“La vamos a dejar enjaulada, llorando sin agua y sin comer”: los audios que revelan el modus operandi de Marcelo Sain durante la cuarentena

Nuevos audios del ex ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Sain, cuando ejercía su cargo al frente del área

El ex ministro de Seguridad de Santa Fe y actual asesor de Aníbal Fernández, Marcelo Sain, volvió a quedar expuesto en audios privados que exponen amenazas, insultos y presuntos métodos ilegales a los que recurría en la gestión de las fuerzas policiales. Incluso expresa su deseo que un tal “Guille” “cague a tiros” a los rosarinos, en una curiosa referencia que apuntaría a Ariel Cantero, líder de la banda “Los Monos”.

Se trata de cuatro grabaciones que se conocieron en el marco de la causa en la que dos fiscales santafesinos Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández investigan a Sain por presunto espionaje contra dirigentes políticos, empresarios y periodistas.

En la primera de las escuchas, que reprodujo el Canal 3 de Santa Fe, se lo escucha a Sain proponer armar una causa contra una funcionaria del gobierno de Omar Perotti, que él mismo integró hasta que fue desplazado. “Hay que buscar un caso, tipo Ana Morel. Detenerla y ahí producir el escándalo”, plantea. Morel era funcionaria del Ministerio de Hacienda provincial y que después pasó a Seguridad.

En el segundo audio, el ex ministro queda comprometido en un episodio de apremios ilegales durante la cuarentena por coronavirus, en el año 2020, cuando regían las restricciones de circulación y no estaba permitido salir a la calle. “Salí al balcon y había una mina paseando perros y la hicimos detener con los perros y todo. La vamos a dejar enjaulada, la vamos a dejar llorando doce horas sin agua y sin comer”, festejó ante su interlocutor.

En la tercera grabación, el ex ministro nombra Carlos Arietti, fiscal de Santa Fe, uno de los impulsores de la denuncia en su contra. “Hay una denuncia de Arietti por espionaje ilegal, yo no tengo problema con eso. ¿Pero esto cómo va a terminar? Con violencia, porque a mí me gusta a los ‘HDP’ cagarlos a trompadas u otra cosa”, dijo en su teléfono.

El cuarto y último audio que se dio a conocer es del del 21 de agosto de 2021, un día después de que en una audiencia por balaceras contra edificios públicos, Ariel “Guille” Cantero dijera frente al Tribunal que finalmente terminó condenándolo que iba a contratar sicarios para asesinar a los jueces. “¡Qué maravilla, boludo! La ‘mariconeó’ todo el progresismo putarraco de Rosario cuando dije que había que cagarlos a tiros. Me encanta: que ‘el Guille’ los recontra cague a tiros”, se hizo eco el ex ministro de esas declaraciones.

El ex ministro de Seguridad santafesino, Marcelo Sain, junto al gobernador Omar Perotti (Foto NA)

El ex ministro cuenta con un historial de audios escandalosos. En otra grabación de Whatsapp, difundida meses atrás, tildó a la Policía de Santa Fe de “negros pueblerinos” en una saga de impromperios contra sus subordinados. Esa conversación correspondía a un diálogo que había mantenido con el entonces jefe de la Policía de la provincia de Santa Fe, Víctor Sarnaglia, quien renunció en agosto de 2020 por pedido del gobernador.

Sain asumió como ministro de Seguridad en el inicio de la gestión de Perotti en diciembre de 2019. Fue desplazado de su cargo a raíz de sus magros resultados en la gestión, y su verborragia controversial, que le implicó distintas disputas con el oficialismo y la oposición.

Sin embargo, no fue el último puesto de Sain en la estructura de Santa Fe. Luego asumió como director del Organismo de Investigaciones (OI), un cargo judicial al que había accedido por concurso. En noviembre de 2021, una sesión conjunta de diputados y senadores santafesinos le hizo un juicio político por “mal desempeño” al ser acusado de llevar adelante actividades “proselitistas” desde esa función en la OI. A su vez, fue inhabilitado por diez años para volver a ocupar cargos para el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

Hasta el momento, la causa que investiga al ex ministro de Seguridad de Santa Fe por espionaje ilegal no tiene ningún imputado formal.

SEGUIR LEYENDO: