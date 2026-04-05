Israel abatió al responsable comercial del Cuartel del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní

Humo se eleva sobre Teherán tras un ataque en el marco del conflicto entre Estados Unidos e Israel con Irán. Israel afirma haber matado a dos figuras clave del aparato petrolero de la Guardia Revolucionaria en menos de 48 horas. (Majid Asgaripour/WANA vía Reuters)

El ejército israelí afirmó este domingo haber matado en Teherán a Mohammad Reza Ashrafi Kahi, a quien identifica como el responsable comercial del Cuartel General del Petróleo de la Guardia Revolucionaria iraní, en un ataque ejecutado el viernes que forma parte de una campaña sostenida contra figuras clave del aparato energético y militar de Irán.

Según un comunicado de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), Ashrafi Kahi administraba operaciones comerciales valuadas en miles de millones de dólares anuales y era pieza central en el financiamiento de las capacidades militares de la Guardia Revolucionaria. Israel sostiene que el Cuartel General del Petróleo “permite la continuidad de las actividades y el rearme militar” del cuerpo de élite iraní mediante la venta de crudo, eludiendo así las sanciones internacionales impuestas al régimen.

“Las Fuerzas de Defensa de Israel continuarán operando contra los comandantes y líderes del régimen terrorista iraní donde sea necesario”, advirtió el comunicado.

Campaña contra el corazón energético iraní

Buques de carga navegan en el Golfo, cerca del estrecho de Ormuz. Por ese paso transitaba el 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos antes de que Irán lo bloqueara al inicio de la guerra. (Reuters/Stringer/archivo)

La muerte de Ashrafi Kahi se produce un día después de que Israel eliminara a Jamshid Eshaqi, a quien califica como ex comandante del mismo Cuartel General del Petróleo. Ambas bajas, producidas en apenas 48 horas, apuntan a desarticular la estructura que, según Tel Aviv, permite a Irán financiar su esfuerzo bélico a través de la exportación de hidrocarburos pese a las restricciones internacionales.

Israel también golpeó la semana pasada una planta petroquímica en Irán. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que la instalación generaba ingresos que Teherán destinaba a financiar la guerra. La ofensiva israelí contra el sector energético iraní busca, según sus autoridades, secar las fuentes de financiamiento que sostienen tanto a la Guardia Revolucionaria como a sus aliados regionales.

La guerra, iniciada el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, ha sacudido los mercados globales, disparado los precios del combustible y bloqueado el estrecho de Ormuz, por el que transitaba el 20% de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.

Escalada simultánea en varios frentes

Rescatistas trabajan en el lugar de un ataque israelí en el barrio de Jnah, en Beirut. Los bombardeos contra los suburbios del sur de la capital libanesa dejaron al menos cuatro muertos y 39 heridos este domingo. (Reuters/Stringer)

Mientras Israel intensifica su campaña en Irán, el conflicto se extiende en múltiples frentes. En el Líbano, intensos bombardeos israelíes contra los suburbios del sur de Beirut causaron este domingo al menos cuatro muertos y 39 heridos, además de destrucción generalizada en el barrio de Al Miqdad. El ejército libanés informó también de la muerte de uno de sus militares en un ataque israelí en Kfar Hatta, al sur del país. Desde el inicio de la ofensiva israelí en territorio libanés el 2 de marzo, al menos 1.422 personas han muerto y más de un millón han sido desplazadas.

En el frente marítimo, Hezbollah afirmó haber lanzado por primera vez un misil contra un buque de guerra israelí frente a las costas libanesas, aunque el ejército israelí dijo no tener constancia del incidente.

Trump amenaza con atacar la infraestructura iraní

El contexto regional se agrava con la presión del presidente estadounidense Donald Trump, quien renovó este domingo sus amenazas contra Irán si no reabre el estrecho de Ormuz. Trump fijó el martes como fecha límite y prometió atacar centrales eléctricas y puentes iraníes si Teherán no cede. “El martes será el día de las centrales eléctricas y el día de los puentes”, escribió en redes sociales.

Un alto responsable militar iraní, el general Ali Abdollahi Aliabadi, calificó el ultimátum como “una acción impotente, nerviosa, desequilibrada y estúpida”, mientras mediadores de Pakistán, Turquía y Egipto trabajan para acercar a ambas partes a la mesa de negociaciones. Omán informó también haber mantenido conversaciones con Irán sobre la reapertura del estratégico estrecho. Desde el inicio del conflicto, más de 1.900 personas han muerto en Irán y 13 militares estadounidenses han perdido la vida.