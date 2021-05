El gobierno bonaerense estima que podrá vacunar a personas sin comorbilidades dentro de poco tiempo

Luis Chocobar: “Los policías ahora lo van a pensar dos veces antes de actuar, nos sentimos abandonados por la Justicia”

El agente de la Bonaerense fue condenado a 2 años de prisión y cinco de inhabilitación por matar al ladrón que asaltó y acuchilló junto a un cómplice a un turista estadounidense en el barrio de La Boca en 2017, pero no está detenido: “Yo cumplí con mi deber y con la ley y no me arrepiento”