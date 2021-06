Salta: una concejal convocó a jóvenes a que presenten proyectos y ofreció un premio motivacional de 10 mil pesos

La concejala Correa presentó varios proyectos ante el pleno del parlamento municipal

Candela Correa, concejal de la ciudad de Salta, presentó una iniciativa para que jóvenes presenten proyectos relacionados a políticas públicas. El autor de la idea más innovadora se llevará un premio de 10 mil pesos, según la propuesta que promocionó en sus redes sociales, después que no avanzara en el debate parlamentario municipal por la falta de acuerdos políticos en la capital provincial.

En dicho municipio existe la iniciativa de “Concejal por un día” que permite que los ciudadanos se acerquen al Concejo Deliberante a presentar sus ideas. Sin embargo, por la pandemia, quedó trunco y no hubo consenso para encarar alternativas que les permitiera a los jóvenes acercar sus ideas. Ahora la edil decidió encabezar personalmente la convocatoria para que sean ellos los que tengan la posibilidad de exponer sus proyectos.

La concejal Correa, en una las últimas sesiones en el Concejo Deliberante

“Este proyecto ya existe, pero desde año pasado no se viene haciendo por el tema de la pandemia, por eso es que propuse hacerlo de manera virtual, pero todavía ese proyecto no avanzó”, explicó Candela Correa. En declaraciones a medios locales, Correa manifestó: “Quiero abarcar a este sector, realmente creo que es importante poder escuchar a los jóvenes, sus ideas, poder acompañarlos, motivar a que se puedan involucrar en la política y acuerden políticas públicas para poder beneficiar al pueblo salteño, a nuestra querida ciudad”.

Según indicó Correa ya son varios los inscriptos: “Ellos van a defender su proyecto, van a hacer un discurso donde van a contar por qué quieren ser concejales por un día, qué es lo que harían ellos siendo concejales, qué temas le gustaría que se aborden”.

En la convocatoria que publicó en su perfil de redes sociales -donde es muy activa tanto en temas políticos como también personales y laborales- la concejal convocó: “Animate a ser parte de este cambio, compartí tus proyectos, tus ideas serán escuchadas para poder hacer realidad cada propuesta! Juntos podemos aportar y mejorar nuestra querida ciudad”.

La concejal Correa tiene previsto competir también en las próximas elecciones

Precisó que “cada persona que participe como “concejal por un día” estará en nuestras oficinas, con0cerá a fondo el trabajo, lo acompañaremos, y se le entregará un certificado de reconocimiento por la participación. El proyecto más innovador tendrá un premio”. Correa, que difundió dos números de WhatsApp para que los interesados se anoten, destacó que la iniciativa apunta a jóvenes a partir de los 16 años.

Defensa ante las críticas

La edil que integra el Frente Plural, resaltó que va a otorgarles a cada uno de los jóvenes “un reconocimiento de participación y al proyecto más innovador lo voy a premiar con 10 mil pesos”. “Es simplemente para poder motivar a que se sumen más jóvenes, va a ser una experiencia muy linda”, remarcó.

Tras presentar su propuesta, Correa reveló que le llegaron comentarios “que decían que con esto querían robar proyectos”. “La verdad que no es ese el fin, si algún vecino nos viene a comentar alguna problemática y nosotros trabajamos sobre esa problemática no es robarle un proyecto, es buscarle una solución”, sostuvo.

Candela Correa integra el Frente Plural de Salta

“Acá estamos trabajando articuladamente y también estamos para legislar y escuchar a los jóvenes. Entonces que los jóvenes nos cuenten qué es lo que ellos quisieran hacer. De igual forma, si sale un proyecto, saldrá a nombre del autor, se va a hablar en la sesión sobre la persona que lo presentó”, explicó la concejal salteña al medio La Yapa Salta.

Candela Correa tiene 28 años y es mamá de dos chicos. Cuenta con casi 100 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde además de su rol como edil, se presenta como profesora de una modalidad llamada Ritmo Fitness. A partir de esa popularidad logró su desembarco en la política: asumió como legisladora en diciembre de 2019, y asegura seguir los lineamientos políticos del gobernador Gustavo Sáenz.

“La política necesita gente más transparente”, opinó la concejal en declaraciones al programa radial Rosario de Lerma. En más de un año de gestión dice haber presentado 50 proyectos. Entre ellos uno para crear la Defensoría de la Infancia en el ámbito municipal: “ Es un proyecto muy importante para seguir acompañando a los niños y haciendo respetar sus derechos; es importante poder legislar para todos ”.

La concejal Correa, en una de las fotos que publicó en su perfil de Instagram

Correa buscará renovar su banca como concejal por otros dos años “para terminar de cumplir con mi objetivo con el que inicié aquí: tratar de pelear por los derechos de los niños”.

En la última presentación en redes sociales antes de la convocatoria para los jóvenes, Correa estuvo en La Ciénaga, en un encuentro que impulsa la organización Techo, que se dedica a la construcción de viviendas sociales para familias que están en emergencia habitacional. En ese encuentro, antes de entregar una de las viviendas, la concejala le planteó a una mujer con sus hijos que “las casas siempre marcan una historia, un antes y un después. Que esta sea una nueva etapa, que sigan progresando”.

El nombre de Candela Correa había surgido con fuerza el año pasado cuando se produjo una polémica en torno a un supuesto pedido de dos legisladoras salteñas que exigieron que la representante popular modificara su manera de vestir al llevar adelante sus funciones: “Que se tape más”, solicitaron.

Candela Correa además de su carrera política tiene una intensa actividad en redes sociales

En ese momento, aunque evitó dar los nombres de las colegas que presentaron el reclamo, solo aportó la precisión de que con una de ellas comparte “el mismo lineamiento político”. “Se lo aguantaron una semana y se dio la oportunidad de decir: ‘Bueno, es momento de taparse, de cambiar’. Yo lo sentí así, como una presión. Y no puedo quedarme callada”, afirmó Candela Correa.

“Al trabajar estoy vestida normalmente. Una cosa es que me pueda poner un vestido ajustado hasta la rodilla, sentirme bien, sexy, que lo hago para verme bien yo, y no le estoy faltando el respeto a nadie. No voy en biquini: voy con pollera, remerita y saquito. Si hace calor, uso un vestido con mangas largas”, se defendió la dirigente, y razonó: “No tenés que tener un determinado perfil para ser concejal. ¿Por qué? Si hay un montón de personas que se tapan del cuello hasta los pies y nos roban a dos manos. Dejemos la hipocresía de lado”.

Correa buscará renovar su banca como concejal

