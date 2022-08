Moreau se encamina a la presidencia de Diputados y por primera vez en la historia habrá tres mujeres en la línea sucesoria

La vicepresidenta Cristina Kirchner y la diputada Cecilia Moreau

El oficialismo se apresta a llevar adelante un cambio en la presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación. Este martes, el actual presidente del cuerpo, Sergio Massa, renunciará a su cargo para asumir como Ministro de Economía y el plenario deberá definir quién ocupará ese lugar.

Según diferentes fuentes del bloque del Frente de Todos, la persona que hoy concentra el mayor consenso para ocupar la presidencia es Cecilia Moreau, la legisladora que desde el 2019 se desempeña como vicepresidente del bloque tanto en la gestión de Máximo Kirchner como en la de Germán Martínez.

El ascenso de Moreau estaría asegurado, pero no contará con el apoyo del interbloque de Juntos por el Cambio. La oposición se apegará a la “doctrina Carrió”, que dice que la titularidad del recinto queda reservado para el oficialismo, pero no votará a favor de la legisladora de la ciudad de Buenos Aires.

Así lo confirmó el presidente del bloque de la UCR, Mario Negri, quien días atrás dijo en declaraciones a Radio con Vos que “la primera minoría es quien define al presidente de la Cámara”. Es decir, el Frente de Todos. Esto no significa un apoyo de la coalición opositora, que se podría abstener -no oponer- ya que, aseguran, no fueron consultados respecto de la viabilidad de Moreau para el cargo.

Sergio Massa en el centro y Cecilia Moreau en el fondo de la imagen

“El presidente de la Cámara es quien, entre otras cuestiones, habilita el debate. Nadie quiere cogobernar con el oficialismo y mucho menos quedar como golpistas no habilitando los temas. Además, es una regla no escrita que el peronismo cumplió cuando Cambiemos fue gobierno ya que ellos eran más diputados. Sin embargo, la presidencia quedó para Emilio Monzó”, señala un legislador del bloque de la oposición.

Teniendo en cuenta que la “doctrina Carrió” es la de avalar al oficialismo en el cargo, si se mantiene esa línea, los legisladores de la Coalición Cívica podrían acompañar.

Pero la falta de comunicación molestó no solo a los bloques que integran Juntos por el Cambio sino que desde otros sectores del “medio” de la Cámara también se mostraron un poco ajenos a la discusión.

“No hemos sido informados ni oficial ni extraoficialmente de nada. Por lo tanto no lo hemos conversado con el resto de los legisladores del bloque como para poder definir nada porque no hay nada que definir”, señaló un diputado de los bloques minoritarios.

“No es que no vamos a acompañar, y entendemos que la silla esa la tiene que ocupar el oficialismo, pero no sabemos si efectivamente va a ser Cecilia”, buscó explicar otro legislador.

Cristina Kirchner con Claudia Ledesma, senadora y primera dama de Santiago del Estero

Que Moreau sea la primera mujer en presidir la Cámara baja podría representar un hecho histórico relacionado a la línea sucesora presidencial en la Argentina.

Una vez que mañana sea elegida para ser la máxima autoridad en Diputados, la diputada del Frente de Todos quedará en tercer lugar y detrás de otras dos mujeres en la línea sucesoria de la Presidencia de la Nación, el orden de los funcionarios que pueden acceder al cargo de Presidente de la Nación en caso de acefalía; es decir, cuando un Jefe de Estado abandona el ejercicio del cargo como consecuencia de alguna enfermedad, muerte o destitución.

En ese caso, el primer cargo en la línea sucesoria es el del titular del Senado, que hoy está ocupado por Cristina Kirchner. En segundo lugar en la sucesión queda para el cargo de Presidente Provisional del Senado, que en la actualidad también es ocupado por un mujer: Claudia Ledesma Abdala.

Luego de estos dos cargos del Senado, corresponde la presidencia de la Cámara de Diputados, por lo que aparecería Cecilia Moreau cerrando la trilogía de las tres autoridades más importantes del Congreso de la Nación en manos de mujeres.

