El juez Ricardo Lorenzetti habló del caso Lucas González: “Desde el punto de vista humano, uno siente mucha indignación”

El juez Ricardo Lorenzetti habló del caso Lucas González y planteó la necesidad de discutir políticas de Estado. (Gentileza El Tribuno)

El juez de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, habló sobre la muerte de Lucas González, el joven baleado por policías de la Ciudad, y calificó el hecho como “una tragedia ” que genera, “desde el punto de vista humano, mucha indignación”. Si bien aclaró que no puede opinar sobre el caso desde el punto de vista jurídico, porque la causa podría llegar al máximo tribunal, Lorenzetti planteó la necesidad de generar políticas de Estado para evitar que este tipo de episodios se repita.

“Desde el punto de vista humano, uno siente que es una tragedia y mucha indignación” , señaló en declaraciones al programa de Eduardo Feinmman en LN+, donde presentó su nuevo libro “El Nuevo Enemigo”, que aborda los desafíos que enfrenta la Argentina en materia de cambio climático y de derecho ambiental.

Durante el reportaje, el periodista le consultó sobre el caso policial que generó una fuerte conmoción nacional, al estar acusados tres policías de matar al joven Lucas. Para el juez del máximo tribunal, ante un caso como este “hay que respetar el derecho de las familias de las víctimas a que la Justicia actúe de forma rápida, clara, pública y controlada”. “El juez tiene que hacer los máximos esfuerzos para aclarar la situación y que no haya ninguna duda” , indicó.

“Hay que pensar hasta cuándo vamos a tolerar estas cosas, porque no es la primera vez que sucede. Recordaba que hace 8 o 9 años nosotros en la Corte hicimos la inauguración del año judicial y pusimos un video, que hizo el Centro de Información Judicial, en el cual explicábamos todos los casos que quedaron sin ninguna solución. Esto es algo que se repite”, lamentó Lorenzetti y agregó: “En ese momento hubo algunos que se enojaron porque no les gustó el planteo, pero lo que nosotros pensábamos era en terminar con la impunidad en general”.

Lucas González tenía 17 años. Recibió el miércoles a la mañana dos disparos en la cabeza cuando viajaba con amigos en un Volkswagen Suran, en el barrio porteño de Barracas. Esas balas -y otras 12- partieron desde armas de fuego de policías de la Ciudad, que estaban vestidos de civil y se trasladaban en un auto sin identificación oficial. Esa mañana, la víctima había asistido a una de sus prácticas habituales de fútbol, en el club Barracas Central, mientras que el resto de los amigos se había ido a probar. En el camino de vuelta, cerca de la villa 21-24, pararon en un kiosco a comprar un jugo. Luego, siguieron camino. En ese instante, los policías de civil entraron en escena.

La familia de Lucas González

De todos modos, el juez de la Corte pidió correr esta problemática vinculada a la seguridad “del área de la política cotidiana y electoral” para implementar verdaderas políticas de Estado. “ Tiene que haber una profesionalización de la Policía. Un control del accionar policial . Una interacción continua entre los jueces que están en esos temas, la policía y el control ciudadano. Hay que ocuparse de que no se repita”, planteó.

En la misma línea, insistió en la necesidad de reforzar la profesionalización de las fuerzas de seguridad: “Tiene que haber escuelas policiales, protocolos de actuación y una interacción permanente con los fiscales, y un control de legalidad de la actuación”. Por otro lado, lamentó que en la Argentina se discuta sobre los mismos temas desde hace años pero nunca se llegue a solucionar los problemas. “¿Hasta cuándo vamos a seguir discutiendo si mano dura o mano blanda? Por lo menos hace 30 años” , ejemplificó.

Lorenzetti también reclamó una reorganización del sistema penitenciario debido a que hoy en día “está absolutamente colapsado”. “La delincuencia juvenil va a la cárcel. ¿Para qué? ¿Para enseñarles a ser más delincuentes? No. Las cárceles tienen que ser sanas y limpias y, según la Constitución, para educar”, dijo. “Pero esto requiere seriedad institucional. Requiere atender el dolor de las familias, pero con políticas de Estado, no puede ser que se discuta de un lado o del otro. Hace 8 o 9 años que venimos pidiendo esto, con Policías Judiciales. Hay muchos proyectos en el mundo, pero hay que elegir uno”, continuó.

Desafíos del pasado y del futuro

El juez Lorenzetti es un autor de referencia en materia de derecho ambiental de la Argentina.

Además de referirse al caso Lucas González, Lorenzetti también habló sobre el nuevo libro que presentó vinculado a la problemática ambiental. Se trata de “Nuevo Enemigo” una obra que aborda de manera integral la amenaza global que enfrenta tanto la Argentina como el resto de los países del mundo para evitar un “colapso ambiental”.

“Hoy sentimos que un virus entró en nuestra casa. Hay enfermedades ambientales que entran en nuestra casa y no tenemos defensas. Sentimos que hay alimentos que nos enferman, que hay chicos que están en una burbuja tecnológica y de ahí no puede salir y no tienen futuro. La gente del campo puede ver que hay períodos de sequía inexplicables e inundaciones, sentimos demasiado calor o frío. Esto lo estamos sufriendo todos. Los chicos, los grandes o los medianos, los que tienen dinero y los que no tienen, los de la ciudad y el campo, todos los géneros, estamos todos en la misma casa, en el mismo barco y lo que hacemos nosotros es pelearnos”, afirmó el juez de la Corte Suprema.

Lorenzetti destacó que “hoy se está viviendo en el mundo un cambio fenomenal. Hay un enemigo superior y este nuevo enemigo tiene que unirnos en una lucha. No pongo mi nombre acá, convocamos a un movimiento de concientización, porque el mundo gira para allá, a un futuro y nosotros estamos siempre miramos hacia atrás, hacia el pasado”.

“Van a venir organizaciones no gubernamentales, jóvenes, empresarios, porque hay un nuevo idealismo, hace 30 años la juventud era idealista y hoy está frustrada y las elecciones lo muestran en todo el mundo, la frustración generalizada. Pero en el mundo ambiental se está cambiando la economía, la política, la sociedad, es un cambio de dirección. Si seguimos en la misma dirección el barco va a chocar y se va a hundir, por más que nosotros discutamos A y B”, dijo.

En ese sentido, destacó que “hay algo superior que nos debe unir y por eso decimos que el nuevo enemigo es el colapso ambiental y social y económico y eso se está produciendo ahora. Por eso no lo vemos, hay que tener una lupa y mirar el paisaje total, si no cambiamos la dirección si no nos entusiasmamos, si no vemos idealismo de nuevo en nuestros jóvenes y dirigentes, ver futuro y no pasado, esperanza y no miedo”.

“ Si no lo hacemos, somos irresponsables, es como este caso (de Lucas). No tomar el tema, no verlo, no encararlo es una irresponsabilidad porque finalmente lo van a pagar todos nosotros, nadie se va a escapar. Esto no es que le va a pasar al vecino. Me va a pasar a mí, a mis hijos, al que conozco, al amigo, estamos en una situación dramática ”, afirmó.

“En el mundo se discute mucho del futuro y nosotros estamos siempre mirando al pasado. Trabajemos en un idealismo ambiental. Vamos a convocar a mucha gente. Esto no es nada personal, yo a esta altura quiero hacer un aporte, que los chicos se entusiasmen y cada uno haga sus cosas. Hay mucho en la Argentina, pero hay que visibilizarlo, ayudarlo a que se muestre, por eso andamos con la lupa, porque hay que ver”, concluyó.

