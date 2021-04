Fernán Quirós estimó cuándo podría completarse la vacunación de los grupos de riesgo en el país

En el marco del aumento sostenido de casos de coronavirus en la Argentina, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, le pidió este sábado a la sociedad que se siga cuidando para “demorar la segunda ola (de contagios) lo más posible” y aseguró que “va a ser diferente la situación cuando la mayoría de los grupos de riesgo estén vacunados”.

“Para nosotros es muy importante mantener un acuerdo entre el Gobierno y la ciudadanía para saber cómo vamos a transitar este dolor y todo lo que está pasando representa cómo somos como personas y como líderes”, señaló.

Anoche el funcionario porteño detalló que actualmente hay un incremento en el número de infectados porque “en muchos escenarios no se cumple con los cuidados”, por lo que le pidió a la gente identificar “cuál es el momento del día en el que perdemos ese foco” y corregirlo.

“Hay dos estadios que son bien diferenciables para mí: va a ser diferente esta situación cuando la mayoría de los grupos de riesgo estén vacunados, eso en la Argentina pasará seguramente para fines de mayo, junio o julio, son 15 millones de personas; y a partir de julio tendremos una situación distinta, pero no va a ser normal” , explicó.

En esta línea, Quirós remarcó que hasta que llegue esa fecha es importante “demorar la segunda ola lo más posible para poder vacunar a la mayor cantidad de personas de riesgo posible en la próximas cuatro semanas, porque se está intensificando la cantidad de vacunas que llegan al país”.

Al participar del programa La Noche de Mirtha Legrand, que conduce Juana Viale por Canal 13, el ministro insistió en que “lo importante es construir un vínculo en el que se le diga a la gente qué es lo que está pasando”, y destacó que en la Ciudad de Buenos Aires se ha “intensificando el rastreo, el testeo y el aislamiento” y se tomaron “medidas para preparar el sistema de salud y cuidar a sus trabajadores”.

Fernán Quirós junto a Juana Viale, la conductora del programa, y Eduardo Feinmann, Luis Brandoni y Amalia Granata, los otros invitados de la noche

“Tenemos que contarle a la ciudadanía qué es lo que está pasando y qué puede hacer cada uno como parte de la sociedad, porque no hay sociedad que pueda pasar este dolor si no consigue un camino de transición”, ratificó.

Por otra parte, Quirós también defendió la decisión del Consejo Federal de Salud (COFESA) de diferir las segundas dosis de las vacunas para, de esa manera, usar las vacunas disponibles en el país para inocular a otras personas que todavía no hayan recibido ninguna inyección.

“En la Ciudad hay un montón de personas de más de 70 años que no se pudieron vacunar. Estamos convencido de que es preferible buscar un efecto parcialmente alto para todos los grupos de riesgo y no uno un poco más alto sobre toda la población”, opinó al respecto.

Por último, el funcionario volvió a hablar sobre la importancia de “los cuidados intradomiciliarios”, al recordar que “todos miramos en la calle si el otro lleva bien o mal el barbijo, pero perdemos la noción de que cuando estamos en un lugar cerrado es el peor riesgo de todos”.

“Para no volver a decir lo de la distancia y las medidas que ya todo el mundo sabe, quise plantear ejemplos cotidianos que todos pueden evaluar si es posible aplicarlos en sus casas. Puse un ejemplo personal, conté que tengo tres hijos y que comemos en mesas separadas. Comenté que si uno tiene en la casa gente de riesgo, por un lado, y personas que se exponen mucho, por el otro, hay cosas que se pueden hacer. Entonces, si estuviéramos en una mesa y yo estoy acá y vos en la otra punta, podés estar enferma que yo no me voy a contagiar nunca”, resaltó.

