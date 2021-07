Entrevista a la reemplazante de Reutemann: llega al Senado con proyectos de mayor autonomía a las provincias y dice que Alberto Fernández fue “una desilusión”

Alejandra Vucasovich camina junto a Carlos Reutemann: ahora llegará al Senado de la Nación para reemplazarlo

Con más de 40 años de militancia política, Alejandra Vucasovich llegará esta semana al Senado de la Nación en reemplazo del fallecido Carlos “Lole” Reutemann. De extrema confianza del ex corredor, asegura que tuvo oportunidades para ser diputada nacional pero que prefirió ocupar cargos provinciales porque es “una enamorada de Santa Fe”.

En diálogo con Infobae, Vucasovich explicó que hasta 2019 fue la presidenta del bloque del peronismo federal que forma parte del interbloque de Juntos por el Cambio en la legislatura provincial, e incluso fue consul honoraria del litoral -hasta el 2006- de la desaparacida Unión Estatal de Serbia y Monetegro. De esa experiencia extrajo una idea que hasta hoy mantiene: un referéndum para que las provincias del centro sean más autónomas.

- ¿ Usted es de raiz peronista pero hoy está en Juntos por el Cambio?

Si, exactamente, formo parte del Peronismo Federal que a partir de 2008, con la irrupción de la resolución 125, se incorporó a lo que en la provincia se denominó Unión Pro Federal, que luego de los cambios de nombres hoy se llama Juntos por el Cambio.

- ¿Su último cargo público fue en la legislatura provincial?

Sí, fui diputada provincial hasta 2019. Era la presidenta del bloque del Peronismo Federal que formaba parte del interbloque de Cambiemos.

- ¿Se imaginó alguna vez, cuando figuraba como suplente, que iba a ocupar un cargo en el Senado de la Nación?

No, la verdad que no, hace 40 años que estoy en la política. Algunas veces en cargos y otras afuera, pero esto no lo esperaba y menos en estas circunstancias. Lole era un amigo y para mí es un honor aunque sea por cuatro meses -N del R: termina su mandato en diciembre de este año-

¿Planea renovar su banca?

Voy a colaborar con los que van a ser los candidatos de Juntos por el Cambio, que en la provincia tiene una interna muy amplia -hay cuatro candidatos-, ya que es fundamental porque Santa Fe pone en juego las tres bancas y la premisa número uno es ganar sí o sí para cambiar el lugar de Carlos, de un senador, por dos.

- ¿Y cómo se va a posicionar dentro del Senado?

Voy a sostener el bloque Santa Fe Federal, y desde ahí integraré el interbloque de Juntos por el Cambio. Ya me están mandando los proyectos porque es llegar, sentarse y trabajar.

- Nunca participó de una elección por un cargo nacional, ¿por qué?

Soy una fanática de mi provincia. Nací en una localidad cercana a Rosario que se llama Máximo Paz y a los 17 años me vine a estudiar a Rosario;desde entonces voy y vengo. Acompañando a Reutemann en dos oportunidades, tuve la opción de ser candidata a diputada nacional pero siempre pedí quedarme en mi provincia. Me gusta estar acá y defender los intereses de Santa Fe.

- ¿Usted fue cónsul de Serbia y Montenegro?

Si, soy descendiente de montenegrinos y entre 1999 y 2006 fui cónsul honoraria del literoral hasta la separación de Montenegro; en ese momento renuncié y volví a la política.

- La separación de Serbia y Montenegro fue por un plesbicito, ¿usted quiere copiar esa idea para las provincias del centro del país?

Recorrí mi provincia defendiéndola, siempre el gobierno central absorbe todo y nos manda migajas. Las provincias productivas como Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Entre Ríos aportan mucho y reciben muy poco. Podemos tener la autonomía y está previsto en la Constitución del 94. Contribuimos a la administración central pero dejennos administrarnos a nosotros. ¿Por qué los santafesinos tiene que estar en la pobreza? Que nos permitan crecer. Tenemos que romper con la hegemonía central porque lo único que hace es llevarse y que no vuelva nada. Con la 125 nos echaron. Por qué no contener a los peronistas que creemos que la base de nuestra provincia es la producción y nos atacaron para alimentar un estado bobo.

-¿Usted propone que se coparticipen las retenciones?

Muy poca gente lo sabe pero Reutemann con la 125 decía que no entendía que Kirchner, que había defendido tanto las regalías petroleras, no considerara que las retenciones a un producto que era el alma de la zona centro del país se las tenía que quedar la Nación. Cómo puede ser que no comprenda que si están las regalías al petróleo, las retenciones a la soja son lo mismo... es el petróleo verde de la zona centro.

-Usted se opuso al gobierno de Cristina Kirchner ¿Qué opinión tiene del de Alberto Fernández?

Al principio pensamos que Alberto Fernández iba a tener más independencia, que iba a ser un gobierno más amplio y más dialoguista, que la lapicera le iba a dar el poder. Pero vemos la contradicciones, que lo llaman por teléfono y cambia de posición... Queremos que le vaya bien pero se alejó de la gente. Claramente la lapicera está en otro lado. Tomó decisiones que no hacen bien, este país necesita dólares y cierra las exportaciones. La Argentina tiene que ser más abierta porque el que se cierra, pierde. Entendemos la necesidad de los planes sociales, pero si matamos a la gallina de los huevos de oro va a ser muy difícil.

En este contexto, Alberto Fernández terminó siendo una desilusión porque creíamos que estaba para armonizar, para cerrar la grieta y fue todo lo contrario. O no puede o no quiere, pero no lo hace.

-¿Vicentín fue la 125 de Alberto Fernández?

El caso Vicentín no fue tan ruidoso y lo pudimos parar a tiempo porque ya teníamos gimnasia para reaccionar, pero fue muy fuerte. Se utilizó políticamente para mirar y vivir para atrás, siempre la culpa la tiene el que se fue; es momento de que asumamos los errores. Impusieron un discurso en donde la gente común piensa que el Banco Nación le daba lo que no le tenía que dar a Vicentín y hay un montón de temas técnicos, que hacen a las empresas exportadoras, que la gente no sabe y que son muy difíciles de explicar. La importancia de Vicentín para el norte de la provincia es muy grande, esa gente se vio atacada y el pueblo se levantó igual que con la 125.

-¿Va a participar de la sesión de manera presencial? Reutemann pedía muy poco la palabra, ¿usted tendrá un rol más activo?

Creo que el hecho de estar con un bloque me va a dar derecho de estar presencial en casa sesión y lo voy a hacer. Soy más participativa que el Lole y ya tengo proyectos en marcha, espero estar a la altura de la circunstancias ya que para mí es un honor y es muy difícil ir a un lugar como el que ahora me toca ocupar.

-¿Qué proyectos?

Son iniciativas que apuntan a devolver fondos de la provincia, a que la Santa Fe pueda disponer de los recursos y administrarlos.

- ¿Cómo cree que será su relación con Cristina Kirchner?

A la ex Presidenta le toca pesidir y a Alejandra Vucasovich ser senadora. Seguramente no me registra y no sabe quien soy, y está bien que sea así, pero espero que reine el respeto mutuo.

