Los argentinos que se encuentran actualmente en el exterior y viajaron por trabajo tampoco realizarán la cuarentena

Florencia Carignano, Directora Nacional de Migraciones

La medida abarca a las personas que actualmente estén en el exterior, precisó la directora de Migraciones, Florencia Carignano, en un reportaje concedido a Infobae en el que brindó otros detalles sobre la disposición.

-¿Por qué el Gobierno tomó la decisión de que los argentinos que estén vacunados no hagan la cuarentena obligatoria al ingresar al país?

-Esta Decisión Administrativa que se publicó hoy en el Boletín Oficial se da en el marco de las pequeñas flexibilizaciones que nos va permitiendo la situación epidemiológica a nivel nacional con la baja de casos y el aumento en la cantidad de vacunados tanto con primeras como con segundas dosis.

En este caso en particular incluye a los argentinos que hayan salido por motivos de trabajo o a los extranjeros que vengan a realizar alguna tarea laboral acá, siempre que lo pida alguna empresa. Si esto ocurre y reciben nuestra autorización, estarán eximidos de hacer la cuarentena. Sí tendrán que hacerse todos los controles: PCR negativo 72 horas antes de viajar y de antígenos en Ezeiza. Y se les solicita que al quinto y al séptimo día del regreso vuelvan a realizarse nuevos PCR, se toma la fecha del primer hisopado que se hizo en origen.

-¿Cómo deben realizar ese trámite?

-Tienen que modificar la declaración jurada migratoria, consignar a qué empresa pertenecen, quién es el responsable directo que lo envió a un destino en el exterior, datos de contacto de esa persona. Por ejemplo, si algún artista viaja a filmar algo a otro país, pondrá a la productora que lo está llevando. Siempre consignará hacia dónde está yendo y algún dato de referencia. Luego se realizarán los controles aleatorios de parte de Migraciones. Nosotros llamaremos y controlaremos que sea así. Después cada jurisdicción se encargará de chequear que los datos de la declaración jurada sean ciertos. Por ejemplo, la provincia de Santa Fe, llamará a la persona y le pedirá el aval de la empresa a su viaje para quedar eximido de hacer la cuarentena.

-¿Y para los extranjeros será igual?

-Las empresas solicitan directamente el ingreso de las personas que vienen a trabajar. Siempre hay un responsable que envía una nota especificando cuál es la persona que debemos autorizar. Tomamos esta medida porque la situación epidemiológica mejoró. Hay muchos CEOS de empresas que viajan por 2 o 3 días y si queremos reactivar la economía no es conveniente que viajen y después tengan que estar después aislados más de una semana sin poder ir a su trabajo. Lo mismo pasa con técnicos o trabajadores que vienen por 3 o 4 días a reparar una central nuclear y después se van. Apelamos también a la responsabilidad individual. Esperamos que esas personas que declaran que van a trabajar no estén después de paseo, de shopping o en actividades que no tienen que ver con el trabajo.

-¿La resolución alcanza a las personas que actualmente están en el exterior?

-Sí, la resolución está vigente a partir de hoy. Como la declaración jurada se hace al volver a la Argentina, ya está en vigencia. Por supuesto que esas personas tendrán que cumplir con todos los requisitos que se les piden para ingresar.

-¿Cómo funcionaron los vuelos especiales que implementó el Gobierno para que más argentinos que están en el exterior puedan volver porque no alcanzan los vuelos regulares o porque sufrieron cancelaciones cuando el cupo diario de pasajeros era más acotado?

-Llegaron varios vuelos de este tipo desde diferentes ciudades de Europa y también algunos de Estados Unidos. Calculamos que a fin de mes eso estará regularizado. Tenemos autorizados durante septiembre unos 7 vuelos especiales desde Europa que es donde hubo más cancelaciones o reprogramaciones. Desde Estados Unidos los vuelos llegan completos. Ahora está en 1700 pasajeros diarios y a partir del 6 de septiembre el cupo se amplía a 2300.

-Hubo provincias que solicitaron recibir vuelos internacionales. ¿Cuándo quedarán habilitadas para hacerlo?

-Esta tarde tendremos una reunión con autoridades de Córdoba, Mendoza y Salta que son las tres provincias que pidieron esa autorización mediante corredores sanitarios seguros. Si ellos cumplen con las condiciones migratorias que nosotros exigimos como las condiciones epidemiológicas que solicita el ministerio de Salud podrán recibir argentinos en sus aeropuertos. Podría entrar alguno de estos aeropuertos en la prueba piloto que se hará con el ingreso de turismo extranjero desde el mes que viene.

-¿Ya se regularizó el tráfico aéreo con Brasil y con Chile?

-Están autorizados para volar hacia y desde esos países. Pero las aerolíneas tienen que solicitar ruta, que luego lo aprueba la ANAC, y esto lleva su tiempo. Hay empresas que están pidiendo operar nuevamente estos destinos. Creemos que en septiembre habrá muchos más vuelos para estos lugares.

-¿Hay posibilidades de que en las fronteras terrestres también se flexibilice el ingreso?

-En la frontera terrestre va a existir la posibilidad de abrir corredores seguros, siempre y cuando las provincias los soliciten. Si una provincia solicita la apertura de un corredor terrestre, eso se aprobará de acuerdo a las condiciones que nosotros le solicitamos. Pero la prueba piloto, en principio, será para argentinos. Por ejemplo si la provincia de Entre Ríos pide que se habilite Gualeguaychú eso servirá para que ingresen por ahí. El gobernador se lo pide al Jefe de Gabinete, de ahí pasa por el ministerio de Salud y a Migraciones, y ahí les decimos qué condiciones deber tener para que sean aprobados.

Télam 22/10/2020 Buenos Aires:Aerolíneas Argentinas reinició hoy la operatoria regular, que estaba suspendida desde el 20 de marzo por la pandemia de coronavirus, con un vuelo que se llevó a cabo en medio de estrictos controles sanitarios. Foto: Julián Alvarez

-¿Tuvieron muchos reclamos a través de amparos judiciales de personas que querían regresar y el cupo no se los permitía?

-El Estado se ha reservado un cupo de 100 pasajeros priorizados por día. Son para aquellas personas que llegado el caso de que no consigan subir a un avión y son mayores de 60 años, las parejas que tienen hijos pequeños o personas que padecen una enfermedad grave, el Estado los prioriza y les solicita a las empresas aéreas que sí o sí suban al avión. Hubo algunos amparos, pero se generó una mesa de trabajo y pudimos ir solucionando eso. Le hemos dado muchos vuelos especiales a varias empresas para que lo hagan con su capacidad al tope y vienen con un 10 por ciento.

-Suena extraño, ¿qué está fallando?

-Quizás las empresas fallan al contactar a esas personas, no las encuentran en el contacto que les dejaron, dan positivos en los PCR. Lo cierto es que algunos vuelos especiales llegaron con la mitad del pasaje o a menos de la mitad. Hoy por hoy no están entrando todos los días 1.700 personas, son menos. Hay un problema de coordinación.

-En Europa los vuelos especiales parten solamente desde España

-No. Vinieron y van a venir aviones de Lufthansa, de Air France, de Iberia, de Air Europa, todas las que están habilitadas lo están haciendo.

