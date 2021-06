Emilio Monzó: “Alberto Fernández generó mucha confianza pero perdió una gran oportunidad”

Emilio Monzó: "“Alberto Fernández perdió una gran oportunidad”

El ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, aseguró que Alberto Fernández “perdió una gran oportunidad” luego de haber generado mucha confianza en la sociedad con su convocatoria inicial el año pasado a Horacio Rodríguez Larreta y a Axel Kicillof para enfrentar la pandemia del coronavirus de forma conjunta.

Según explicó el ex armador político de Juntos por el Cambio, “al igual que muchos argentinos” él también pensó que el Presidente iría “hacia el centro”. Sin embargo, esto no ocurrió y su postura se fue acercando más a la línea dura del kirchnerismo dentro del Frente de Todos. “A mí me sorprende el Alberto Fernández presidente”, reconoció Monzó, en una entrevista con Luis Novaresio, por América 24.

“Creo que perdió una gran oportunidad porque cuando él invita a Rodrígeuz Larreta y a Axel Kicillof nos generó mucha confianza, no solo por la incertidumbre que generaba el COVID-19, sino porque eso se iba a plasmar en algunas otras cosas” , explicó.

No obstante, Monzó reconoció que tiene una relación personal previa con el Presidente ya que fue su profesor en la Facultad de Derecho: “Yo rendí Penal con él y le tengo un respeto en ese sentido”.

Consultado sobre la tensión entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner en el ejercicio del poder, el ex intendente de Carlos Tejedor explicó que “no sabe” si “Cristina es Alberto o Alberto es Cristina”. Aunque aclaró que el verdadero problema del Gobierno es que está “mal articulado” porque se “loteó” horizontalmente.

Emilio Monzó, ex presidente de las Cámara de Diputados durante el gobierno de Mauricio Macri

Según su visión, los gobiernos de coalición se puede “lotear”, pero verticalmente: “Dale a Cristina el Ministerio de Producción y que la responsabilidad y la autoridad en ese Ministerio sea de Cristina. Pero si vos le das a Cristina el segundo, el tercero a Massa y el cuarto a no sé quién, el funcionario de turno no firma absolutamente nada, no toma decisiones porque tiene temor de la vigilancia que tiene el funcionario que tiene abajo”. En esa línea, detalló que el Gabinete tampoco tiene “ministros de volumen”, porque si un funcionario tiene prestigio y acepta el cargo pediría “tener autoridad”.

Monzó incluyó en la lista de “buenos ministros” al fallecido Mario Meoni y a su reemplazante en la cartera de Transporte Alexis Guerrera. También al ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Pero subrayó: “Me gustaría que tengan un perfil de más exposición. Pero los veo con mucha impotencia ante la sociedad”.

Por otro lado, a modo de autocrítica reconoció que los principales actores del sistema político argentino interpretan la democracia como una competencia y no como una negociación. “Por eso yo digo que reivindico la rosca”, dijo.

“En las elecciones nos abrimos, llegamos (al gobierno), creo que nos invade una impotencia en el manejo del poder y volvemos a ser intransigentes, y acudimos al marketing político para aludir al opositor las razones por las cuales vos no encontrás una solución. Esto le cabe tanto a Cristina como a Macri ”, afirmó.

Por último, reiteró su vocación de ser gobernador bonaerense en 2023 y negó las versiones de que intentará competir por fuera de Juntos por el Cambio.

“Yo soy fundador de Cambiemos, trabajé para esta estructura durante muchos años. Hoy estamos conversando bastante con Rodríguez Larreta, Santilli y Lousteau sobre las reglas de juego. Lo que estamos pidiendo es mucha amplitud. Creo que lo que más conviene es una gran PASO de la oposición ”, resumió.

