Juan Pablo Fioribello sobre la Fiesta de Olivos: “El Presidente confía en una pronta resolución del conflicto”

Juan Pablo Fioribello es un hombre de consulta de Alberto Fernández

Juan Pablo Fioribello (47) es el abogado defensor de la primera dama Fabiola Yañez y de otros tres imputados por la Fiesta en Olivos. Pero a su vez es un hombre de consulta de Alberto Fernández para coordinar la estrategia mayoritaria en el expediente. En una entrevista con Infobae, asegura que “el Presidente confía en una pronta resolución del conflicto” pese al revés que sufrió esta semana con el dictamen del fiscal Fernando Domínguez, quien rechazó su planteo de atipicidad. “ El Presidente fue muy claro desde el comienzo, pidió disculpas, asumió la responsabilidad de los hechos y se presentó a la Justicia” , agregó Fioribello.

La causa todavía no entró en la recta final. El fiscal consideró que se cometieron delitos en el festejo del cumpleaños de la primera dama. Pero ahora deberá expedirse el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli.

Luego de la feria judicial de enero vendrá el debate sobre las reparaciones económicas. El Presidente propuso en su momento donar la mitad de su sueldo durante cuatro meses al Instituto Malbrán. Yañez también presentará una propuesta económica, según confirmó su abogado.

Fioribello comenzó su carrera en el Poder Judicial, luego saltó a la Secretaría de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, y hasta tuvo un paso por la Oficina Anticorrupción cuando ese organismo recién había sido creado. En 2004, León Arslanian lo nombró Director General del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, cargo que ocupó hasta 2009.

El abogado penalista destaca su perfil técnico y dice sentir “orgullo” de su vínculo actual con Alberto Fernández. “Al Presidente de la Nación hay que llevarle soluciones, nunca problemas”, soltó.

— ¿Cómo evalúa el dictamen del fiscal Domínguez que rechazó el planteo de atipicidad del Presidente?

— Más allá de mi opinión personal sobre si puede ser considerado un delito lo que pasó, la evaluación la tienen que hacer el juez y el fiscal. Hasta ahora en la Justicia de San Isidro han interpretado que este tipo de acciones son consideradas delito y por eso se abrieron distintos procesos durante la pandemia.

— ¿Por qué utilizó esa estrategia el Presidente?

— El planteo de atipicidad lo hizo cuando la causa estaba en los tribunales Comodoro Py, donde había un caso (el de Facundo Moyano) que se había resuelto de cierta manera y había muchos funcionarios judiciales que sostenían esa postura. Por un tema de competencia, la causa pasó luego a San Isidro y el escenario cambió.

— ¿Por qué el Presidente lo eligió a usted para llevar la estrategia mayoritaria en la causa más importante que tuvo desde que asumió?

— Eso hay que preguntárselo a él. Para mí es un honor haber sido convocado por el Presidente en otras oportunidades para proteger los intereses de su familia. Yo represento los intereses de su mujer y de su propio hijo. Tuvimos buenos resultados en esas causas. Como profesional es un doble orgullo porque es el Presidente de la Nación y es profesor titular de la UBA en Derecho Penal. Me enorgullece como profesional y me genera una cuota de responsabilidad muy alta. Al Presidente hay que llevarle soluciones, nunca problemas. En este caso convoqué a Mariano Lizardo para que me acompañe en todo esto.

La foto que evidenció lo que sucedía en Olivos durante la cuarentena estricta

— ¿Por qué renunció a la defensa de algunas de las imputadas a lo largo de estos meses?

— Renuncié por diferencias en los manejos de la conducción de la causa. El abogado penalista es el profesional a cargo y el cliente tiene que obedecer.

— Esta semana una de las defensas presentó un escrito en que responsabiliza al Presidente por lo que pasó.

— Corre por cuenta de quien lo escribió. No me corresponde evaluar ni juzgar las presentaciones que hagan otros colegas de la causa. Todos son abogados reconocidos.

— ¿Cuál es la relación entre los abogados que participan del expediente?

— A algunos los conozco hace muchos años. Yo me llevo bien con todos, no suelo tener conflictos. Cada uno tiene un estilo particular. Tenemos diferencias profesionales sobre el modo de encarar algunas cosas. Jamás hablaría mal públicamente de otro colega.

— ¿Usted por qué no contestó la vista?

— Ya conocemos cuál es la postura que tuvo el juzgado luego de realizar un análisis técnico de otros casos. Lo que debemos plantear es cómo se puede reparar esa falta.

— ¿Alcanza solo con una reparación económica?

— Alrededor de esta causa se hicieron muchas operaciones aprovechando los tiempos electorales, se dijeron muchas barbaridades pero nada de eso sucedió.

— Pero el escándalo surgió de un pedido de acceso a la información …

— Sí, pero se tejieron muchas interpretaciones sobre esos datos. El Presidente fue muy claro desde el comienzo, pidió disculpas, asumió la responsabilidad de los hechos y se presentó a la Justicia. No pidió ningún tipo de concesión. Yo me reuní con él en ese momento y coincidimos en que era lo mejor.

El Presidente participó del festejo del cumpleaños de la primera dama con amigos cuando los argentinos no podían ver a sus familiares

— ¿El Presidente confía en que la causa se va a cerrar con una reparación?

— El Presidente confía en una pronta resolución del conflicto. Las causas en San Isidro por este mismo tipo de hechos se vienen solucionando de la misma forma. Estamos trabajando para coordinar los acuerdos sobre una presentación individual de cada imputado que conforme la reparación integral, tal como exige el Código Penal. Cada reparación va a estar de acuerdo a los ingresos de cada uno de los participantes.

— ¿Fabiola Yañez también va a ofrecer una reparación económica?

— Sí, por supuesto. Todos van a ofrecer una reparación integral, que puede ser una suma de dinero equivalentes a dos días de terapia intensiva o un respirador. Este acuerdo debe ser presentado ante el fiscal, con quien tenemos que ponernos de acuerdo. Si el juez lo homologa se termina la causa. Si no hubiera un acuerdo, en ese caso arrancaría el trámite natural de una causa penal.

— ¿Siendo un abogado con tanta exposición en los medios, por qué no habló antes?

— Porque entendía que podía ser perjudicial para la causa, muchos más en medio de un proceso electoral.

— ¿El Presidente le ofreció algún cargo?

— Ya tuve cargos públicos hace muchos años, estoy cómodo en el actividad privada. Deseo que al Gobierno le vaya bien porque nos va a ir a bien a los argentinos. Yo no defiendo ideológicas o política, defiendo hechos estrictamente jurídicos.

— ¿Está probado quién filtró la fotos del festejo?

— No creo que sea el momento de decirlo, pero sabemos quien fue.

— ¿Usted habla con Cristina Kirchner?

— Jamás la vi en mi vida.

— ¿La defendería?

— La vicepresidenta ya tiene muy buenos abogados como Carlos Beraldi y Alejandro Rúa.

SEGUIR LEYENDO