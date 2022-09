“A estos tipos hay que cagarlos a tiros legalmente”: la defensa de Saín tras la difusión de audios polémicos

Los audios de Marcelo Saín cuando era ministro de Seguridad en Santa Fe

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe y actual asesor de Aníbal Fernández, Marcelo Sain, volvió a quedar expuesto en audios privados que exponen amenazas, insultos y presuntos métodos ilegales a los que recurría en la gestión de las fuerzas policiales. Incluso expresa su deseo que un tal “Guille” “cague a tiros” a los rosarinos, en una curiosa referencia que apuntaría a Ariel Cantero, líder de la banda “Los Monos”.

Se trata de cuatro grabaciones que se conocieron en el marco de la causa en la que dos fiscales santafesinos Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández investigan a Sain por presunto espionaje contra dirigentes políticos, empresarios y periodistas.

En uno de los audios, el ex ministro queda comprometido en un episodio de apremios ilegales durante la cuarentena por coronavirus, en el año 2020, cuando regían las restricciones de circulación y no estaba permitido salir a la calle. “Salí al balcon y había una mina paseando perros y la hicimos detener con los perros y todo. La vamos a dejar enjaulada, la vamos a dejar llorando doce horas sin agua y sin comer”, festejó ante su interlocutor.

Consultado este lunes por esa expresión, el ex funcionario de Santa Fe aseguró que no recordaba ese caso puntual, pero que lo relativizó a una conversación privada con su equipo de trabajo. “No tengo idea de qué estaba hablando, pero evidentemente toda la actuación de la Policía de Santa Fe durante los primeros meses de la cuarentena fue encomiable”, dijo. “Secuestramos cerca de 40 mil autos, la Policía se tomó en serio el trabajo porque era una tarea fácil y generó un gran prestigio social”, agregó. Y detalló: “Todo esto se trabajaba con fiscales y abogados, que estaban a cargo de la aplicación de las normas de la cuarentena”.

Otro registro que se conoció este fin de semana es del del 21 de agosto de 2021, un día después de que en una audiencia por balaceras contra edificios públicos, Ariel “Guille” Cantero dijera que iba a contratar sicarios para asesinar a los jueces. “¡Qué maravilla, boludo! La ‘mariconeó’ todo el progresismo putarraco de Rosario cuando dije que había que cagarlos a tiros. Me encanta: que ‘el Guille’ los recontra cague a tiros”, se hizo eco el entonces ministro de esas declaraciones.

Este lunes, al ser entrevistado por Cynthia García en AM 750, explicó el alcance de aquellos dichos: “Era tal el nivel de violencia de un sector criminal matando desde una cárcel federal, que yo dije que tenemos que tener un Estado fuerte que responda incluso de manera armada”. “A estos tipos hay que cagarlos a tiros legalmente, dentro del Estado de derecho, porque para eso está el Estado de derecho, para el uso de la fuerza legal”, indicó.

Independientemente de cada filtración en particular, Sain aseguró que es víctima de un “lawfare a la santafesina” y de una “guerra mediática” que tiene como cómplices a los fiscales porque filtraron a las querellas audios que estaban en celulares de ex funcionarios de su gestión y deberían mantenerse en la esfera privada.

“En Santa Fe, cuando vos te metés con la villa, donde los muchachos se tiran tiros, matan y mueren, se escandaliza la clase media integrada, no tenés ningún problema, pero cuando vos escalás en las estructuras de lavado de dinero, las estructuras de poder, las consecuencias son estas”, aseguró Saín.

El ex ministro apuntó además contra Omar Perotti: “El gobernador que tanto me pidió que me quedara al frente del Ministerio, se le oxidaron las rodillas, aflojó y negoció con toda esta mafia”.

“Estos tipos gobiernan Santa Fe desde la época del socialismo, es uno de los grupos políticos más truchos, que en Santa Fe tienen la capcidad de haber armado el Poder Judicial, politizado el Poder Judicial, un Poder Judicial donde no hay garantías de que no se avance sobre las estructuras de poder, al mismo tiempo aliado con sectores del peronismo, de Cambiemos y con empresarios”, completó.

Marcelo Saín

Sain asumió como ministro de Seguridad en el inicio de la gestión de Perotti en diciembre de 2019. Fue desplazado de su cargo a raíz de sus magros resultados en la gestión, y su verborragia controversial, que le implicó distintas disputas con el oficialismo y la oposición.

Sin embargo, no fue el último puesto de Sain en la estructura de Santa Fe. Luego asumió como director del Organismo de Investigaciones (OI), un cargo judicial al que había accedido por concurso. En noviembre de 2021, una sesión conjunta de diputados y senadores santafesinos le hizo un juicio político por “mal desempeño” al ser acusado de llevar adelante actividades “proselitistas” desde esa función en la OI. A su vez, fue inhabilitado por diez años para volver a ocupar cargos para el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Hasta el momento, la causa que investiga al ex ministro de Seguridad de Santa Fe por espionaje ilegal no tiene ningún imputado formal.

