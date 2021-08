La DAIA advirtió que “ahora Vahidi va a poder circular y perpetrar otros atentados terroristas por todo el mundo”

El presidente de la DAIA, Jorge Knoblovitz, repudió el nombramiento de Ahmad Vahidi como nuevo ministro del Interior de Irán

Jorge Knoblovits, presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (DAIA), expresó nuevamente su repudio por la designación de Ahmad Vahidi, quien tuvo un rol clave en el atentado a la AMIA, como ministro del Interior del nuevo gobierno de la República Islámica de Irán. En ese sentido, el dirigente advirtió con duras palabras sobre las posibles consecuencias del nombramiento en el ámbito internacional.

“ Vamos a tener otro terrorista dando vueltas por el mundo porque la consecuencia no deseada de esto es que va a tener inmunidad diplomática y va a circular por el mundo como ya pasó hace algunos años cuando circuló sin inmunidad por Bolivia, Venezuela y no sabemos por qué otros países”, alertó el presidente de la DAIA, quien dijo además que Vahidi ahora podrá moverse libremente por cualquier país a pesar de que sobre él rige una alerta roja de Interpol.

“Ahora sí va a poder circular y perpetrar otros atentados terroristas por el mundo porque no nos olvidemos que no fueron seis personas iraníes las que perpetraron (el atentado a la AMIA) sino fue un Estado al que pertenecían seis funcionarios que están imputados. No es un tema menor”, advirtió Knoblovits en diálogo con AM 1110.

Al respecto, el presidente de la Delegación explicó que en condiciones normales y con la alerta roja en su contra, Vahidi debería ser detenido cuando salga de Irán. Sin embargo, indicó que al ser el nuevo ministro del Interior de su país, su situación cambia favorablemente. “Debiera ser detenido siempre y cuando no circule con inmunidad diplomática porque tiene la protección de la Convención de Viena. Por eso es preocupante que pueda seguir circulando. Por eso no es un tema menor que sea ministro del Interior. Llama la atención que siga circulando por el poder de Irán”, agregó.

El dirigente además se refirió al comunicado de la Cancillería argentina, en el que el gobierno de Alberto Fernández también repudió el nombramiento de Vahidi, y aseguró estar de acuerdo.

Ahmad Vahidi, uno de los acusados del atentado a la AMIA, fue designado como nuevo ministro del Interior de Irán

“Si es una afrenta o no para la Argentina es un tema menor. Irán es un es Estado que está integrado en general por jefes que tienen como precepto la judeofobia o la negación del holocausto. Fuera Vahidi u otro era parecido. Lo que pasa es que Vahidi es uno de los perpetradores del atentado. En este sentido me parece interesante el comunicado de Cancillería repudiando ”, expresó.

Knoblovits también se refirió a la figura del flamante ministro del Interior iraní y el retroceso que significa el nombramiento para el país islámico. “Vahidi forma parte de la vieja escuela (...) que proponía casi el aislamiento de Irán y volcar todos los recursos del país a una idea masterplan que tienen del terror, la negación. Estas cosas que la teocracia puede hacer y un gobierno casi feudal y homofóbico”, criticó.

Finalmente el dirigente reiteró el reclamo para esclarecer el atentado y dijo que el pedido de justicia tanto del ámbito judicial como político tienen que estar articulados. “Lo jurídico está atornillado a la causa AMIA y a las alertas rojas que determinó el juez (Rodolfo) Canicoba Corral y que siguen vigentes. El único que puede eliminar esas alertas rojas de Interpol es el juez argentino. Fue lo que se discutió y pudo haber pasado cuando se firmó el memorándum de entendimiento con Irán pero no prosperó porque el juez se opuso ”, explicó.

En ese sentido, añadió: “Otro es el reclamo político. Argentina hasta el año 2011 hacía todos los años en la Asamblea General de Naciones Unidas y que en ese momento dejó de hacerlo hasta el año pasado que el presidente Alberto Fernández vía zoom lo hizo nuevamente, un reclamo de justicia en la causa AMIA”.

