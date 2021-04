Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense: “Yo sé que el contagio no se produce en el aula”

(@nkreplak)

Tras el anuncio del presidente Alberto Fernández de que las clases presenciales estarán suspendidas durante al menos 15 días en el AMBA, entre el 19 y el 30 de abril, el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak aseguró: “ Yo sé que el contagio no se produce en el aula” . Y en referencia a los dichos del gobernador Axel Kicillof, quien cargó contra Horacio Rodríguez Larreta por resistirse a las medidas y acusar a la Ciudad de ser “el epicentro de la segunda ola”, agregó: ”No pienso que la culpa la tenga la ciudad de Buenos Aires”.

Kreplak, en diálogo con María Laura Santillán en “La mañana” por CNN Radio, profundizó sobre la polémica: “Lo que describió el Gobernador fue la dinámica en que los casos aumentan en los lugares donde hay más concentración. Hoy la Ciudad tiene cada 100 mil habitantes, en los últimos 15 días, prácticamente el doble que la provincia. Y eso es lo que uno advierte. No solamente porque es peligroso, sino que porque además eso se traslada al conurbano, ya que millones de bonaerenses llegan a la ciudad a trabajar. Entonces no tiene que ver con culpabilizar, ni gobiernos ni personas: es una epidemia, no se culpan a las personas. Lo que hay que hacer es tomar medidas”.

Luego, defendió la medida que tomó el presidente Fernández en relación con la suspensión por 15 días de la presencialidad de las clases. “En todos los países del mundo cuando comienzan las actividades escolares aumenta gran parte de la circulación y aumentan los contagios. Es muy difícil estudiar una epidemia si diseccionas los episodios. No tiene que ver solamente con lo que pasa en las aulas, que hay un porcentaje bajo, sino con todo los que significa la circulación. En la provincia son cinco millones de personas que se movilizan para ir a la escuela. Entonces lo que quiso decir el Presidente es que queremos cuidar por 15 días y reducir la cantidad de contagios”, dijo.

Y agregó: “Queremos evitar el colapso del sistema de salud. Hay una enorme presión de sectores de los medios para aquel que toma decisiones de cuidado y termina siendo acusado de descuidar cosas. Por ejemplo, nosotros tomamos decisiones de cuidado con respecto de la salud pero además históricamente con la educación, y nos acusan de descuidarla. Y la verdad es que no es cierto porque no es el sentido de lo que estamos haciendo. Es una emergencia y en todos los países del mundo se tomaron este tipo de medidas para evitar el colapso del sistema de salud. Ahora si vos no hacés nada termina pasándote lo que pasó en Brasil. Que es un escenario muy terrible y creo que nuestra sociedad no está condiciones de afrontar eso . Entonces, entiendo, que tenemos que evitarlo como sea”.

Con respecto a la finalidad de las medidas, el viceministro bonaerense, indicó: “El objetivo es que pueda ser bien cumplida y que produzca el efecto sanitario que estamos buscando. Ahora el problema es si la media es mal tomada y boicoteada. Si el jefe de gobierno (Rodríguez Larreta) no apoya, intendentes no apoyan, si no apoya nadie y la medida se toma a medias, no va a servir. Si hacemos el trabajo, quizás con 15 días alcanza”. Y concluyó: “Espero que las medidas realizadas logren mitigar los casos. Ahora tenemos que utilizar estas semanas para vacunar”.

Después de casi dos horas de reunión en la Quinta de Olivos entre el presidente Alberto Fernández y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, las restricciones anunciadas para la región del AMBA esta semana por el máximo mandatario no se modificaron.

De esta manera, uno de los temas más controversiales que impactaron en la sociedad, y que tiene que ver con la suspensión presencial de clases en los tres niveles educativos en colegios públicos y privados del AMBA entre el 19 y el 30 de abril, no se vio alterado por esta reunión.

