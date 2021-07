Larreta se puso al frente del armado electoral en todo el país: Amalia Granata será candidata a senadora por el PRO en Santa Fe

Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich con los candidatos del PRO en Santa Fe, Federico Angelini y Amalia Granata

Horacio Rodríguez Larreta se puso al hombro el armado electoral en todo el país y su primer resultado lo acaba de obtener en la provincia de Santa Fe, un distrito clave que afrontará los comicios de renovación parlamentaria con muchas incógnitas políticas luego de la muerte de fuertes referentes locales como el peronista Carlos Reutemann y el socialista Miguel Lifschitz.

Este jueves, el jefe de Gobierno y Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, presentaron al diputado Federico Angelini y a la legisladora provincial de Somos Vida Amalia Granata como los candidatos a senadores nacionales que enfrentarán en las PASO a tres listas de la UCR para definirán quiénes competirán en las elecciones legislativas de noviembre próximo en Santa Fe, que representa casi al 9% del padrón electoral nacional.

La lista de diputados del PRO local será encabezada por Luciano Laspina, quien aspira a un nuevo mandato en la Cámara baja y es considerado decisivo para pilotear los temas económicos desde su banca.

Angelini, diputado nacional y vicepresidente del PRO nacional, es un rosarino de 44 años cuya postulación como senador fue bendecida primero por Mauricio Macri y luego por Rodríguez Larreta y Bullrich. En las PASO del 12 de septiembre, competirá junto con Granata contra tres listas de la UCR: una tendrá a Mario Barletta, ex intendente de Santa Fe, como precandidato a diputado nacional y a la periodista Carolina Losada para liderar la nómina de senador nacional; otra propone a José Corral, ex presidente de la UCR y ex intendente, como candidato a senador y el concejal del PRO Roy López Molina y Lucila Lehman, de la Coalición Cívica, al frente de la lista de diputados, y una que postula a Maximiliano Pullaro, diputado provincial y ex ministro de Seguridad, respaldado por Martín Lousteau, como postulante a una banca en el Senado Nacional y que en las próximas horas podría confirmar la incorporación de Gabriel Chumpitaz, actual diputado provincial del PRO que en su perfil de Twitter se define como “Equipo Patricia Bullrich Presidente 2023″.

José Corral encabezará una lista de la UCR en las PASO de Santa Fe

La incorporación de Granata, una mediática que irrumpió en la política en 2019 en representación de los grupos que militaron contra la Ley del Aborto, tiene que ver con la idea de ampliar los límites de Juntos por el Cambio y su llegada se aceleró luego de los reacomodamientos que se produjeron en el PRO santafesino a partir de la negativa de Miguel Del Sel a convertirse en candidato para las próximas elecciones.

“Granata nos permitirá aumentar el volumen que tiene Juntos por el Cambio y convertirnos en un espacio más amplio, como quiere Horacio (Rodríguez Larreta). Aporta no sólo un voto vinculado con los grupos provida, celestes, sino que tiene una inserción más territorial en sectores de bajos recursos a los que no llegamos tan fácilmente”, reconoció a Infobae uno de los armadores electorales de JxC en Santa Fe.

En la primera elección en la que participó, en 2019, Granata obtuvo unos 300 mil votos al frente de una agrupación que hizo campaña en contra del aborto y que se convirtió en la tercera fuerza en la Legislatura santafesina (con el 15% de los sufragios) gracias a los seis diputados de su lista que resultaron elegidos.

Luego de haber sido la sorpresa en las PASO de Santa Fe, en las que obtuvo 146.665 votos y fue la tercera candidata más votada, en las elecciones generales de la provincia quedó también en tercer lugar detrás de Lifschitz (39%), del Partido Socialista, y de Leandro Busatto (17%), del peronismo, e incluso le sacó 3 puntos de ventaja al candidato de Cambiemos, Gabriel Chumpitaz (12%).

Carolina Losada y Mario Barletta, con otros candidatos de la UCR Santa Fe

Sin embargo, a menos de un año de su asunción legislativa, Granata se peleó con los colegas de bancada y decidió formar un bloque unipersonal en la Legislatura que se llama Somos Vida Santa Fe. Por entonces ya estaba en diálogo con referentes de Juntos por el Cambio y del liberalismo de José Luis Espert.

Las elecciones santafesinas de este año unificarán los comicios locales, en los cuales deben elegirse 210 concejales, 14 intendentes y 306 presidentes comunales, con las nacionales, donde estarán en juego 3 bancas de senador (que hoy ocupan Roberto Mirabella, María de los Ángeles Sacnun y Alejandra Vucasovich, reemplazante de Reutemann) y 9 de diputados nacionales que finalizan su mandato el 10 de diciembre.

Santa Fe es uno de los distritos electorales más importantes del país. Tiene cerca de 3 millones y medio de habitantes, de los cuales votan 2 millones y medio. Fue gobernada por el socialismo durante 12 años hasta que en las elecciones de 2019 fue elegido gobernador el peronista Omar Perotti, ex senador nacional y ex intendente de Rafaela, con el 42,31% de los votos, seguido del socialista Antonio Bonfatti, del Frente Progresista Cívico y Social, que obtuvo el 37,91%, y el radical José Corral, de Cambiemos, con el 19,78%.

Es la misma provincia en la que Juntos por el Cambio apuesta a crecer en 2021 y a gobernar en 2023, ya sin la presencia de dos figuras con un fuerte predicamento durante muchos años como Lifschitz y Reutemann. Y lo hará estrenando un diseño político que lleva la impronta de un Rodríguez Larreta que, tras el acuerdo en el PRO porteño, da señales de que se comprometerá con el armado electoral en todo el país.

SEGUIR LEYENDO: