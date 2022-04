El emotivo mensaje del general Martín Balza, veterano de Malvinas, a los soldados del Litoral por los “sapucay bajo fuego”

El mensaje de Balza para los veteranos del Litoral

A 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas, Martín Balza, jefe del grupo de artillería terrestre durante el conflicto con Gran Bretaña, dedicó unas emotivas palabras a los soldados oriundos del Litoral argentino -especialmente a los correntinos - que pelearon en las islas del Atlántico Sur en 1982. En el programa Intratables, el general (RE), que también se desempeñó como jefe del Estado Mayor General del Ejército en la década de 1990, recordó el sapucay (grito, en guaraní) que los combatientes litoraleños emitían para darle ánimo a las tropas durante el peor momento de la batalla contra los ingleses.

“A todos los combatientes, a todos los veteranos. Sin distinción de fuerza armada. Sin distinción de fuerza de seguridad, ni de jerarquía. Me dirijo a los litoraleños que yo tuve la oportunidad de mandar. Correntinos, algunos formoseños, chaqueños y misioneros. No los voy a olvidar en mi vida”, dijo el Balza al finalizar el reportaje que le hizo el periodista Alejandro Fantino.

Con los ojos fijos en la cámara y casi con la voz quebrada, el veterano de guerra pidió un minuto al término del programa para recordar a los soldados que tuvo a su cargo. Balza fue jefe de unidad y coordinador del fuego terrestre en la zona de la capital isleña cuando tenía 48 años recién cumplidos .

“Los voy a olvidar posiblemente cuando esté en (el cementerio) Jardín de Paz. Ahí no los voy a poder recordar”, agregó el ex oficial. “Los fuegos de artillería eran un 80 o 90% de noche. Los sapucay de ustedes, mientras hacíamos fuego nosotros y recibíamos fuego británico, no los voy a olvidar nunca. Los tengo en mis oídos hasta el día que me muera. Muchísimas gracias”, finalizó Balza. Luego el silencio que se había propagado en el estudio de televisión se rompió con un sentido aplauso.

La agenda por los 40 años del inicio de la Guerra de Malvinas

Hoy se cumplen 40 años del desembarco de los soldados argentinos en las islas Malvinas, ocurrido en 1982, que marcó el comienzo de un operativo militar que buscó retomar la soberanía sobre ese territorio y que derivó en el inicio de una batalla contra las fuerzas de la ocupación británica que duró dos meses y 12 días. El conflicto bélico terminó con la victoria de los británicos el 14 de junio de 1982. Murieron 649 soldados argentinos, 255 militares británicos y tres isleños de Malvinas.

En el marco de esta fecha, el Gobierno argentino realizará actos en distintos puntos del país en conmemoración de los 40 años. Bajo el lema: “Malvinas nos une”, el Poder Ejecutivo anunció la agenda de actividades que se realizarán en el Día del Veterano y Veterana, ex Combatientes y Caídos de las Islas Malvinas.

“Se trata de un día especial para profundizar la difusión y visibilización de los derechos soberanos argentinos respecto de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes, y de la persistencia de una disputa de soberanía –reconocida por las Naciones Unidas‒ aún hoy no resuelta”, indicó Presidencia.

Además, se llevó a cabo un oficio religioso en la Basílica de Luján, celebrado por el presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, Monseñor Oscar Ojea. También, con la presencia de autoridades nacionales e invitados especiales, a las 12.30 está previsto el acto en el Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, que será transmitido en directo y se realizará el izamiento de la bandera en simultáneo en distintos puntos del país: Ushuaia, Chaco, Rosario, Malvinas Argentinas, Bariloche y Salta. El presidente Alberto Fernández encabezará la ceremonia.

La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner protagonizará en el Congreso, a las 16, un tributo a los empleados legislativos que participaron del conflicto en el Atlántico Sur. Estará acompañada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

