El Gobierno oficializó a los representantes de la oposición en el directorio de RTA

Edificio de la TV Pública, uno de los medios estatales

El Gobierno nacional oficializó este miércoles a los representantes de la oposición en el directorio de Radio y Televisión Argentina (RTA). Se trata de Cristian Larsen y Carlos Monte, quienes habían sido propuestos por la Comisión Bicameral del Congreso.

A través del Decreto 668/2021, publicado hoy en el Boletín Oficial, Alberto Fernández designó a los nombres que ocuparán los cargos que estaban vacantes desde el inicio de su gestión como presidente.

Larsen y Monte fueron oficializados como directores de RTA Sociedad del Estado “para completar un período de ley, a propuesta del bloque parlamentario de la tercera minoría del Honorable Congreso de la Nación”.

Meses atrás se trató de un potencial conflicto que iba a camino a judicializarse. Así lo había anunciado Juntos por el Cambio que aseguraba que el oficialismo se negaba a tratar el tema. Sin embargo, en mayo se reunió la Comisión Bicameral de la Comunicación Audiovisual y las Tecnologías de las Telecomunicaciones y la Digitalización para proponer a los representantes de la oposición en los directorios de la ENaCom y la RTA.

Los cargos estaban vacantes desde el inicio del gobierno del Frente de Todos e implicó que los organismos no cuenten con los mecanismos de control que dicta la ley . En la oposición había crecido el nerviosismo mientras se aproximaba la fecha de las elecciones. En ese contexto el radicalismo propuso a Carlos Monte, ex intendente de Río Segundo, Córdoba. Mientras que desde el PRO eligieron a Cristian Larsen, quien trabajó como auditor interno en la TV Pública durante la gestión de Hernán Lombardi al frente de los medios públicos.

Antes de Larsen, en mayo de 2020, el PRO había propuesto a Emilio Lafferriere como director de RTA. Si bien la decisión fue avalada por la bicameral y refrendada por los presidentes de ambas Cámaras, el Poder Ejecutivo adujo que el propuesto estaba inhabilitado para el cargo. Desde allí comenzó a promoverse al ex auditor de Lombardi.

“Ambas personas propuestas cumplen con la calificación profesional en materia de comunicación y poseen una democrática y reconocida trayectoria de acuerdo a los requisitos previstos en la citada Ley”, destacó el Gobierno sobre Larsen y Monte en el decreto que lleva la firma del mandatario y del jefe de Gabinete Juan Manzur.

“La reunión de hoy es un verdadero triunfo. Llevamos once meses intentando lograr esta designación. Los medios públicos se encontraban sin ningún tipo de control”, sentenció en aquella reunión del mes de mayo la diputada radical Karina Banfi, secretaria de esa Comisión Bicameral.

Banfi había amenazado con que si el oficialismo se mantenía negándose y no se ponía en marcha las designaciones, iban a ir a la justicia. “Nosotros le vamos a pedir al presidente de la Cámara que convoque a la bicameral en un plazo máximo de 48 horas y, si no hay respuesta, vamos a ir a la Justicia”, señaló la legisladora, quien a su vez consideró que el oficialismo no quería “ningún tipo de control”.

“Pensemos en el Enacom y su relevancia, más en un año como este en donde hay campaña electoral, o por ejemplo a la hora de definir las tarifas de las telecomunicaciones teniendo en cuenta que el Ejecutivo nombró como servicio esencial a la conexión de internet, telefonía y televisión por cable”, argumentó en aquél entonces.

En la oposición consideraban que el oficialismo se encargaba de “dilatar” la reunión de la bicameral. Debido a la falta de acuerdo, hasta el momento solo había sido designada Silvana Giudici (PRO) en el Enacom.

