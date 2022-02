Carlos Zannini declara en el juicio por la obra pública: “Tengo el peor de los conceptos de esta causa”

Carlos Zannini

El procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, comenzó esta tarde a declarar como testigo en el juicio oral por la obra pública en la que está acusada la vicepresidenta de la Nación, Cristina Kirchner: “Quiero expresarle que tengo el peor de los conceptos del requerimiento y de la cusa. Se trata de una acción desde la política que trata de instrumentar al poder judicial” , sostuvo el ex secretario de Legal y Técnica durante los 12 años de los gobiernos de Néstor y Cristina.

“Ha sido para mi de un ejemplo de la tentativa de utilizar le cronograma de audiencias y de la causa en sí como un instrumento electoral. De instalar la idea de que el peronismo hace pero roba. Se empezó por la judicialización de la política y hoy se quiere terminar con la criminalización de la política y en particular de la obra publica”, dijo Zannini cuando el presidente del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Giménez Uriburu, le preguntó -como se hace con todos los testigos- si tenía algún interés particular en el resultado del juicio.

La crítica de Zannini al expediente coincide con parte de las consignas de la marcha que sectores ligados al kirchnerismo, organizaciones de derechos humanos, del trabajo y sociales harán esta tarde en la Plaza Lavalle frente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación contra el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación.

La causa de la obra pública se inició en 2016 durante el gobierno de Mauricio Macri con una denuncia de la Dirección Nacional de Vialidad, entonces a cargo de Javier Iguacel, y el juicio comenzó en mayo de 2019, año de las elecciones presidenciales en las que ganó la fórmula Alberto Fernández-Cristina Kirchner.

El funcionario -quien estuvo preso desde diciembre de 2017 a marzo de 2018 en la causa por la firma del memorándum con Irán- también dijo que entre los acusados en el juicio hay “muchos compañeros de la política y compañeros de gabinete” a los que se quiere vincular con hechos de corrupción y concluyó: “Un hecho de corrupción más grande es criminalizar la política”.

Con la declaración de Zannini se reanudó el juicio oral tras la feria judicial de enero. El funcionario fue convocado al proceso a pedido de la defensa de la vicepresidenta, a cargo de Alberto Beraldi, que comenzó con las preguntas al funcionario.

En el juicio se juzgan las presuntas irregularidades en 52 obras públicas que recibió el empresario Lázaro Báez para la provincia de Santa Cruz durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. La acusación habla de sobreprecios, obras sin terminar y asignaciones cuando las compañías no tenían antecedentes para hacerlas. Las defensas rechazan esa hipótesis y cuestionan el peritaje que derivó en esa conclusiones. Junto con la vicepresidenta están acusadas otras 12 personas, entre ellas Báez, el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido y el ex secretario de Obras Públicas José López, el ex titular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, entre otros ex funcionarios nacionales y de Santa Cruz.

