Tras su salida del Banco Nación, el Gobierno designó a Eduardo Hecker en el directorio del Central

Eduardo Hecker fue designado en el directorio del Banco Central

El Gobierno Nacional oficializó este jueves la designación del ex titular del Banco Nación, Eduardo Hecker, en el directorio del Banco Central.

La salida de Hecker del Banco Nación se produjo en julio en medio de los recambios que hubo en el Ministerio de Economía tras la salida de Martín Guzmán. Fue una situación que podría catalogarse al menos de desprolija. Es que al economista le avisaron que sería reemplazado por la ex titular del Palacio de Hacienda, Silvina Batakis, antes de asistir a una actividad oficial del banco en Catamarca.

De hecho, un video ocasional durante el evento en la provincia del norte capturó el gesto de sorpresa en su rostro, pese a que ya estaba al tanto de la noticia.

Hecker se preparaba para dar un discurso en un acto al que había acudido con fines institucionales. Había arribado para presentar la Tarjeta Minera Nación, en la que incluso lo acompañaba el gobernador provincial, Raúl Jalil.

Mientras trataba de digerir la noticia, el ex presidente del Banco Nación se dirigió ante los presentes y trató de hacer un balance sobre su gestión: “La verdad que uno intentó cumplir con lo que uno pensó que tenía que ser la función y cómo tiene que ser un banco público, entre otras cosas, en el trabajo profesional y político. Estoy, la verdad... así son las cosas, el banco que hoy dejamos, o que hoy me toca dejar a mi o que hoy me deja a mi.... En algún casillero podré ubicarme, pero este banco es uno que está mucho mejor del que nos tocó recibir. Uno podría hacer apreciaciones subjetivas, nosotros recibimos uno que no daba créditos a las pymes. Cuando volvimos a darles créditos a las pymes los mismos funcionarios dijeron ‘bueno vamos a hacer algo normal’”, manifestó.

Eduardo Hecker se entera por Whatsapp que será reemplazado en su cargo

Tras su salida, desde la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia, a cargo de Vilma Ibarra, le llegó el ofrecimiento para asumir en el directorio del BCRA. Fue un pedido expreso del presidente Alberto Fernández, con quien guarda una estrecha relación.

Finalmente esta madrugada fue publicado en el Boletín Oficial el Decreto 704/2022 -firmado por el jefe de Estado y el ministro de Economía, Sergio Massa- mediante el cual se designó “en comisión Director del BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA a Hecker por un período de ley que vencerá el 23 de septiembre de 2028″.

Hecker es licenciado en Economía – Graduado en la Facultad de Ciencias Económicas UBA; fue presidente de la Comisión Nacional de Valores; ex Presidente del Banco Ciudad de Buenos Aires; ex Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires; y ex Director Nacional de Financiamiento de la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Nación. En el gobierno de Cristina Kirchner, Hecker fue reemplazado por Alejandro Vanoli en la CNV cuando no quiso actuar en forma irregular ante un grupo de empresas.

En los considerando, el Poder Ejecutivo explicó que en diciembre de 2019 se designaron como directores del BCRA al licenciado en Administración Zenón Alberto Biagosch y al licenciado en Economía Claudio Martín Golonbek y Directoras, a la abogada Claudia Berger y a la abogada Betina Susana Stein; cuyos mandatos vencieron el pasado 23 de septiembre, con lo cual se solicitará acuerdo al Senado de la Nación para designar a Hecker en el nuevo cargo.

