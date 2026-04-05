El papiro perdido de Empédocles en El Cairo: versos inéditos, percepciones antiguas y la reconstrucción de una filosofía esencial

El descubrimiento permite a los expertos acceder a un testimonio directo de la obra original de Empédocles, superando las fuentes fragmentarias anteriores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Treinta versos inéditos atribuidos a Empédocles salieron a la luz tras el hallazgo de un papiro de más de dos mil años en El Cairo, en una investigación liderada por expertos de la Universidad de Lieja. El acceso directo a estos textos originales permite explorar con mayor profundidad el pensamiento del influyente filósofo presocrático, cuya obra se conocía únicamente por citas de autores posteriores.

El descubrimiento de estos versos es relevante porque permite conocer, por primera vez, un testimonio directo y completo de la obra de Empédocles, uno de los pensadores fundamentales de la filosofía antigua. Gracias a este hallazgo, los especialistas pueden reconstruir conceptos claves sobre la naturaleza y la percepción tal como los formuló originalmente este autor, algo hasta ahora imposible por la fragmentación de los textos disponibles.

El papiro fue identificado entre los archivos del Instituto Francés de Arqueología Oriental en El Cairo por Nathan Carlig, papirologo de la Universidad de Lieja. Se trata de un fragmento del poema conocido como “Física”, la única copia conservada de esta obra esencial del siglo V a. C.

La edición, traducción y comentario de los versos inéditos, publicada junto a Alain Martin y Olivier Primavesi, aporta una novedad sustancial al campo de los estudios clásicos.

Los versos están centrados en la teoría de los efluvios de partículas y la percepción sensorial, con especial atención al fenómeno de la visión. El análisis detectó conexiones directas con pasajes de Plutarco, así como vínculos con textos de Platón y Teofrasto.

Además, la investigación señala ecos de Empédocles en autores como Aristófanes y Lucrecio, y destaca su papel como precursor en el diálogo con los atomistas, incluidos Demócrito de Abdera.

Los versos descubiertos profundizan en la teoría de los efluvios de partículas y la percepción sensorial, enfocándose en la visión según Empédocles (Universidad de Lieja / N.Carlig)

La Universidad de Lieja remarcó que, hasta ahora, solo se disponía de referencias dispersas de Empédocles en obras como las de Platón, Aristóteles o Plutarco. Nathan Carlig explicó que el papiro P. Fouad inv. 218 “nos permite leer al filósofo en su texto original, sin la intermediación de fuentes a menudo parciales o sesgadas”, lo que representa un avance significativo en el campo de los estudios clásicos.

Importancia del hallazgo para la filosofía antigua

La publicación de estos versos transforma el conocimiento sobre el pensamiento presocrático, al facilitar la reconstrucción directa de la doctrina de Empédocles y su influencia en la tradición filosófica antigua.

El acceso al texto original permite entender mejor la posición del filósofo en relación con sus contemporáneos y sucesores. Por primera vez, se puede confirmar que algunos pasajes antiguos, como los de Plutarco o Platón, tienen una dependencia más directa de estos versos ahora recuperados.

El hallazgo también contribuye al estudio de la evolución literaria y filosófica de Grecia. Los especialistas podrán investigar cómo resonaron estos conceptos en corrientes posteriores y cómo influyeron en debates sobre la percepción sensorial y la naturaleza de la materia.

La Universidad de Lieja subrayó que la investigación “abre nuevas perspectivas para comprender la doctrina de Empédocles y su lugar en la historia de la filosofía griega”.

El acceso al original permite revisar cómo las ideas de Empédocles influyeron en la evolución de la literatura y filosofía de la antigua Grecia (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un “segundo Renacimiento” para los estudios clásicos

Para ilustrar el impacto de este hallazgo, los investigadores comparan la situación con el hipotético caso de hallar páginas originales de Victor Hugo siglos después de que su obra solo sobreviviera en fragmentos y referencias esporádicas.

La búsqueda de manuscritos olvidados, una labor que emprendieron los humanistas del Renacimiento, encuentra un paralelo en el redescubrimiento del papiro de El Cairo por parte de los papirólogos actuales. Así, el avance encabezado por Nathan Carlig representa un renacimiento para quienes estudian la herencia de la literatura antigua.

La recuperación de estos versos de Empédocles no solo enriquece la labor académica, sino que impulsa una revisión profunda de la filosofía y la literatura griega. Con este descubrimiento, la Universidad de Lieja inaugura una etapa donde la tradición presocrática deja de ser fragmentaria y pasa a ser contemplada desde una perspectiva renovada.