardo Milman (Foto: Maximiliano Luna)

El diputado nacional Gerardo Milman rechazó la acusación realizada esta mañana por Cristina Kirchner en el marco de la investigación del intento de asesinato que sufrió la Vicepresidenta el 1° de septiembre. “Está viendo una película de ficción”, contestó el legislador de Juntos por el Cambio en una entrevista concedida al periodista Jorge Lanata en radio Mitre.

“La verdad es que yo fui viceministro de seguridad de Patricia Bullrich y en su momento vivimos el caso Maldonado y vimos durante meses que se juntaron en plazas multitudinarias porque un testigo decía que había visto con binoculares cómo lo habían desaparecido gendarmes; ese falso testimonio hizo que muchos argentinos creyeran que había desaparecidos, con la connotación que eso tiene para la Argentina”, argumentó Milman para referir a una supuesta tradición kirchnerista de incentivar “falsos testimonios”.

“En este caso -puntualizó- el falso testigo es un ex legislador de Santa Fe, asesor de un diputado de La Cámpora, que estaba sentado con otra persona, aparentemente un familiar de él, que dice que no escuchó nada sobre lo que yo supuestamente dije”.

El testigo al que alude Milman es Jorge Abello, asesor del diputado nacional Marcos Cleri. Según surge del expediente, el 23 de septiembre se presentó ante la jueza María Eugenia Capucheti y contó que dos días antes del atentado contra Cristina Kirchner escuchó al legislador en un bar pronunciar la frase “Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa”. La Vicepresidenta tomó los dichos de Abello junto a otros indicios y denunció este jueves a través de un video difundido en redes sociales que la Justicia desestimó las pruebas e intenta “paralizar y boicotear” la causa.





La denuncia realizada este jueves por Cristina Kirchner, con la voz en off de la periodista Julia Mengolini

“Yo nunca dije esa frase”, se defendió Milman. Y explicó: “Sí es verdad que fui a Pinamar y volví a Buenos Aires el 1° de septiembre al mediodía. El atentado se produjo en horas de la noche, es decir, cuando se realizó el desgraciado atentado yo estaba en Buenos Aires”.

En virtud a estos elementos, el diputado del PRO cree que la Vicepresidenta incurre en una actitud “fascista” de perseguir opositores con el objetivo de encontrar un vínculo político con las personas que están detenidas por haber perpetrado la autoría material del intento de asesinato.

“Intentan vincular a este grupo (por la banda de los Copitos) políticamente porque no se bancan que estos jóvenes lúmpenes que creen que pueden ascender socialmente a través del delito sean parte de un complot para atentar contra la vida de la Vicepresidenta”, aseguró Milman.

El ex viceministro de Seguridad contestó además otra acusación planteada por CFK. En el video difundido esta mañana, se informa que Milman había planteado a través de un proyecto de declaración la posibilidad de que un “iluminado” intentara asesinar a la ex Presidente. El dirigente del PRO recordó que en su momento había presentado tres pedidos de informes porque estaba preocupado no sólo para la seguridad de la Vicepresidenta, sino también por la del fiscal del caso Vialidad Diego Luciani y la de algunos periodistas críticos del oficialismo.

“Se armó un clima donde la Justicia, ciertos periodistas y ciertos dirigentes políticos éramos supuestamente responsables del odio y yo me preocupé porque ese clima podía llevar a cualquier loquito a hacer lo que finalmente hicieron”, repasó.

