Felipe Miguel presentó su informe de gestión y volvió a criticar al Gobierno por la Coparticipación y los detenidos en CABA

El jefe de Gabinete, Felipe Miguel, en la Legislatura porteña

El jefe de Gabinete, Felipe Miguel, se presentó hoy en la Legislatura porteña para informar sobre el avance de la gestión. En ese marco, volvió a criticar al gobierno nacional por la quita de fondos de la Coparticipación y los detenidos alojados de manera irregular en comisarías y alcaidías de la ciudad de Buenos Aires.

“¿Mejoró la seguridad en el Conurbano, a donde habían dicho que iban a destinar esos fondos? ¿Están combatiendo el narcotráfico en Santa Fe, Salta y Misiones, a donde después dijeron que iban a mandar esos fondos?”, señaló el funcionario durante su presentación, al tiempo que renovó el reclamo del gobierno porteño ante la Corte Suprema por los 160 millones de pesos que dejó de percibir.

En este sentido, agregó: “ Me resulta incomprensible que en esta casa no haya unanimidad cuando el Gobierno Nacional le quita a la Ciudad los recursos necesarios para el mantenimiento de su seguridad ; cuando aumentan a dedo la valuación fiscal de los inmuebles de la Ciudad; cuando deciden no recibir más a nuestros detenidos en las cárceles; o cuando nos criminalizaron por abrir las escuelas”.

Mientras el funcionario realizaba su presentación, los legisladores del Frente de Todos escucharon desde sus bancas con un cartel amarillo y la siguiente sigla: “La mentira no para, la campaña la pagás vos”.

Los diputados del Frente de Todos en la Legislatura porteña

Para Miguel, la quita de fondos es un “ ataque ” a la ciudad de Buenos Aires y sostuvo que “defender la jurisdicción de los ataques del poder central es defender el federalismo”. “Hoy la afectada es CABA, pero mañana puede ser cualquier otra provincia. Y nosotros vamos a ser los primeros en ponernos firmes para defenderla”.

Por otro lado, volvió a pedirle al gobierno nacional que actúe frente a la sobrepoblación de presos en alcaidías y comisarías : “Por convenio, el Servicio Penitenciario Federal tiene la obligación de trasladar a los detenidos en las comisarías de la Ciudad. Pero en medio de la pandemia, decidió disminuir esos traslados. Estamos hablando de homicidas, de violadores, de ladrones peligrosos, que deberían estar en la cárcel, porque muchos de ellos están incluso condenados por la Justicia”, recordó.

Y puntualizó: “Los números son contundentes. Desde el 20 de marzo de 2020, cuando el Servicio Penitenciario Federal comenzó con esta desidia, hasta hoy, pasamos de tener 61 detenidos sólo en alcaidías a 789 detenidos tanto en alcaidías como en comisarías ”.

En esa línea, continuó: “Esto no sólo atenta contra la Constitución y los derechos humanos de los detenidos, sino que fragiliza los controles policiales. No hay más tiempo para la improvisación. Producto de esta desidia tenemos 1.500 policías cuidando presos y no en la calle combatiendo el delito”. Además, afirmó: “La única respuesta que recibimos del Gobierno Nacional fue que dejemos de detener a los delincuentes. Aunque insistan en querer liberarlos, nosotros no vamos a poner en riesgo la vida de los ciudadanos”.

En otro pasaje de su discurso, el jefe de Gabinete porteño repasó cada uno de los ejes de la gestión del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta.

Los principales puntos de su presentación

EDUCACIÓN

Sobre los resultados de las evaluaciones educativas, Felipe Miguel señaló: “En prácticas del lenguaje descendieron 9 y 18 puntos en primaria y secundaria, respectivamente”. Y argumentó: “Esto es consecuencia de la falta de presencialidad que deterioró el aprendizaje de los estudiantes. Lo remarcamos con insistencia: a menos presencialidad, menos oportunidades reales de aprendizaje”.

En ese sentido, señaló que para revertir esta tendencia fue diseñado un Plan de Recuperación de Aprendizajes específico para la Primaria, para la Secundaria, y para acompañar a los docentes y las familias.

Entre otras medidas que se tomaron desde la Ciudad, destacó que por segundo año consecutivo en el 2022 el Ciclo Lectivo comenzó de manera anticipada para que los chicos tengan 192 días de clase, 12 más que los 180 establecidos en el calendario obligatorio. Asimismo, se mantuvo el programa Verano en la Escuela, del que participaron 27.200 estudiantes de Inicial, Primario y Secundario, y 4.200 alumnos de secundario con materias previas y en proceso.

Por otra parte, subrayó que en el secundario se continúa con las clases de apoyo los sábados y el 100% de las escuelas de jornada simple cuentan con jornada extendida. Y también defendió la prohibición del lenguaje inclusivo a pesar de las críticas que recibió el gobierno porteño.

