Horacio Rodríguez Larreta y María Eugenia Vidal respaldaron la participación de Macri en la campaña de Juntos por el Cambio: “Sin dudas tiene que estar”

Mauricio Macri se sumará a la campaña de María Eugenia Vidal en la Ciudad de Buenos Aires (NA)

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la primera candidata a diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, aguardan que Mauricio Macri cumpla con el aislamiento obligatorio luego de su regreso a la Argentina para que se sume a la campaña de Juntos por el Cambio. Por el momento, el ex presidente estará limitado a participar de actividades proselitistas en territorio porteño.

Tras 43 días en Europa, Macri llegó al país este lunes al mediodía en un vuelo de Iberia. Su arribo coincide con el inicio de la campaña electoral de cara a las PASO del 12 de septiembre aunque deberá transitar los próximos seis días aislado en su casa de la localidad bonaerense de Acassuso, según la normativa dispuesta por gobierno de Axel Kicillof. La semana próxima el ex jefe de Estado podría sumarse a las actividades de campaña: su equipo ya está coordinando la agenda con la gente de Vidal.

La presencia de Macri en la campaña cuenta con el aval de Larreta, quien ayer por la noche resaltó que “fue el que inició muchas de las transformaciones que hoy la gente valora tanto”.

En Juntos por el Cambio hay diferencias con respecto al ex presidente: hay quienes opinan que será importante para reforzar el voto en algunos distritos importantes del país, pero también los que alertan sobre el efecto perjudicial debido a la imagen negativa de Macri que surge de las encuestas. En diálogo con Romina Manguel (por A24) al ser consultado sobre si la figura del ex mandatario es “piantavotos”, el jefe de Gobierno porteño repreguntó: “¿Cómo no va a participar Macri en la campaña?”. “Sin dudas tiene que participar en la campaña de Capital” , agregó marcándole el perímetro. En efecto, Macri no intervendría en actividades de la provincia de Buenos Aires donde el segundo de Larreta, Diego Santilli, se enfrenta en la interna de JxC al radical Facundo Manes.

En referencia a los comicios presidenciales de 2023 y en respuesta a Emilio Monzó, quien en reiteradas oportunidades opinó que tanto Macri como Cristina Kirchner deberían “jubilarse”, manifestó: “Todos los expresidente tienen derecho a postularse a presidente de nuevo. No se le puede prohibir a nadie que participe en política”.

Mauricio Macri junto a su hija Antonia, en Madrid (Federico Chain)

Con el respaldo de Larreta, María Eugenia Vidal confirmó que ya se comunicó con el ex jefe de Estado. “Le pedí a Mauricio que me acompañe en la campaña cuando termine su cuarentena” , expresó este lunes a última hora en declaraciones al programa La Rosca (Todo Noticias). “Mis equipos se están comunicando con los suyos para coordinar agendas y que pueda sumarse”, indicó la precandidata a diputada nacional.

Un mes y medio atrás Macri viajó a Madrid, España, para presentar su libro y luego estuvo en Zúrich, Suiza, para cumplir con sus tareas como presidente de la Fundación FIFA. Su partida del país se produjo dos días después de una reunión a solas con Rodríguez Larreta en su casa, donde superaron sus diferencias sobre las principales candidaturas y habrían acordado el rol de cada uno en esta etapa. Cuando llegó a Europa, difundió un comunicado en el que fijó su posición en JxC: “Soy una persona de consulta desde mi experiencia, pero no peleo lugares ni me meto en discusiones internas”. El diálogo con el jefe de Gobierno porteño se mantuvo durante las últimas semanas, aunque fue este último quien lideró las gestiones para acordar las listas de candidatos en Capital y Provincia de Buenos Aires donde impuso a Vidal y Santilli al frente de las nóminas en ambos distritos luego de haber logrado los renunciamientos de Patricia Bullrich y Jorge Macri a competir con listas propias en las PASO.

Algunos dirigentes de JxC deslizaban que habría acordado con Rodríguez Larreta estar fuera del país para no interferir en la negociación de las postulaciones, mientras que otros afirmaron que aprovechó que le habían cancelado el viaje de regreso para tomarse vacaciones. Su círculo más íntimo desmintió esas versiones y sostuvo a Infobae que tuvo “el mismo problema que miles de argentinos”. Más de la mitad de los días que estuvo en el exterior, Macri lo hizo en condición de “varado”.

