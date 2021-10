Máximo Kirchner apuntó contra la oposición por la falta de quórum: “Hay cierta soberbia después del triunfo en las PASO”

Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos

El jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, Máximo Kirchner, apuntó contra Juntos por el Cambio por no colaborar con el quórum en la Cámara de Diputados para la sesión en la que se debatía la ley de Etiquetado Frontal. Además, analizó la derrota electoral del Gobierno, los cambios en el Gabinete, la negociación del FMI y las políticas económicas de Martín Guzmán. “Estuve mucho tiempo lejos de mis hijos y no por eso no voté al Frente de Todos” , expresó en referencia a las consecuencias por las restricciones impuestas durante la pandemia.

“Es un gran error que cometieron la oposición y sus errores son muy maquillados por los medios de comunicación y piensan que no los cometen. Así fue su gobierno: que pensaron que hacían todo bien y después en 2019 sucedió lo que sucedió. También hay cierta soberbia después del triunfo en las PASO porque volvieron a mostrar lo que quieren hacer y cómo se quieren manejar ”, agregó.

Con 122 diputados presentes -hacen falta 129 para sesionar-, el oficialismo decidió ayer dar por concluidas las negociaciones con el interbloque de Juntos por el Cambio. En ese sentido, Kirchner advirtió que “apelamos a la buena voluntad de los diputados. No había ninguna ley en la que estuvieran en desacuerdo”. “Es una simple excusa. Siempre que hay leyes que rozan determinado interés se empieza con cuestiones de formas, cuando son medidas que benefician al conjunto de nuestra sociedad”.

Durante una entrevista con Radio con Vos, el legislador fue consultado por la relación de Argentina y el FMI - en referencia a las políticas que el Gobierno debe implementar para revertir la inflación y la pérdida de salario- y consideró que “si la pandemia cambió al mundo, el Fondo queda dentro y debería cambiar su lógica, si no se va a chocar con la realidad. Por hacer lo que quiere no va a obtener los resultados que quiera”.

“Lo que no puede explicar el FMI aún es por qué le prestó esa cantidad de dólares al gobierno de Mauricio Macri. Quisiera que los técnicos me explicaran cómo pensaban que podíamos pagar 18 millones de dólares el año que viene. Le prestaron la plata para que ganara la elección Macri. Ganaron las PASO y (Horacio Rodríguez) Larreta va a Estados Unidos a ver a Mauricio Claver-Clarone. Espero que no esperen que ellos puedan poner los gobernantes para elegir sus políticas”, alertó.

Máximo Kirchner junto a Carlos Heller, el día que le llevaron el proyecto de impuesto a las grandes fortunas al presidente Alberto Fernández y Martin Guzmán

En materia económica, Máximo Kirchner reconoció que el ministro Martín Guzmán debió haber “adecuado” el presupuesto que había presentado para este 2021, ya que no había contemplado la segunda ola de Covid-19. “Creemos -y lo hemos conversado con él- que tendríamos que haber profundizado ese tipo de políticas y la inversión del Estado, que no es gasto, menos en situación de pandemia”, aseguró.

“Hay una manía de los economistas de llamar gasto público a lo que nosotros llamamos inversión en la salud y educación”, dijo y agregó: “No podemos dejar de analizar el impacto que tuvo la pandemia , se podía haber manejado mucho mejor y de manera más profunda las herramientas y creo que eso fue parte de lo que la sociedad nos reclamó en esta elección y es lo que hay que interpretar” .

Consultado por la foto en la Quinta de Olivos, donde se vio el festejo de cumpleaños de Fabiola Yañez en plena cuarentena estricta, apuntó contra los medios por “llevar el tema a un límite muy diferente al que hicieron cuando Larreta se fue de viaje. Los errores que se puedan cometer estuvieron y el Presidente dio cuenta de ello. Para mí es un tema superado. El problema es la utilización que ha hecho esa inteligencia tácita entre la oposición y los medios de comunicación”.

“Los argentinos hicieron lo mejor que pudieron. Fue muy difícil. Lo digo desde lo personal también. A los que sobreactúan es a los que menos les creo. Estuve mucho tiempo lejos de mis hijos y no por eso no vote al Frente de Todos por un error que pudo comerte el Presidente y pidió disculpas”, insistió.

Sobre las próximas elecciones del 14 de noviembre y la posibilidad de revertir el resultado, Máximo Kirchner aclaró que en el Gobierno “nadie está pensando que a partir de estas medias (cambios en el Gabinete y económicas) pensemos en un resultado electoral. Las medidas tienen que ver con la paulatina recuperación del salario. Si después hay una victoria bienvenido sea, pero el interés supremo es elevar la calidad de vida de nuestra gente”.

SEGUIR LEYENDO