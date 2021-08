Oscar Parrilli habló del cumpleaños en Olivos: “Hay que hacer un llamado de atención a los que están al lado del Presidente para no cometer estos errores”

No sólo la oposición expresó su postura crítica respecto a la foto que se filtró del presidente Alberto Fernández, en la que se lo ve celebrando el cumpleaños de su esposa Fabiola Yáñez en la Quinta de Olivos hace más de un año atrás, junto a varias personas y en el marco de las restricciones a las reuniones sociales por la pandemia. También emitió su postura dirigentes del oficialismo, pero una de esas voces críticas llamó la atención: el senador nacional Oscar Parrilli, estrecho colaborador de la vicepresidenta Cristina Kirchner y presidente el Instituto Patria: “Hay que hacer un llamado de atención a los que están al lado del Presidente para no volver a cometer este tipo de errores” , advirtió.

“El presidente ha cometido un error y hay que hacer un llamado de atención a los que están a su lado para no volver a cometer este tipo de errores”, fue la frase que expresó Parrilli en Radio Con Vos en la tarde de este viernes, apenas horas antes de que Alberto Fernández hiciera una nueva aparición pública.

“¿Ustedes tienen autoridad moral después de esto?”, preguntó el periodista Alejandro Bercovich. “Sin ninguna duda, ¿por qué no?” , afirmó el funcionario oficialista. “Fue un error involuntario”, señaló en relación a la contradicción entre las medidas de restricción a las reuniones sociales que tomó hace más de un año atrás y la foto que se viralizó ayer.

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, había admitido en horas de la mañana que las fotos de la fiesta en el comedor de la Quinta de Olivos que se conocieron esta semana son reales y fueron tomadas el 14 de julio del año pasado, día del cumpleaños de la Primera Dama Fabiola Yáñez, en medio de la cuarentena estricta que regía por el coronavirus en la Argentina.

“Es evidente que hubo un descuido, se cometió un error, no debería haber ocurrido. Fue un evento social que no debería haber ocurrido”, reconoció Cafiero en diálogo con Gustavo Sylvestre en Radio 10. “Creo que ya dio las explicaciones el Jefe de Gabinete al reconocer que fue un error” , insistió Parrilli al respecto.

La celebración del cumpleaños de Fabiola Yáñez se realizó en Olivos el el 14 de julio del 2020

En sus declaraciones, el senador nacional -el último jefe de la AFI de Cristina Kirchner- insistió que no tuvo comunicación con ninguna persona del Gobierno y descartó la posibilidad de que el escándalo que se generó en torno a la fotografía filtrada pueda tener algún tipo de impacto negativo en la gestión de Alberto Fernández. “No me parece que esto tenga efectos sobre el Gobierno. Este fue un error y no pasa de esto”, comentó este viernes.

Quien también habló de un “error” fue Victoria Tolosa Paz, principal precandidata a diputada nacional por el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. “Esa foto no solamente es un error, también es algo que no tendría que haber ocurrido”, expresó hoy Tolosa Paz en Mar del Plata. “Cuando uno se equivoca, hay que pedir perdón y eso es lo que ocurrió esta mañana temprano. Y nosotros no solamente adherimos a esas palabras, también creemos que es así: hay que pedir perdón cuando uno se equivoca”, explicó en relación a las declaraciones realizadas en las primeras horas del día por Cafiero.

La foto del festejo de cumpleaños en la Quinta de Olivos causó repudió entre los opositores, pero también entre las personas afines al Frente de Todos. Uno de ellos es el periodista Víctor Hugo Morales, quien se mostró enojado por el evento social del que participó Alberto Fernández mientras regía el aislamiento preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus.

El senador nacional Oscar Parrilli.

“Normalmente cuando ponemos audios de ellos (la oposición) son sus mentiras, sus visiones sesgadas, sus disparates, su persecución. Esta vez tienen razón, esta vez no se les puede decir absolutamente nada”, sintetizó hoy en su editorial de su programa “La Mañana” por AM 750, que arrancó con la reproducción de la noticia que está sacudiendo la agenda política nacional.

El fiscal federal Ramiro González incorporó este viernes a la investigación de las visitas a Olivos la foto en donde se ve al presidente de la Nación celebrando el cumpleaños de su esposa junto a un grupo de diez personas e intimó a la Casa Militar de la Presidencia a que entregue la lista de entradas y salidas de visitas, oficiales y de carácter privado, de las persona que concurrieron el 14 de julio del 2020. Al mismo tiempo, el fiscal reclamó que hasta ahora no se le enviaron la documentación que ya había solicitado de las visitas anteriores y se lo remitan en cinco días sin postergaciones.

“Se deja constancia que a través de distintos medios de comunicación se ha difundido una fotografía aparentemente tomada en el interior de la Residencia Presidencial de Olivos, el 14 de julio del 2020, en la cual lucen fotografiados el Sr. Presidente de la Nación, Dr. Alberto Fernández y la Primera Dama Fabiola Yañez junto con otras diez personas, celebrando el cumpleaños de la Primera Dama. Para una mejor ilustración, se agrega a continuación la imagen aludida”, sostuvo el acta al que accedió Infobae en donde se veía la foto que ilustra esta nota.

