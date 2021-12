Quién es José María Torello, el reemplazante de Esteban Bullrich en el Senado

José Torello (NA)

El senador Esteban Bullrich presentó la renuncia a su banca para poder continuar con su lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que lo aqueja desde el 2017. Lo hizo luego de la sesión especial en la que juraron los nuevos senadores. En su lugar asumirá José María Torello, un hombre de estrecha confianza del ex presidente Mauricio Macri.

Amigo de la infancia de Macri y hermano del diputado Pablo Torello, es el histórico apoderado del PRO y durante toda la gestión Cambiemos fue un hombre de acceso irrestricto al despacho presidencial. Con una oficina en el primer piso de la Casa Rosada, ocupó durante los cuatro años de gobierno el cargo de Jefe de Asesores del Presidente.

Compañero de Macri en el Colegio Cardenal Newman, José Torello es desde ese entonces un hombre del entorno más íntimo del ex Presidente y será -se descarta- una de sus voces en la Cámara alta.

Mauricio Macri y Torello hace 20 años

De poca exposición pública, entre las últimas novedades que se supo sobre su persona es que la Sala III de Casación Penal declaró “inadmisibles” los recursos de casación interpuestos por las defensas de Macri, y sus ex asesores Torello y Fabián “Pepín” Rodríguez Simón contra las decisiones de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Criminal y Correccional que confirmaron las medidas dispuestas por la jueza María Servini, en el marco de la investigación por supuestas presiones gubernamentales contra el Grupo Indalo, por entonces propiedad de Carlos Fabián De Sousa y Cristóbal López.

También fue uno de los representantes del Estado nacional en el directorio de Techint.

Torello se enmarca dentro de la estructura de Juntos por el Cambio como un “PRO de paladar negro” que es como se reconocen a aquellos que son incondicionales a Macri. Y, además, en la división de aguas entre “halcones” y “palomas” claramente se encuadra dentro del bando de los primeros. Y, como queda explicitado en la causa en la que comparte imputación con “Pepín” Rodríguez, formaba parte de lo que se denominó como “la Mesa Judicial” vinculada al ex jefe de Estado.

El ex jefe de asesores con Facundo Manes

En ese rol de asesor jefe y confidente del ex Presidente, Torello fue un impulsor de la idea de ampliar la Corte Suprema de Justicia de cinco a nueve miembros y, aseguran, también participó de la decisión de nombrar jueces en el Máximo Tribunal por decreto. Asimismo, fue uno de los que apoyó la “apertura” de Cambiemos hacia un sector del peronismo avalando la fórmula Mauricio Macri - Miguel Ángel Pichetto, que compitió y perdió contra Alberto Fernández - Cristina Fernández de Kirchner en 2019.

La salida de la función pública no lo alejó del líder del Pro, tanto es así que no son pocos lo que lo señalan como el enviado de Mauricio Macri para intentar convencer a su hermano, Mariano Macri, que no denuncie públicamente el accionar del líder político en el manejo de las empresas del grupo Socma y de la relación con sus hermanos. Sin embargo, su accionar no llegó a buen puerto: la historia de la familia quedó retratada en el libro “Hermano”.

