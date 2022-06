En un acto con sindicalistas, Cristina Kirchner reaparecerá públicamente luego de la salida de Matías Kulfas

Cristina Kirchner reaparecerá públicamente este lunes en Avellaneda (REUTERS/Agustin Marcarian)

Cristina Kirchner reaparecerá públicamente luego de su reencuentro con Alberto Fernández y tras la salida de Matías Kulfas del Gobierno Nacional. Será el próximo lunes en un plenario de la CTA de los Trabajadores que tendrá a la vicepresidenta como oradora principal.

Será su primer discurso luego del acto por los cien años de YPF que compartió junto al Presidente y que derivó -al otro día- en la expulsión del ministro de Desarrollo Productivo en medio de la interna del oficialismo profundizada ahora por la construcción del Gasoducto Néstor Kirchner.

Nuevamente la expectativa está puesta en el contenido de la alocución que CFK brindará -de índole política, económica y social-, y en los cimbronazos que generan, al interior del Frente de Todos, sus palabras en sus esporádicas pero intensas apariciones.

De relación por momentos tensa con el gremialismo, Cristina Kirchner aceptó la invitación de la rama del sindicalismo más afín a ella que representa la Central de Trabajadores de Argentina que conduce el diputado nacional del Frente de Todos, Hugo Yasky.

El propio Yasky encabezará el plenario de la CTA que se llevará a cabo el próximo lunes a las 16 horas, en el Parque La Estación de Avellaneda. Según informó la organización, estará también presente el ex intendente del mencionado municipio del conurbano bonaerense, Jorge Ferraresi. Ante alrededor de 1.800 delegados y delegadas de todo el país, hablará el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, el secretario general de la central obrera, y finalmente la vicepresidenta se encargará de concluir el acto.

El evento coincide con el Día de la Bandera y se convocó bajo el lema: “20 de junio. La vigencia de Belgrano. Estado, mercado y precios: producción, trabajo y política social en una Argentina bimonetaria” . Temas que ha tratado Cristina Kirchner en sus últimas apariciones.

Para la central obrera, la invitación a la ex presidenta sucede en la previa al Congreso anual que realizará en los primeros días de julio y en el que sus referentes definirán los próximos pasos del plan de lucha desplegado en medio de la aguda crisis económica. La sintonía la marcó el propio Yasky, quien declaró días atrás que “hay que ponerle límites a los empresarios inescrupulosos que remarcan precios todos los días”. ”Es la única manera de que el salario de los trabajadores rinda”, agregó el referente de la central obrera.

Cristina Kirchner junto a Alberto Fernández en el acto por los 100 años de YPF (Franco Fafasuli)

El último discurso de CFK y el impacto en la interna del Frente de Todos

El evento por los 100 años de YPF significó el reencuentro de Cristina Kirchner y Alberto Fernández luego de haber compartido el inicio de sesiones ordinarias en el Congreso de la Nación en el mes de marzo. La participación de ambos se gestó en medio de la feroz interna que transita el oficialismo marcada principalmente por el rumbo económico del Gobierno.

“Debemos centrarnos en que gobernar es administrar esas tensiones en favor de las grandes mayorías. El que quiera gobernar la Argentina sin tensiones ni conflicto, que se postule a la presidencia de Suiza”, fue una de las frases que manifestó CFK antes de pedirle a Fernández que “use la lapicera con los que tienen que darle cosas al país”.

En ese sentido, reclamó exigirle a la principal empresa productora de caños sin costura -utilizados para la extracción de hidrocarburos- que “traigan a la Argentina la chapa laminada que hacen en Brasil”. “No podemos darles USD 200 millones para que se paguen ustedes mismos a una subsidiaria. No les pedimos que pierdan plata. Yo no le pediría algo que como empresaria no haría”, agregó.

El discurso fue la antesala a que le contestara Matías Kulfas y su entorno en off the record, sobre el avance de la obra del gasoducto Néstor Kirchner, y sentenciara el final del ministro en el Gobierno de Alberto Fernández.

