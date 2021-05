La Comisión de Justicia se reunirá en Diputados para avanzar con la reforma judicial que impulsa el Gobierno

El Gobierno aún debe juntar los votos para que la norma se apruebe en la Cámara baja (Maximiliano Luna)

La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados se reunirá mañana por la tarde con el objetivo de avanzar en proyecto de ley que busca reformar el Ministerio Público Fiscal de la Nación.

El encuentro comenzará a las 16 y no será para sacar dictamen sino para sesionar de manera informativa , avanzar en el debate y escuchar a una serie de invitados que expondrán sobre el tema en cuestión.

El proyecto de ley posee media sanción luego de la aprobación en el Senado, ocurrida el 28 de agosto de 2020. Sin embargo, el Frente de Todos hasta ahora no logró el quórum necesario para viabilizar la discusión en Diputados. Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, adelantó a fines de abril que el Gobierno está dispuesto a modificar la media sanción del Senado y avanzó en la posibilidad de un consenso porque, consideran en Casa Rosada, en esos cambios estaría la conformación del tribunal de enjuiciamiento.

Por aquellos días, el funcionario se reunió con Marcelo Gallo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y con Stella Maris Martínez, defensora general de Argentina y titular de la asociación de defensores. También protagonizó diversos encuentros con 13 mujeres fiscales.

El 26 del mes pasado, Soria se presentó en el Congreso Nacional para defender el proyecto de reforma y esbozó una serie de cuestionamientos a la oposición; allí volvió a fustigar al actual procurador general interino, Eduardo Casal.

“ Más temprano que tarde tendrá que irse (Casal). No por esta ley, no porque haya sido funcional a la mesa judicial, no por ir apretando y persiguiendo fiscales mujeres. Se va a terminar yendo porque es eso, un procurador interino. Y aunque hubiese sido el mejor procurador interino de la historia, la temporalidad debe ser ley y no de tres años y medio”, indicó el funcionario.

Y le envió un mensaje a los legisladores de Juntos por el Cambio que no asistieron a la reunión diciendo que el debate “tiene que darse en el Congreso, no en Twitter, no en sus medios y mucho menos en la Justicia”.

“Ellos pertenecen a un espacio político que decidió judicializar la política. Si van a llevar cualquier diferencia con nosotros a la justicia, no pueden venir a sostener ahora que las reformas judiciales no son un tema importante. Pónganse de acuerdo muchachos”, completó.

El Frente de Todos confía en lograr acuerdos con los bloques provinciales para tratar de aprobar en primer término los cambios en la ley que regula la actividad de los fiscales, ya que es esa iniciativa es central para avanzar con la elección de un nuevo Procurador, cargo que hoy ocupa Eduardo Casal en forma interina desde la renuncia de Alejandra Gils Carbó en noviembre del 2017.

El proyecto aprobado también establece que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación. Asimismo, se establece que el procurador dure en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado. Por otro lado, el procurador general de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad.

El proyecto también dispone que el procurador sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones. En ese caso, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en tanto que para la remoción se necesitan los votos de los dos tercios. No obstante, la Cámara Alta podrá suspender al procurador, mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

