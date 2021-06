El Gobierno advirtió por los viajes al exterior y hoy denunciarán penalmente a quienes violaron la cuarentena

Directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano

En medio de la segunda ola de contagios y con el plan de vacunación avanzando a un ritmo más lento que lo esperado, el Gobierno advirtió que este “no es el momento indicado para viajar”, mientras se prepara para denunciar penalmente a los 287 ciudadanos que violaron la cuarentena al regresar del exterior.

Así lo expresó la directora nacional de Migraciones, Florencia Carignano, quien anunció, además, que el Ejecutivo está analizando diferentes medidas a tomar en el futuro para “retrasar lo más posible la llegada de la variante Delta”.

“Las personas que viajan en pandemia saben que hay un riesgo. Desde el Estado Nacional, nosotros lo que recomendamos es no viajar. Yo no hablo en particular de nadie, hablo en general. A cualquier persona que me pregunta, yo le digo que no me parece el momento indicado para viajar”, remarcó.

Durante una entrevista para el programa Intratables, en el canal América, la funcionaria anticipó que “seguramente, el jefe de Gabinete (Santiago Cafiero), que es el que coordina todas las acciones, por supuesto junto con el ministro del Interior (Eduardo “Wado” de Pedro) y con el Presidente (Alberto Fernández), que es quien tiene la última palabra, van a tomar decisiones para proteger a todos los argentinos que nos queremos vacunar y llegar a la felicidad” .

Ante la consulta de los periodistas que estaban en el estudio, Carignano aclaró: “Yo no digo que lo que vaya a haber sea un cierre de fronteras, pero sobre la mesa hay muchas opciones que se están evaluando y nos estamos fijando qué pasa en el mundo. Países como Francia, Israel y Chile, que está cerquita, les prohíben a los propios ciudadanos salir del país, para hacerlo tienen que pedir un permiso” , ejemplificó.

Actualmente, el aeropuerto de Ezeiza es uno de los pocos ingresos al país que permanecen habilitados

En esta línea, la directora de Migraciones argumentó que, si bien “en Francia ahora ya están abriendo porque está llegando el verano europeo y todos sabemos que cuando pasa eso, de repente se terminan todos los problemas y se abren las fronteras, hasta hace poco tenías que tener una razón impostergable” para poder viajar al exterior.

“Yo sé que estamos haciendo y vamos a seguir haciendo todos los esfuerzos necesarios para retrasar lo más posible la llegada de la variante Delta, porque no somos ingenuos y sabemos que mientras haya circulación del virus, la cepa puede llegar a entrar porque no hay ningún país exento”, agregó.

Estas declaraciones se dan en la previa de la denuncia penal que las diferentes delegaciones que tiene Migraciones en las provincias realizarán contra aquellos ciudadanos que violaron el aislamiento al regresar del exterior.

Al respecto, Carignano precisó que la lista de los 287 infractores surgió a partir de que personal de Migraciones se presentó “en los domicilios en los que debería haber gente en aislamiento, pero en el 40%, que es un promedio a nivel país, la persona no estaba haciendo lo que debía hacer”.

“Uno tiene que declarar obligatoriamente y bajo juramento en qué lugar va a realizar la cuarentena. Lo preocupante de esto es que hay gente que cuando llega a la Argentina dice ‘bueno, yo ya vengo con un PCR negativo, me estoy hisopando de nuevo en Ezeiza’... seguramente muchos de ellos vienen ya vacunados y piensan que es de efecto automático, cuando no lo es, y se confían, se relajan. Entonces, van a entregarles los regalos a los padres, van a visitar familiares y a los pocos días empiezan a manifestar síntomas. Esto es lo que dice el Ministerio de Salud”, cuestionó.

Asimismo, la funcionaria recordó que “las únicas personas exentas de hacer la cuarentena son aquellos diplomáticos que están en el ejercicio de sus funciones y tienen que comunicarlo a las autoridades, las misiones oficiales, o cuando los equipos salen a jugar en burbuja”.

“El resto, en todos los casos tienen que realizar los siete días de cuarentena. Es obligatorio y (si no lo cumplen) están violando el artículo 205 del Código Penal, que implica una pena de 6 meses a 2 años de prisión, de acuerdo con lo que considere el juez”, cerró.

