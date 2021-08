Facundo Moyano renunció a su banca en la Cámara de Diputados y rompió con el Frente de Todos

Facundo Moyano renunció en la tarde de este jueves a su banca en la Cámara de Diputados de la Nación y lo comunicó a través de una carta que publicó desde su cuenta de Twitter. Además, tomó la decisión de romper con el oficialista Frente de Todos . “Voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público”, señaló en el texto.

Facundo Moyano publicó su renuncia en Twitter

Facundo Moyano, nacido el 25 de diciembre de 1984, ocupaba su lugar en el Congreso de la Nación en esta última ocasión desde el 10 de diciembre de 2019 y su periodo vencía el 9 de diciembre de 2023. Lo hacía en representación de la provincia de Buenos Aires y por el Frente de Todos, frente político con el que además rompió también a partir de hoy.

Facundo, hijo de Hugo Moyano, fue sindicalista hasta el momento de iniciar su etapa como diputado. Entre sus últimas iniciativas, presentó un proyecto de ley que estatiza los peajes y el mantenimiento de las autopista Panamericana y del Acceso Oeste -dos de las vías más lucrativas de la Argentina- y pone su administración a cargo de una nueva empresa de mayoría pública y con participación privada y del sindicato. Se trata de dos concesiones que fueron renegociadas por el gobierno de Mauricio Macri y están bajo la mira tanto de la Casa Rosada como de la Justicia, donde hay una causa en trámite.

La propuesta de estatización, a la que accedió Infobae, fue presentada por el hijo del camionero Hugo Moyano el mes pasado en la Cámara baja, tiene estado parlamentario y ya fue girada a tres comisiones: la de Obras Públicas, la de Transportes y de Presupuesto y Hacienda. Sin embargo, desde los ministerios involucrados dijeron desconocer su contenido y admitieron que no fueron consultados. El legislador fue contactado por este medio para conocer detalles de su iniciativa, pero declinó hacer comentarios.

La última jura de Facundo Moyano, el 10 de diciembre de 2019

La carta completa de Facundo Moyano

Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de Diputados.

Mi ideal es una Argentina con pymes, comercios e industrias que generen empleo y hoy considero que puedo contribuir mejor a eso fuera del Congreso. No podemos conformarnos con un país que tiene un índice de pobreza de más del 40% y una informalidad laboral del 50%, frente a un mercado que no genera empleo formal hace más de diez años. Como peronista que lucha por la movilidad social ascendente, voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público, porque no puede haber justicia social si hay argentinos sin trabajo o argentinos con trabajo y sin derechos.

En estos casi 10 años como diputado presenté cientos de proyectos para proteger a los trabajadores y garantizar más derechos y también numerosas iniciativas para mejorar la seguridad vial. Proyectos para crecer, que deseo mis compañeros legisladores hagan valer y puedan sacar adelante.

Agradezco a los trabajadores por todo su apoyo, especialmente a los de Sutba y a la juventud Sindical, que me dieron su confianza y me impulsaron para que los representara en el Congreso. Siempre con Ustedes. Facundo.

