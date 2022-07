Críticas en Juntos por el Cambio ante la designación de Silvina Batakis: “Cristina Kirchner tomó el Ministerio de Economía”

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio

Juntos por el Cambio no está conforme con la designación de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía. Todos critican que su llegada represente una mayor incidencia de Cristina Kirchner en el gabinete nacional y, por ende, provoque más debilidad en Alberto Fernández. Y quienes conocen su gestión como ministra de Economía de Daniel Scioli, entre 2011 y 2015, la cuestionaron en duros términos por los números en rojo que dejó en la provincia de Buenos Aires.

El presidente de la UCR, Gerardo Morales, dijo a Infobae que “está claro que es Cristina (Kirchner) la que terminó decidiendo esa designación” y destacó que “el problema sigue siendo la política, no la economía”.

De todas formas, el mandatario de Jujuy admitió que “todos los gobernadores tenemos buena relación con Batakis”. La sucesora de Martín Guzmán en Economía se desempeñaba hasta el momento como secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, un puesto con una fuerte impronta política y de fuerte relación con los mandatarios provinciales.

Morales aseguró que “todavía no está definido” si se reunirá la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio para analizar la llegada de Batakis y la situación política del oficialismo, y resaltó: “Hay que dejar actuar al Gobierno”.

Silvina Batakis, la nueva ministra de Economía

Maximiliano Ferraro, presidente de la Coalición Cívica y diputado nacional, afirmó: “Vemos a un Presidente que cede ante la Vicepresidenta y se acentúa la disgregación y atomización del Gobierno. Veremos qué anuncios hace la nueva ministra en las próximas horas. Igualmente su designación no la vemos como una buena señal para esta grave crisis que atravesamos”.

El vicepresidente del PRO nacional, Federico Angelini, consideró que “Cristina tomó el Ministerio de Economía” ya que “por el perfil de Batakis, está claro que la designación estuvo fuertemente influenciada” por la vicepresidenta y opinó que “el problema de fondo es que el Gobierno sigue con un diagnóstico errado: no existe tal cosa como crisis de crecimiento sino que, por el contrario, estamos atravesando una profunda crisis política que se trasluce con la renuncia de Martín Guzmán y una situación económica compleja, donde la economía está a la deriva, sin un plan consistente y con una inflación creciente”.

Para el diputado por Santa Fe, “en el corto plazo, Batakis tendrá que tener la capacidad de regenerar cierto nivel de confianza en la sociedad y para eso tiene que presentar un programa económico, algo en lo que este gobierno no parece creer”. “Además, al mismo tiempo tiene que trabajar en acercar las distancias que separan a las distintas internas dentro del Gobierno -agregó-. Los tiempos apremian y la situación es de una profunda crisis. Si no se toman medidas de cambios estructurales, el fracaso podría resultar catastrófico para los argentinos”.

Mario Negri, jefe del bloque de diputados de la UCR, señaló en Twitter: “La crisis se devora minuto a minuto la autoridad presidencial. Cristina le impuso a Alberto la nueva ministra de Economía, Silvina Batakis (iba a ser ministra de Scioli si ganaba en 2015), que responde al kirchnerismo. Cuesta creer que la lógica del poder loteado tenga resultados”.

Patricia Bullrich, Gerardo Morales, Miguel Angel Pichetto y Maximiliano Ferraro

El jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, aclaró a Infobae que no opinaría sobre Batakis, sino que “el tema es si tienen o no un plan económico”, aunque destacó que ella “se expresó siempre en favor de profundizar el déficit: fue la persona que siendo ministra no dejó para pagar un peso en la provincia de Buenos Aires”.

En su cuenta de Twitter, además, Ritondo publicó el siguiente mensaje: “Ganó Cristina. Eligió a una candidata que parece más militante que ministra. Con experiencia en la Provincia de 2011 a 2015, un historial para el olvido. Tuvieron la oportunidad de mejorar y terminaron profundizando este modelo agotado”.

Cerca de la diputada y dirigente del PRO María Eugenia Vidal, por su parte, juzgaron que el nombramiento de Batakis “es un desastre” porque “después de cuatro años con Daniel Scioli y siendo ministra de Economía, dejó una provincia de Buenos Aires con déficit, 11 mil millones de deuda en dólares, la presión tributaria más alta de la historia y la inversión más baja del país (3 por ciento) y sin plata para pagar aguinaldos y sueldos que vencían en diciembre”.

Cristina Kirchner y Alberto Fernández

Este mediodía, en un comunicado, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio exigió al Gobierno “la máxima responsabilidad institucional y seriedad democrática, el cese en las peleas internas y poner todo el esfuerzo en resolver los problemas de los argentinos”. “Es imprescindible llevar certidumbre y construir un piso mínimo de confianza -agregó-. La lucha abierta no hace más que aumentar la angustia social, que está llegando a niveles desconocidos, y destruir nuestras oportunidades”.

Para la coalición opositora, según la declaración, “el país y los argentinos, en especial las clases medias y bajas, están sometidos a un creciente deterioro económico y social por causa de las disputas internas del oficialismo, la inflación en aumento, la falta de insumos y combustibles que afectan a la producción, y la inseguridad creciente y la tragedia educativa, entre otros problemas urgentes que requieren de un plan y decisión que hasta el momento el oficialismo no tuvo, y a todo eso se suma la renuncia del ministro Martín Guzmán y la ausencia total de dirección económica”.

También señaló que son “ante la disgregación y atomización del Gobierno Nacional, desde Juntos por el Cambio reafirmamos la consistencia y unidad a través de nuestros bloques legislativos y el trabajo de los equipos técnicos para planificar políticas alternativas que devuelvan al país a una senda de estabilidad y progreso”.