“Las evaluaciones educativas nos demostraron que los peores resultados se dieron en la comprensión lectora donde, en promedio, retrocedimos casi 4 años. Por eso, a la par de estas medidas, decidimos regular el uso de la “e”, la “x” y el “@” por parte de los docentes durante el proceso de enseñanza y en las comunicaciones institucionales”, expresó, y completó: “Es sentido común: si los chicos tienen dificultades para leer de corrido, no es momento de debatir el cambio de letras”.

EMPLEO

En otra crítica al gobierno nacional, el funcionario aseguró: ” Ni con planes, ni con atajos, ni con un estado gigante, el trabajo se genera incentivando la inversión ”. En este sentido, afirmó que el desempleo en CABA “bajó del 10,1% en el cuarto trimestre del 2020 al 7,7% en el cuarto trimestre del 2021 y se crearon 111 mil puestos de trabajo”.

En cuanto al empleo joven, el jefe de Gabinete sostuvo que es uno de los principales problemas de la Argentina: “ Las cifras son contundentes: Argentina es uno de los países con más desempleo joven de la región y 6 de cada 10 chicos trabajan en la informalidad ”.

OBRAS PÚBLICAS

En este punto, el funcionario destacó que “una de las principales transformaciones” del Gobierno “es que Buenos Aires vuelva a mirar al río”. “Los 25 kilómetros de costa de la Ciudad, que hoy en su mayoría no son accesibles a los ciudadanos, los vamos a transformar en parques, locales gastronómicos, lugares para hacer deporte, propuestas culturales, y una playa que va a estar abierta todo el año”. Esta propuesta es rechazada por la oposición.

El Ejecutivo porteño impulsará este proyecto en el segundo semestre de 2022: “Después de muchos años, los vecinos de Buenos Aires vamos a volver a tener una playa pública. En total estamos sumando 110 nuevas hectáreas de espacio público y verde. Y seguimos incorporando espacios verdes en toda la Ciudad”.

Además, Miguel aseguró que se van a inaugurar los espacios Fitz Roy en Chacarita y Sastrería Militar en Palermo, que agregan casi 8 mil metros cuadrados de espacio verde y público.

También anticipó la construcción de la segunda etapa del Metrobus del Bajo, que conecta Retiro con el Microcentro, Puerto Madero, San Telmo y La Boca. La traza, que tiene 1,9 kilómetros e involucra 19 líneas de colectivos, le va a ahorrar a más de 250 mil personas un 30% del tiempo de su viaje, según explicó. Y enfatizó: “Vamos a avanzar con el corredor de Metrobus de Alberdi y Directorio, que va a unir los barrios de Flores, Floresta, Vélez Sarsfield, Villa Luro, Parque Avellaneda y Mataderos”.

ASISTENCIA SOCIAL

De acuerdo informó Miguel, 127 mil personas reciben alimentos en los grupos comunitarios y en los 75 Centros de Primera Infancia; 1.300 personas reciben el Ticket Social; 20.221 personas reciben el subsidio para familias en situación de calle y 42.125 hogares acceden al plan Ciudadanía Porteña.

Del mismo modo, subrayó: “Llevamos construidas 5.151 viviendas nuevas en el Barrio 20, Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, 21-24 y Barrio 31. Este año se mudaron 1.450 familias, y así ya son un total de 4.884 que ya están en su nuevo hogar. Y este año estamos construyendo 584 departamentos más. En lo que va del año ya hicimos 1.195 escrituras de departamentos en Rodrigo Bueno, Playón de Chacarita, Barrio 20 y Barrio 31″.

SEGURIDAD

Con respecto a la seguridad, resaltó que “los últimos datos del Mapa del Delito reflejan que tenemos la tasa más baja de los últimos 27 años. Los robos en todas sus modalidades bajaron un 29% respecto a los datos de 2019. En cuanto a los homicidios, la tasa en 2021 fue de 3,35 cada 100 mil habitantes, al igual que en 2019, un dato que nos pone como la segunda capital de América con menor tasa de delitos de este tipo, después de Ottawa”.

En esta línea, sostuvo que en todos los barrios porteños se registró una baja en los delitos, con la excepción de los barrios 1-11-14, Illia y Rivadavia, donde la seguridad es responsabilidad del Gobierno Nacional y aumentaron en un 180%.

También recordó que en CABA hay 25.900 policías, de los cuales 19.699 se encuentran controlando las calles. Además, hay un total de 1.600 bomberos, 1.670 agentes de tránsito, 687 agentes de prevención y 600 guardaparques.

SALUD

“Pasamos de 232 a 351 camas de terapia intensiva; mejoramos el sistema de asignación de turnos; avanzamos con obras importantes en CeSACs y hospitales; sumamos 7 nuevas ambulancias al SAME y 3 motos de asistencia; inauguramos un nuevo tomógrafo en el hospital Zubizarreta; e incorporamos una herramienta fundamental en el presente y el futuro de la salud que es el servicio de telemedicina”.

Además, agregó: “Una de las iniciativas que ya planteamos es que para 2023 los vecinos puedan gestionar sus turnos online en cualquier centro médico público que elijan. Para eso, estamos implementando un Gestor de Encuentros, que es un sistema único de turnos, y una mejor sistematización de admisión en guardias y en internación”.

